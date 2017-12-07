Yanlışlıkla gönderilen WhatsApp mesajları nasıl silinir?

WhatsApp’tan yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları silmek ister miydiniz? Artık bunu yapmak mümkün ancak öncesinde bilmeniz gereken bazı detaylar var.

Bazen hızlı olmak için yanlışlıkla yanlış kişilere mesaj gönderdiğimiz olmuştur ve sonrasında bu gönderme işlemini durdurmak için umutsuz şekilde interneti kapatmaya çalışırdık. Ancak artık WhatsApp için daha fazla endişelenmenize gerek yok.

WhatsApp bu soruna bir çözüm geliştirdi ve artık mesajlarınızı özel ve grup sohbetlerinizden silmenizin basit bir yolu bulunuyor. Aslına bakarsanız WhatsApp sohbetinde iletileri silebilme şansınız vardı ancak bu işlem diğer kişilerin hesaplarında geçerli değildi.

Şimdi ise aşağıdaki talimatları uygulayarak ve nispeten daha az çaba harcayarak WhatsApp mesajlarınızı doğrudan nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. Ancak öncesinde bilmeniz gereken bir kaç ayrıntı bulunuyor.

Öncesinde bilmeniz gerekenler

Herhangi bir iOS, Android veya Windows Phone cihazı olsun farketmeksizin işlem aynı fakat süreçte bazı kısıtlamalar mevcut. İletiyi gönderdiğiniz herkeste WhatsApp yazılımının en yeni sürümüne sahip olması gerekiyor. Eğer grup sohbetinizdeki birisi uygulamanın yazılımını bir süre güncellemediyse, mesajlarınız onlarda görünmeye devam edecektir. Silme işlemi eğer çalışmazsa WhatsApp size bildirimde bulunmaz.

Mesajı silme işlemini gerçekleştirmeden önce birinin okumuş olduğunu da unutmamak gerektiğini hatırlatarak, WhatsApp gönderdiğiniz mesajı silebilmeniz için 7 dakikalık bir süre tanıyor. Eğer bu süre içinde mesajınızı silemezseniz, herkesten mesajı silmek artık mümkün olmayacaktır.



WhatsApp mesajları nasıl silinir?

Mesajı silmek için ilgili sohbeti açıp silmek istediğiniz mesajı bulmanız gerekiyor.

Sonrasında mesaja basılı tutun ve görüntülenen menüden ‘Sil‘e basın veya bir kerede bir kaç mesaj silmek için aynı seçeneği de kullanabilirsiniz. Bir kez dokunduğunuzda “Herkesten Sil‘ seçerseniz sohbetteki kimse mesajınızı göremeyecektir. Ardından ‘Bu mesaj silindi‘ yazan bir bildirim görünecektir. Ve hepsi bu kadar.