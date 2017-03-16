Windows 10 nasıl hızlandırılır?

Windows 10’u daha hızlı hale getirmek için en iyi ipuçları ve püf noktaları öğrenmek ister misiniz? O halde okumaya devam edin.



Tüm başarılı özelliklerine rağmen Windows 10 bazen diğer sistemlere göre, özellikle eski makinelerin sistemlerinde biraz daha yavaş çalışabilir. Eğer yeni bir Windows 10 kullanıcıysanız ve cihazınızın yavaşlığından yana sıkıntılarınız varsa bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi ve onu nasıl hızlandıracağınızı anlatacağız.

Windows 10’u daha hızlı başlatın

Windows 10, bilgisayarın her açılışında kullanıcı parolası sunar. Bu, en iyi güvenlik uygulamalarından biri olmasına rağmen, özellikle cihazınız güvenli bir ev ofisinde duruyorsa, bunun gereksiz bir ayrıntı olduğu söylenebilir.

Bu güvenlik önleminden kurtulmak istiyorsanız, Başlat menüsünün yanındaki Ara alanına tıklayın, ‘netplwiz’ yazın ve Enter tuşuna basın. Bu bilgisayarı kullanmak için ‘Bu bilgisayarı kullanmak için bir kullanıcı adı ve şifre girmeli” kutusunun işaretini kaldırın, Uygula’yı tıklayın ve bitirmek için şifrenizi girin.

Uyarımızı da yapalım; bu işlem tüm kimlik doğrulama giriş formlarını devre dışı bırakacak. Yani bu bilgisayarınızın artık herkes tarafından kullanıma serbest hale geldiği anlamına geliyor. Hassas ve değerli bilgileri olanların gözünü korkutmuş olabiliriz dolayısıyla parola gereksinimleri dizüstü bilgisayarlarda asla devre dışı bırakılmamalıdır.

Windows 10’u daha hızlı kapatın

Çok yoğun bir iş gününden sonra bilgisayarınızı kapatmak istediğinizde, bu işlemin daha üç tıklama gerektirdiğini bilirsiniz. Bunu daha basite indirmek ve hızlandırmak için kısayol kullanabilirsiniz. Masaüstünün boş bir bölümünde sağ tık yapın ve sonrasında Yeni > Kısayol’u tıklayın. Konum alanına aşağıdakileri yazın:

%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0

İşlemi bitirmek için İleri’yi tıklayın. Artık bu kısayola her tıkladığınızda, bilgisayarınız anında kapanacaktır.

Bitirmek için İleri’yi tıklayın. Artık bu kısayola her tıkladığınızda, bilgisayarınız derhal kapanacaktır. Dikkatli olun!



Windows 10’da Başlangıç Programlarını devre dışı bırak

Hemen hemen her Windows sürümü, başlangıç öğelerini devre dışı bırakmanıza izin verir ve bu durum Windows 10’da da aynı şekildedir. Bazı programların başlatılmasını durdurmak işletim sisteminizi hızlandıracaktır.

Bu seçeneği bulmak için, görev çubuğuna sağ tıklayın, Görev Yöneticisi’ni seçin ve Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada çalıştırmak istemediğiniz programları devre dışı bırakabilirsiniz.

Windows 10’daki bloatware’i kaldırın

Hiç kimse bloatware’leri (PC üreticileri hariç) kimse hoşlanmaz ancak bu sonuçta sisteminizin biraz daha ucuz olduğu anlamına gelir. Ancak bu üçüncü parti yazılımlardan kurtulabilirsiniz. Çoğunlukla, bunlar (bloatware), disk yazma yazılımı, üreticinin yedekleme araçları veya çokta gereksinim duymadığınız diğer yardımcı uygulamalar gibi programlardır.

PC Decrapifier ve CCleaner gibi programlar bloatware’den kurtulmak için çok iyi işler çıkarır. Yepyeni (ancak bloatware yüklü) bir bilgisayarınız varsa, sonrasında Windows 10’u temiz bir şekilde yüklemeniz gereksiz yazılımların sisteminizin tıklanmasını temizlemede iyi yolu olabilir.

Windows 10 Başlat menüsünü ve diğer pencereleri daha hızlı yapın

Yeni Windows 10 Başlat menüsünün daha eski makinelerde açılması daha yavaş olabilir. Bunun nedeni, en iyi yetenekleriyle görünmeye çalıştığında gücünü tüketmesidir. Bu animasyon özelliğini kapatmak için, Sistem Özellikleri’ne gelin (arama alanını sysdm.cpl yazın ve Enter tuşuna basın.)

Gelişmiş sekmesine tıklayın, ardındaki Performans‘taki Ayarlar düğmesine tıklayın. Simge durumuna küçültme ve ekranı büyütme sırasında Animate pencereleri kutusunun işaretini kaldırın ve Uygula‘yı tıklayın.

Bu yalnızca Başlat menüsünü değil, masaüstünüzdeki görünen diğer tüm pencereleri de hızlandırır.

Windows’u gerçekten hızlandırmak için tüm görsel efektleri devre dışı bırakabilirsiniz. En iyi performansı ayarlamak için yanındaki radyo butonuna tıklamanız yeterli.

Windows 10 Hızlı Başlangıç’ı açın

Windows 10’da, önyükleme sürelerini azaltacak yeni bir “hibrit” başlangıç modu bulunuyor. Bunu, PC’yi tamamen kapatmak yerine hazırda bekletme moduna geçirerek yapar.

Bunu etkinleştirmek için, Denetim Masası‘na girin ve buradan Donanım ve Ses üzerine tıklayın. Yeni bir sayfa görünecektir. Buradan da Güç Seçenekleri ve sonrasında Sistem Ayaları’na tıklayın. Açılan sayfada Kapatma Ayarları başlığından. Hızlı başlatmayı aç (önerilen) kutucuğunu işaretleyin.

Windows 10 diskinizi temizleyin

Windows 10, gereksiz dosyaları ortadan kaldırmak için çok iyi bir yerleşik Disk Temizleme aracı içerir. Bunu çalıştırmak için masaüstündeki ‘Bu Bilgisayar’ ikonuna tıklayın. Açılan pencerede Yerel Disk C: öğesine sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Genel sekmesinin bulunduğu alanda ‘Diski Temizle’ düğmesine tıklayın. Kısa bir süre bekledikten sonra açılan pencerede ‘Gereksiz Dosyalar’ı (geçici internet dosyaları vb.) kutucuğunu işaretleyin ve ardından Tamam’a basın.

Windows 10’da sabit sürücüyü birleştir

Uyarımızı baştan yapalım. Yapacağınız bu işlem için cihazınızın geleneksel bir sabit diske (HDD) sahipse uygulanabilir. (SSD’ler için kullanılması önerilmez!)

Sabit sürücünüzü defrag etmek (birleştirmek) için yine aynı şekilde masaüstündeki ‘Bu Bilgisayar’ ikonuna tıklayın. Açılan pencerede Yerel Disk C: öğesine sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Sonrasında Araçlar sekmesi ve ardından “Optimize ve Sürücüyü Birleştir“i tıklayın.