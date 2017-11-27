Zaman kazandıran 8 Android kısayolu

Bu kullanımı basit Android kısayollarıyla mobil verimliliğinizi arttırabilirsiniz. İşte Android kullanıcılarınına zaman kazandıracak 8 kısayol…

Günümüz teknolojisinde her saniye değerlidir. Elimizden düşürmediğimiz telefonlarımızda yaptığımız işlemleri sürekli tekrarlarız. Ancak kullandığımız bazı fonksiyonlarında daha hızlı şekilde tamamlamıza imkan sunan bazı kısayollar mevcut. İşte işinize yarayabilecek 9 Android kısayolu.

1- Uygulamalar arası hızlı geçiş

Bu işlevi kullanarak uygulamar arasındaki gecikmeleri önlemek mümkün. Telefonunuz Android 7.0 (Nougat) veya daha üstü bir sürümü çalıştırıyorsa, ekranın alt kısmındaki fiziksel tuşlar ya da dokunmatik tuşlardan kare şekilli simgeye iki kez hafifçe dokunun. Bu şekilde en son iki uygulamanız arasında hızlıca geçiş yapabileceksiniz.

2- Hızlı Ayarlar’a kaydırın

Android’in Hızlı Ayarlar paneli kısadır ve tek dokunuşla açılır. Buradaki alanda Bluetooth’tan Fener’e kadar cihazın en yaygın kullanılan işlevleri yer alır. Tüm Hızlı Ayarlar’a ulaşmanız için yapmanız gereken iki parmağınızla ekranın üst kısmından aşağı doğru hızlıca kaydırmak. Böyle standart bildirim panelini doğrudan geçerek Hızlı Ayarlar’ın geniş bölümüne erişeceksiniz.

3- Menüleri bir uzman gibi açın

Bu özelliği çoğu kişi bilmeyebilir. Chrome, Gmail ve Drive gibi temel Google uygulamalarını üç noktalı menülerini açmanın daha hızlı bir yolu var. Bu üç noktaya dokunduğunuzda menünün yüklenmesini beklemek ve ardından istediğiniz öğenin simgesine dokunmak yerine, bu üç noktalı simgeyi aşağıya doğru hızlıca kaydırın ve parmağınızı istediğiniz öğeye doğru parmağınızı ekrandan kaldırmadan hareket ettirin. Dokunduğunuzda menü görünecek ve bıraktığınızda da dokunduğunuz öğe etkinleştirilecek.

4- Ekran görüntüsü alın

Ekranınızda kaydetmek istediğiniz bir şey mi gördünüz? Sorun değil. Telefonunuzun güç ve ses kısma tuşlarına aynı anda basın. Bu şekilde ekran görüntüsünü almış alacaksınız. Bunu yaptıktan sonra bu bir bildirimle görülecek ya da Google Fotoğraflar’daki “Ekran Görüntüleri” klasörü içinde bulacaksınız.

5- Web sayfasını kolaylıkla yenileyin

Chrome’da işinizle ilgili çok önemli bir web sayfasına baktığınızı düşünün. Bir nedenle sayfayı yenilemeniz gerektiğini fark ettiniz. Ne yaparsınız? Elbette, Chome menüsünü açıp yenileme simgesini seçebilirsiniz. Veya bu adımı atlamak için sayfanın herhangi bir yerinden aşağı doğru hızlıca kaydırırsınız. Dokunduğunuzda ekranın üst kısmında dairesel bir yenileme simgesi çıktığını görürsünüz. Simgenin içindeki ok maviye dönene kadar aşağı çektiğinizden emin olun ve sonra bırakın. Sayfanın yenilendiğini göreceksiniz.

6-Yeniden başlatmayı zorlayın

Hiçbir teknoloji kusursuz değildir. Eğer Android cihazınız hiç bir şekilde size yanıt vermiyorsa, güç ve ses açma düğmelerine aynı anda basın. Ekranınız kapalı olsa bile 10 ila 15 saniye birlikte basılı tutarsanız, eğer pilinizi tamamen bitmediyse en son ne yaptığınıza bakmadan telefonuz yeniden başlayacaktır.

7- Ana ekranınızdaki kısayollara erişin

Android 7.1 ve üstü kullanılan telefonlarda uygulamanızın en kullanışlı fonksiyonlarına doğrudan atlayabilirsiniz. Ana ekranınızda bir uygulamanın simgesine basılı tutmanız yeterli Android’in Uygulama Kısayolları Sistemini destekliyorsa, seçeneklerin bir listesini göreceksiniz. Örneğin Twitter uygulamasında denediğinizde, “Yeni mesaj, Yeni tweet ve Ara” gibi doğrudan komutlara erişebilirsiniz ya da Takvim uygulamasında “Yeni Hatırlatıcı ya da “Yeni Etkinlik” için kısayolları görmeniz mümkün.

8- Aramaları kolaylıkla bitirin

Telefonunuzda konuşurken, bir aramayı sonlandırmak için ekrandaki kapatma düğmesini bulmak her zaman uygun olmayabilir. Bunu yapmak için Android’in aslında daha kolay bir yolu bulunuyor. Sistem ayarlarınızın Erişilebilirlik bölümünü açın ve “Güç düğmesi çağrıyı bitirir” seçeneğini etkinleştirin. Artık konuşmanızı kapatmaya hazır olduğunuzda, telefonunuzun güç düğmesine dokunup kısayol yardımlı verimliliğinden faydalanın.