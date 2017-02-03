Kurumsal Tablet Savaşları: Galaxy TabPro S ve Surface Pro 4

İş hayatınızda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hibrit bir cihaz arıyorsanız, Microsoft ve Samsung tarafından sunulan Windows 10 işletim sistemli hibrit cihazlardan birisini tercih edebilirsiniz. Surface Pro 4 ve Galaxy Tab Pro S cihazlarını sizler için inceledik.

Teknoloji devi Samsung’un Galaxy Tab Pro S’i ilk hibrit cihazı olarak tanıtması teknoloji takipçileri için sürpriz olmayan bir konu. Ancak Samsung’un kurumsal alana yönelik olarak geliştirdiği bu cihazda Android yerine Windows 10 işletim sistemi desteği sunması dikkat çeken ayrıntıların başında geliyor. Samsung’un yaptığı bu hamlenin kurumsal alana yönelik ürünleriyle adından söz ettiren Microsoft’un Surface Pro 4 ürünü karşısında akıllıca bir hareket olduğu aşikar. Surface Pro 4, Windows 10 işletim sistemine sahip en popüler hibrit cihaz olarak ön plana çıkıyor. Peki Samsung’un son amiral gemisi Microsoft’u tahtından edebilir mi?

Tasarım

Hem Surface Pro 4 hem de Galaxy TabPro S tasarım olarak üst düzey nitelikleriyle ön plana çıkıyor. İlk bakışta tamamı magnezyum kasaya sahip Surface Pro 4’e göre daha fazla plastik malzemeye sahip olan Galaxy TabPro S, daha hafif yapısına rağmen beklentileri karşılayacak tasarım kalitesiyle geliyor. Galaxy TabPro S, kendisinden önce Surface Pro 4 dışında örnekleri olmamasından dolayı alışılmışın dışındaki tasarımıyla beğeni toplayacak detaylarla ilgi uyandırıyor.

Her iki cihaz taşınabilirlik ve ağırlık bakımından karşılaştırıldığında TabPro S’in Surface Pro 4’ten daha hafif olması dikkat çekiyor. Daha ağır olmasına karşın Surface Pro 4’ün çantada taşındığı durumlarda problem teşkil etmeyecek ağırlığa sahip. 680 gram ağırlığındaki Tab Pro S, kalınlık olarak 770 gram ağırlığındaki Surface Pro 4’ten yüzde 26 daha ince. Göreceli olmasına karşın, ağırlık olarak tek el ile kullanıma uygun olan her iki cihazdan Tab Pro S daha konforlu kullanım sunuyor.

Her iki cihaz tasarım konusunda başa baş özelliklere sahip. Ancak hibrit bir cihazda tablet deneyimine yakın deneyim için Tab Pro S’i, dizüstü bilgisayara yakın deneyim için Surface Pro 4’ü tercih edebileceğinizi söylemek mümkün.

Girişler ve Bağlantılar

Bağlantı seçenekleri söz konusu olduğunda Surface Pro 4 sunduğu seçeneklerde Galaxy TabPro S’ten birkaç adı

m önde olmasıyla ön plana çıkıyor. Surface Pro 4 üzerinde USB 3.0 girişi, microSD kart desteği ve Mini DisplayPort yer alıyor. Ayrıca Microsoft tarafından daha fazla giriş ve birden fazla ekran desteği sağlayan dock ünitesi sunuluyor.

iPad Pro ile benzer özelliklere sahip olmasıyla dikkat çeken Galaxy TabPro S üzerinde ise sadece bir adet USB-C girişi yer alıyor. Şarj için kullanılabilen USB-C girişinin bulunduğu cihaz üzerinden adaptör kullanarak ekran bağlantısı gerçekleştirilebiliyor. Eğlence ve gündelik kullanım için tercih edilen cihazlarda giriş seçeneklerinin pek fazla önemi olmamasına karşın iş dünyasında cihazın bu konudaki özelliklerinin büyük önem taşıdığı şüphe götürmez bir gerçek. Bağlantı seçenekleri bakımından beklentilerin altında olan TabPro S üzerinde microSD kart girişinin bulunmaması göz ardı edilmemesi gereken detaylar arasında yer alıyor.

Surface Pro 4’ün bağlantı ve giriş seçenekleri bakımından TabPro S’e göre önemli avantajları olduğu ve kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikler sunduğu şüphe götürmez bir gerçek.

Ekran

Galaxy Tab Pro 12 inç, Surface Pro 4 ise 12.3 genişliğinde ekran ile sunuluyor. Her iki cihazın ekran genişliği birbirine yakın olmasına karşın TabPro S 216 ppi, Surface Pro 4 267 ppi ekran çözünürlüğe sahip. TabPro S, Surface Pro 4’ün IPS ekranına göre daha düşük ekran çözünürlüğüne sahip olmasına rağmen bu durumu AMOLED ekranı ile eşitlediğini söylemek mümkün. Her iki cihazda yer alan canlı, kusursuz ve net görüntü sunan ekranlar beklentileri karşılayabiliyor. Surface Pro 4, i5 ve i7 işlemci seçeneğinin sunulduğu modellerinde dahili grafik performansı sunuyor. TabPro S, giriş düzeyindeki Intel HD 515 grafik kartına sahip Surface Pro 4 modeli ile yakın grafik

performansı ortaya koyuyor.

Samsung, Windows tabletler için ilk kez Super AMOLED ekran desteği sunmakla birlikte her iki cihaz üzerindeki büyüleyici bir ekran yer alıyor. Her iki cihaz ekran konusunda da birbirine denk performans sunuyor.

Aksesuarlar

Hibrit cihazlardaki en önemli aksesuar hiç şüphesiz klavye. Fakat Surface Pro 4 klavyesi ile Samsung TabPro S klavyesini karşılaştırmak oldukça güç. Her iki üreticinin kurumsal kullanıcılara yönelik etkileyici çözümler sağlamasına rağmen hala eksikleri olduğunu söylemek mümkün. Aksesuar konusunda Surface Pro 4 klavyesi ile söze başlayalım. Surface Pro 4 klavyesi cihaza manyetik özellikli menteşeler ile bağlanıyor. Cihazı desteklemeyen ve masaüstü kullanımında cihaz arkasındaki tutucuyla kullanılan klavye, oldukça tepkisel trackpad ile geliyor. Beklentileri karşılayabilecek özellikleriyle ön plana çıkan klavyenin cihaz ile birlikte sunulmadan hatırı sayılır bir fiyatla satılıyor olması Surface Pro 4’ün aksesuar konusundaki en büyük eksiklerinden birisi olduğunu söylemek mümkün. Cihaz ağırlığı nedeniyle Surface Pro 4’ü klavye ile taşımanın denge konusunda küçük problemler yaşattığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Samsung TabPro S’in klavyesi cihaz ile birlikte geliyor. iPad Pro klavyesine benzer şekilde cihazı destekleyen klavyede cihazın duruş şekline bağlı olarak iki farklı ekran açısı bulunuyor. Ancak tek bir gündelik kullanımda tercih edilebilecek uygunluğu sağlıyor. Destek sağlama imkanı, görüş açısı ve ergonomi bakımından TabPro S klavyesini masa üzerindeki kullanımlar dışında kullanabilmek oldukça güç.

Surface Pro 4 özellikle iş hayatının mobil ortamında evrakları imzalamaya ihtiyaç duyacak kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek nitelikte bir stylus ile geliyor. Şu an için böyle aksesuar TabPro S ile sunulmuyor. Ancak Samsung’un yakın bir tarihte 162 saat pil ömrüne sahip stylus aksesuarı satacağına dair haberler bulunuyor.

Ekstra maliyetleri olmasına rağmen Surface Pro 4’ün aksesuar konusunda kazanan olarak ön plana çıkıyor. Üstelik Surface Pro 4’ün pek çok kurumsal kullanıcıyı cezbedecek stylus aksesuarına sahip olması dikkat çeken bir diğer detay.

Performans

Samsung Galaxy TabPro S donanım olarak Intel Core m3 çift çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM olmak üzere tek bir altyapıyla ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Kurumsal kullanıcılar için sınırlı olan bu özelliklerin genel olarak temel programları, uygulamaları ve web tabanlı platformları kullanan çalışanlar için yeterli olabileceğini söylemek mümkün. Ancak temel işlevlerin ötesindeki işlevler için beklentileri karşılamayacağı aşikar.

Surface Pro 4 için donanım olarak çok daha fazla seçenek bulunuyor. Sunulan seçenekler arasından Intel Core m3, i5 veya i7 çift çekirdekli işlemci, 4 GB, 8 GB veya 16 GB RAM altyapılarından birisini tercih ederek 128 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. IT departmanları bu kadar fazla seçenekten pek memnun kalmayacak olmasına karşın Microsoft tarafından sunulan seçeneklerin daha fazla performans isteyen kullanıcılar için cazip olacağı şüphe götürmez bir gerçek.

Donanım ve performans altyapısı dışında her iki cihazın pil performansının yeterli olduğunu söylemek mümkün. Kağıt üzerindeki verilerde Microsoft 9 saat video oynatma imkanı, Galaxy TabPro S ise 10.5 saat kullanım ömrü sunan pil ömrü sağlıyor. Normal bir gündelik kullanımda her iki cihazın tek bir şarj ile kullanım sunabilecek pil performansı sağladığını söylemek mümkün.

Galaxy TabPro S’in pil ömrü bakımından oldukça başarılı olmasına karşın Surface Pro 4’ün daha fazla esneklik sunuyor. Kurumsal kullanıcılar için daha fazla performans sunulan Surface Pro 4 seçeneklerinin bulunuyor olması önemli bir nokta.

Kurumsal Özellikler

Her iki cihazın Windows 10 işletim sistemiyle birlikte gelmesi kurumsal kullanıcıların Microsoft ekosistemine kolayda uyum sağlanmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede kurumsal alanda yaygın olarak kullanılan Windows işletim sistemine yönelik güvenlik önlemlerini sorunsuz şekilde kulanabilirsiniz. Ancak Microsoft’un Surface Pro 4’ün kurumsal adaptasyonu konusunda daha fazla imkan sağladığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Surface Pro 4 ile Galaxy TabPro S karşılaştırıldığında Microsoft’un kurumsal alana yönelik çözümlerde Samsung’dan bir adım önde olduğu dikkat çekiyor. Hibrit cihaz adaptasyonu konusunda endişeli olan pek çok IT organizasyonunun, sorunları en aza indirmek için tercihini Surface Pro 4’ten yana kullanacağını söylemek mümkün.

Fiyat

Surface Pro 4’ün fiyat etiketi klavye dahil edilmeden en temel donanımda yaklaşık 3 bin lira civarında fiyat etiketi bulunuyor. Ancak temel donanımın ötesinde i7 işlemciye ve 16 GB RAM’e sahip modelde fiyat etiketi 5 bin liralara kadar ulaşıyor. Surface Pro 4 karşısında Galaxy TabPro S’in daha 2 bin 500 lira civarındaki fiyat etiketi makul seçenek arayan kurumsal kullanıcılar için tercih edilebilecek alternatiflerin başında geliyor. Eğer kutu içeriğinde stylus aksesuarının bulunmaması sizin için problem teşkil etmiyorsa ve cihaz ile gelen klavyenin işlevsellik bakımından beklentilerinizi karşılıyorsa iş hayatında Galaxy TabPro S’i tercih edebilisiniz.

Galaxy TabPro S, makul bütçelerle kurumsal ihtiyaçları karşılamak için cazip bir çözüm olabilir. En düşük donanımsal özelliklere sahip Surface Pro 4’ten daha uygun fiyatla sunulması ve klavye için ekstra bütçe gerektirmemesi Galaxy TabPro S’in fiyat konusundaki avantajlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Sonuç

Her iki cihazı yan yana alıp karşılaştırdığınızda Surface Pro 4’ün kurumsal kullanıcılar için daha cazip bir seçenek olduğunu söylemek mümkün. Fakat Microsoft’un bu noktaya kat edilen bir kaç aşamadan sonra geldiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Samsung’un daha iyi donanımsal özelliklere sahip Windows 10 işletim sistemli bir tabletle gelmesinin kurumsal alandaki duruşunu daha sağlam noktaya taşıyabilir. Ancak geleneksel dizüstü bilgisayarının bağlantı seçenekleriyle birlikte güçlü kurumsal özelliklerle ilgili beklentileri olan IT departmanları ve kurumsal kullanıcılar için Surface Pro 4’ün daha iyi bir seçenek olduğu sonucu ortaya çıkıyor.