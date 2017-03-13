Yapışkan tuşlar nasıl kapatılır?

Klavyenizde bir şeyler yazarken bir anda karşınıza Yapışkan Tuşlar adında bir uyarı penceresi çıktı. Bu özelliğin nasıl kapatılacağını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin. Nasıl kapatılır?

Yapışkan tuşlarının nasıl kapatıldığının bilgisini vermeden önce bu uyarı penceresi (altta) nasıl çıktığını merak ediyorsanız bunun cevabını verelim. Klavyenizdeki Shift tuşlarından birine üst üste beş kez bastığınız zaman karşınıza çıkar. Bilerek ya da yanlışlıkla Yapışkan Tuşlar‘ı etkinleştirdiyseniz, bunu nasıl kapatacağınızı adım adım anlatacağız.

Yapışkan Tuşlar ne işe yarar diye merak mı ediyorsunuz? Bu özellik, Windows’un klavye kısayollarını kullanmaya olanak sağlayan Erişim Kolaylığı bölümünün bir özelliğidir. Normalde, bir harfi büyük olarak yazmak istediğinizde Shift tuşuna basılı tutmanız gerekir veya bir dosya kaydedeceğiniz zaman Ctrl tuşuna basmak durumunda kalırsınız. Üç ve daha fazla tuşa birlikte basmanızı gerektiren kısayollar da durumu iyice zorlaştırabilir. Yapışkan Tuşlar’ı etkinleştirdiğiniz zaman, Ctrl, Shift veya Alt tuşlarına bastıktan sonra elinizi çekebilir ve başka bir tuşa basarak kısayolun gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Windows, o tuşlara basıldığını kaydeder ve sanki aynı anda basılıyormuş gibi algılar. Bu özellik devreye girdiğinde hoparlörlerinizden bir de bip sesi gelir.

Engelli bireyler veya aynı anda iki tuşa basamayan kişiler için oldukça faydalı olabilecek bu özellik, çoğumuz için kullanımı nispeten zor ve gereksiz bir şey haline gelir. Bazen Shift’e çok uzun süre basılı tuttuğumuzda çıkan uyarı, oldukça can sıkıcı olabilir. Eğer Yapışkan Tuşlar’ınız etkinse, tekrar o uyarıyı çıkarmak için de Shift’e beş kez basamazsınız. Bu durumda yapmanız gereken şey, Windows’un hangi sürümünde olursanız olun Denetim Masası> Erişim Kolaylığı> Erişim Kolaylığı Merkezi > Klavye kullanımını kolaylaştır yolu (aşağıdaki resimde) üzerinde Yapışkan Tuşları Ayarla bölümüne gitmektir.

Yapışkan tuşları etkinleştir yazısının yanındaki kutudan tik işaretini kaldırdığınız zaman bir daha yapışkan tuşlarla karşılaşmazsınız. Ek olarak Yapışkan Tuşlar uyarısının karşınıza çıkmasına sebep olan Shift tuşuna beş kez basma özelliğini de bu ayarlardan kapatabilirsiniz.