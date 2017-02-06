Başarılı tasarımı eksiklerini telafi ediyor: Lenovo Thinkpad X1 Tablet

Lenovo’nun Thinkpad ailesi etkileyici tasarımlarıyla övünen bir geçmişe sahip ve bu durumu yeni dönüştürebilir tablet’te de korumaya devam ediyor.

Lenovo’nun ThinkPad X1 Tablet’inde sadece benchmark’lar üzerine odaklanmak incitici olabilir. Çünkü dönüştürülebilir tablet alanındaki diğer rakipler harika performanslar sergiliyor olsa da, Lenovo’nun en son ThinkPad’i kickstand’ı dahil olmak üzere bir dizi iyi düşünülmüş dokunuşlarla markanın mirasını onurlandırıyor.

Büyük ihtimalle Lenovo ThinkPad X1 Tablet’inin tek başına ThinkPad klavyesinin gücüne dayandığını düşünüyorsunuz ki o zaten uzun bir süre endüstrinin altın standardı olarak kabul gördü. Lenovo bunu sadece bir değil iki opsiyonla tamamlıyor; birlikte gelen stylus’u saklama çözümü ile dizleriniz üzerine düz bir biçimde açılarak çalışmayı kolaylaştıran dahi kickstand’ı. Bununla birlikte 2160×1440 gibi yüksek çözünürlüklü bir ekran ediniyorsunuz; bu her ne kadar Microsof Surface Pro 4’ün ekranından daha düşük olsa da (2736×1824).

Bir bütün olarak Lenovo ThinkPad X1 Tablet’i mükemmel bir rakip Windows 10 tableti olarak tanımlayabiliriz; 1.1 GHz Core m5-6y57 işlemcisi ile 8 GB belleği ortalama ofis görevlerini özgüvenli bir biçimde çiğneyebilir. Kurumsal yöneticiler opsiyonel vPro yönetilebilirlik teknolojisi, TPM 2.0 güvenlik çipi, bataryaya erişim sağlayan arka vidaları, WWAN ve SSD için onu dikkate alabilir. Diğer yandan ortalama trackpad’i, onu çevreleyen lüzumsuz butonlar gibi küçük kusurları yok değil.

İçinde neler saklı?

ThinkPad X1 Tablet’in ölçüleri 291 x 209 x 6 mm ve sadece 766 gram ağırlığında; stylus’la tek elde kullanım için yeterince hafif. Tablet’in kasası magnezyumdan imal edilmiş; elbette ThinkPad siyahıyla. Lekeler yüzünden endişelenmenize gerek yok. Klavyesiyle toplam ağırlık 1065 grama çıkıyor ki bu dönüştürülebilir tabletler arasında hafif tarafta yer alıyor. Microsoft’un Surface serilerinin aksine klavye ThinkPad X1 Tablet fiyatının içinde yer alıyor; incelediğimiz model için bu 1,349 dolar.

Cihazımızdaki Core m5-6y57 1.1 GHz’lik baz çalışma frekansına sahip anca teorik olarak turbo modda 2.8 GHz’e çıkabiliyor. (Aşağıda performans bölümünde belirttiğimiz üzere, bu nadiren gerçekleşiyor) Core m3 ve Core m7 de seçenekler arasında. Test ettiğimiz model 8 GB 1,866 MHz düşük güç tüketimli DDR3 bellek (anakart üzerinde sabit) ve 256 GB depolamayla geliyor. Karşılaştıracak olursak Microsoft’ın kendi Core m3’lü Surface Pro 4’ü 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla sadece 899 dolara geliyor ama Type Cover için de fazladan 130 dolar ödemeniz gerekecek.

ThinkPad X1 Tablet’in büyüsü Gorilla Glass kaplamalı, 10 parmağa kadar dokunma girişini destekleyen 12 inçlik 2160×1440 IPS dokunmatik ekran aracılığıyla ortaya çıkıyor. LED zemin aydınlatması 800:1 kontrast oranına sahip oldukça güçlü 390 nit’lik bir aydınlatmaya sahip. Elimizdeki model geçtiğimiz yıllarda Windows “home” butonunun bulunduğu yerde bir parmak izi okuyucusuna sahip. Bu Windows Hello üzerinden kolay girişlere imkan tanıyor.

Tablet’in ön tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu Windows Hello desteği sunuyor.

ThinkPad X1 Tablet çift bantlı 2×2 802.11ac kart ya da üzerinde WiGi olmak üzere bir tri-band Wi-Fi/802.11ac kart seçeneği dahil olmak üzere bir dizi bağlantı opsiyonu sunuyor. Opsiyonel olarak NFC akıllı kart okuyucu desteği de mevcut. 64 GB desteği sunan bir microSD kart yuvası kickstand’ın altında yer alıyor.

Tüm bu özellikler diğer rakip tablet’lerde de bir yapıda bulunuyor. Lakin Lenovo aynı zamanda eşsiz bir şeyle geliyor: çeşitli fonksiyonları ekleyen üç ThinkPad X1 Tablet “modülü”. İlk ThinkPad’ler opsiyonel “silindir bataryalarla” pil ömrünü uzatıyordu ama söz konusu üç modül bunu daha da ileri taşıyor.

Modüllerin tamamı tabletle klavye arasına oturuyor: 150 dolarlık Productivity modülü ekstra 24 W/h batarya, USB 3.0 bağlantısı, HDMI ve OneLink bağlantısını bir araya getiriyor. 280 dolarlık Presenter modülü ise sunumlar için küçük bir projeksiyonla birlikte, HDMI ve 10 W/h batarya ekliyor. 220 dolarlık 3D Imaging modülü de Intel RealSense derinlik kamerası, HDMI ile bir USB 3.0 portu getiriyor.



ThinkPad X1 Productivity ekstra fonksiyonellik ekleyen modüllerden sadece bir tanesi.

Her ne kadar bu modüller şüphesiz ThinkPad X1’i diğer dönüştürülebilir tablet’lerden ayırıyor olsa da henüz piyasada olmadıklarından onları test etme imkanımız olmadı. Lenovo’nun açıklamalarına göre yakın zamanda piyasada olacaklar.

Kalem lastiği ve kickstand: Övgüye değer

Hemen hemen tüm dönüştürülebilir tablet PC’ler tablet’in ağırlığını desteklemeye yardımcı olmak için bir kickstand içeriyor ve ThinkPad X1 Tablet de istisna değil. ThinkPad X1 Tablet’te benzersiz olan şey kickstand’ın tablet’in kendi altından çıkıyor olması ki bu daha dengeli ve en önemlisi tablet’in ağırlığını taşımak için düz bir yüzey sağlıyor. Tipik olarak dönüştürülebilir kickstand’lar ağırlığı dar bir plastik bant veya birkaç milim kalınlığındaki bir metal üzerine odaklıyor ki bu uyluklarınızda rahatsız edici bir baskıya neden olabiliyor. Lenovo ise ağırlığı neredeyse tablet’in tüm genişliğine yayılan 7.5 cm kalınlığındaki bir plakaya dağıtarak destek ve rahatlık sağlıyor.



Tablet’in arkasındaki küçük mandalı kaydırınca kickstand ortaya çıkıyor. Düz yüzey onun diz üstünde çok rahat bir biçimde kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Kickstand tasarımı ThinkPad X1 Tablet için açık bir zafer. O aslında tam mükemmel de değil: 30 derece kadarlık bir eğimde kickstand’ın menteşesi tablet’in ağırlığını desteklemek için yeterince kuvvetli değil ve bir dokunuş ya da hareket onu nazikçe düz yatırıyor.



Lenovo X1 Tablet’in kickstand’ı kendini düz hale getirmeden evvel bu kadar açıyı destekliyor.

Diğer taraftan menteşe kickstand’ın neredeyse 90 derece dönmesine imkan tanıyor ve aşağıda görüldüğü üzere cihaz sunum modundayken onu yeterince sağlam bir biçimde destekliyor.

Lenovo’nun kalem problemi konusundaki çözümü de aynı derecede etkileyici. Şayet dönüştürülebilir bir tablet taşıdıysanız muhtemelen kalemin kolaylıkla çantanın derinliklerinde kaybolduğuna şahit olmuşsunuzdur. HP Elite x2’nin ip bağı problemi çözüyor lakin çocukça gözüküyor. Surface Pro 4’ün manyetik kalem kıskacı ise sırt çantamın hoplamasına dayanamıyor. Sadece Surface Pro 3’ün kalem düğümü problemi çözmüş gibi görünüyor ve ThinkPad X1 Tablet de benzer bir yaklaşım kullanıyor.



Tabletin yan tarafındaki bir USB yuvasına kalem tutacağı giriyor.

ThinkPad X1 Tablet’le bir kalem kullanmak istiyorsanız (Lenovo’ya göre fiyatın içinde) klavyedeki oyuğa plastik bir kıskaç takabilirsiniz. Bağlı düğüm kalemi sıkı bir biçimde tutuyor. Fakat tablet kullanıcıları için ikinci bir kalem seçeneği de mevcut: USB portuna takılan plastik bir kalem tutamacı. İkinci seçenek kalemi bir çanta içinde sağlam biçimde taşımak için elverişli değil ama cebinizde oradan oraya sürüklenen bir kalem için bir yer sağlıyor. Dahası kalem tutamacı kalemi yatay veya dikey olarak tutuyor. Her iki kalem tutamacı da herhangi bir yuvayı ya da güç bağlantılarını engellemiyor (kalem tutamacının kullandığı USB yuvasının haricinde).



Kalem lastiği bir plastik çıkıntıya bağlı ki o da klavye içindeki bir bölmeye yerleşiyor.

Kalemin kendisi ise o kadar etkileyici değil lakin ucuz ve plastik hissi veriyor. İçinde ise endüstri standardı AAAA pil yer alıyor. Her ne kadar 2,048 baskı seviyesini destekliyor olsa da Wacom kalen sade iki ayarlanabilir butona sahip; OneNote’u açmak veya silme işlemi için bir “silgi” butonu yok; bu diğer kalemlerle alışageldiğimiz bir fonksiyon. Lenovo belki de Windows 10’un yeni Windows Ink Mode’unun avantajından ne kadar çok kişinin yararlanacağını görmeyi bekliyor ama burada geliştirme için halen boşluk mevcut.

ThinkPad’ler harika klavyeleriyle ünlü ama ThinkPad X1 Tablet’in klavyesi kullandığımız diğer dönüştürülebilir tabletlerle karşılaştırıldığında tuş kullanımı ve esneklik konusunda ortalama hissettiriyor. Öyle gözüküyor ki ThinkPad X1 Tablet’lerdeki tuşların oyuntusu çok zayıf ve ThinkPad notebook’lardan çok daha az ki bu bazı kullanıcılarda hayal kırıklığı yaratabilir. Rakipleriyle karşılaştırıldığından genel olarak ucuz hissettiren ve duyarlılığı daha düşük olan touchpad’i etkileyici değildi. Onu tamamlayan butonlar ve trackpoint çubuğu da kalemle donatılmış bir dokunmatik ekranlı tablet üzerinde biraz modası geçmiş gibi göründü. Ancak çıkartıldığı takdirde muhtemelen ThinkPad fanlarının öfkesini kabartacak gelenekler bunlar.



X1 tablet’in klavyesi önceki ThinkPad kullanıcılarına oldukça tanıdık gelecektir.

Son olarak Lenovo çeşitli Windows denetim masaları ve güncelleme menülerine alternatif olarak hizmet veren kendi aracı Lenovo Companion’ı içeriyor. Lenovo, Companion uygulamasını kullanmaya zorlamıyor ve onu açmadan dahi yolunuza devam edebilmeniz muhtemelen. Ancak çekici tasarımı ve genel özellikleri onu kontrol etmeye değer yapıyor.

İnceleme ürünümüz, çok şükür gereksiz uygulamalarla kurulu değildi, her ne kadar Lenovo download etmeniz için bazı uygulamaları öneriyor olsa da. Söz gelimi WRITEit uygulaması ekranda olanları dijital olarak işaretlemenize ve kalem kullanarak çeşitli alanları doldurmanıza izin vererek Windows Ink’i taklit ediyor. Wacom kalemin avuç içini görmeme özelliği oldukça kötü. Performansını arttırmak için web sitesinden güncel Wacom sürücüsünü indirdiğinizden emin olun.

Verimlilik odaklı performans

ThinkPad X1 Tablet’in çipi rakibi HP Elite x2’deki çip gibi aynı 1.1 GHz çekirdek hızında çalışıyor. Her iki çip oldukça benzer olsalar da x2’nin işlemcisi çok izlekli performans ölçekleme üzerine odaklanan komut setlerini ve vPro’yu içeriyor. Elite x2’nin performansında ekstra komut desteği yardımı mümkün ancak Lenovo aynı zamanda kendi Core m5-6y57’nin çekirdek hızını kısıtlıyor görünüyor.

Handbrake benchmark’ı kullanarak bir MP4 video dosyasını işlerken HP Elite x2’nin işlemcisi 2 GHz ile 2.2 GHz arasında akıcı bir biçimde döndü; Intel’in Extreme Tuning aracını kullanarak. Bu arada Lenovo ThinkPad X1 Tablet’in çipi önemli oranda güç kısma varlığı gösterdi; thermal throttling olmamasına rağmen işlemci paket ısısı 84 dereceye çıktı. (HP Elite x2’nin çipi paket ısısını yaklaşık 70 derecelerde tuttu.)

Daha önce diğer dönüştürülebilir tablet’lerde yaptığımız üzere en yaygın verimlilik benchmarları üzerine odaklandık ve ardından kodlama testleriyle CPU’yu zorladık. Son olarak her ne kadar dönüştürülebilir bir tableti grafik yoğunluklu görevler içi kullanacağınız şüpheli olsa da ThinkPad X1 Tablet’i popüler 3D benchmark’ı kullanarak karşılaştırdık. Ayrıca karşılaştırma açısından birkaç notebook’u da kattık.



Beklenileceği üzere Lenovo ThinkPad X1 Tablet genel verimlilik görevlerini kolaylıkla yerine getiriyor. Surface 3 gibi daha önceki tablet’ler daha yavaş CPU ve 2 GB bellek yüzünden muzdaripti. Ama ThinkPad X1 Tablet’in Core m5 çipi becerikli ve 8 GB bellek aynı anda birden fazla browser sekmesini açmanıza imkan tanıyor.

CPU stres testleri Cinebench ve Handbrake’i içeriyor. Cinebench foto gerçekçi bir sahneyi olabildiğince hızlı bir biçimde render etmek için CPU’nun tüm çekirdeklerinin sınırlarını zorluyor. Handbrake da aynını yapıyor ama bir video akışını işleyerek.





Her ikisinde de ThinkPad X1 Tablet biraz zorlanıyor.

Son olarak tableti FutureMark 3DMark paketiyle test ettik. X1 üzerinde yoğun 3D oyunları çalıştırmayı düşünmemelisiniz bile ama o bazı temel 3D görevlerin üstesinden gelebilir.

Lenovo ThinkPad X1 Tablet 37.740 W/h’luk bir bataryaya sahip; bu Elite x2’ninkiyle aynı ama Samsung Galaxy TabPro S’teki 39.5 W/h’dan biraz daha küçük. Batarya süresini pil tamamen boşalana dek bir HD videoyu tekrar tekrar oynatarak test ettik. Burada ThinkPad X1 Tablet ortalamanın biraz altında performans sergiledi; yine de 7 saat 20 dakika ile hemen hemen bir tam iş günü bilgiişlem deneyimi sağlıyor.



Çoğunlukla bechmark’lara odaklanan türden bir kişiyseniz rakip dönüştürülebilir tabletlerden birini alsanız daha iyi olabilir. Bununla birlikte ThinkPad X1 Tablet’in performansını yüksek olarak derecelendiriyoruz zira çoğu uygulama için performansı “yeterince iyi” seviyesinde. Kickstand ve kalem lastiği gibi kullanım kolaylıkları ThinkPad X1 Tablet’e bir fırsat tanıyarak onu en iyi dönüştürülebilir tabletler arasında rekabetçi yapıyor.