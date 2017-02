Verimlilik görevinde yetersiz kalıyor: Google Pixel C

Pixel C, Google’ın ultra üst sınıf Android tableti. Anodize alüminyumdan yontulmuş ve göz alıcı, süper yüksek çözünürlük bir ekran sahip. Ve evet mükemmel bir performans sunan en iyi silikonlarla paketlenmiş.

Pixel C aynı zamanda Android Marshmallow’un saf, serbest sürümünü çalıştırıyor. Bu da onu bloatware’a açık, Google’ın en güncel OS ve güvenlik güncellemelerinin alıcısı yapıyor. Fakat Google Pixel C’yi Android’in verimlilik özellikleri için bir aziz cihaz gibi konumlandırıyor; ve bu görevde, yani verimlilik görevinde, tablet yetersiz kalıyor.

Pixel C’nin en ilginç donanım özelliği tabletin altına manyetik olarak ilişen 149 dolarlık klavye çevre birimi. Google’ın dile getirilmemiş verimlilik mesajı gayet sesli ve net: Bakın Google Docs’ta ne kadar çok şey yapabiliyorsunuz, çünkü artık tabletiniz düzgün bir klavyeye sahip. Fakat her ne kadar gerçekten iyi bir klavye olsa da, iş senaryoları için kasten optimize edilmemiş bir genel tablet deneyimiyle birlikte.

Bu bir ayıp çünkü Pixel C (32 GB 499 dolar ve 64 GB 599 dolar) neredeyse sanat eseri bir donanıma sahip. Gerçekten eksik olan tek özelliği Nexus 6P ve 5X’de bulunan harika parmak izi okuyucusu. Bu hayal kırıklığı yaratan bir eksiklik ama eğer saf bir Android tablet arıyorsanız Nexus 9’a göre (32 GB’lık versiyonu eşdeğer Pixel’den sadece 20 dolar daha ucuz) daha cömertçe donatılmış bir cihaz.

Diğer taraftan eğer eksiksiz bir verimlilik tabletine ihtiyacınız varsa ve çalıştığınız OS’i umursamıyorsanız o zaman muhtemelen Microsoft, Apple ve hatta Samsung’un donanımlarıyla daha iyisini yapacaksınız. Onların tabletleri çoklu görev ve diğer verimlilik senaryoları için tümüyle daha uygun.

Bir iş atı olarak Pixel C’nin nasıl bir performans sunduğunu bilmek istiyorsanız “Klavyeye bayıldım—ama hepsi bu mu?” bölümüne atlayın. Ama şimdilik gelin tabletin endüstriyel tasarımına bakalım.

Görkemli endüstriyel tasarım; zarif ışıklarla birlikte

Klavyeyle eşleştirildiğinde Pixel C, Chromebook Pixel’in minyatür bir versiyonu gibi gözüküyor; Chrome OS laptop’un ödül kazanan aynı tasarım ipuçlarını ödünç alıyor. Tabletin alüminyum kaplaması kaliteli, parlak bir hisse sahip ve gövdenin nazik, eğimli kenarları ellerde çok güzel bir his bırakıyor.

Evet, ellerde, çoğul olarak. 9.5 inç genişliğinde ve 540 gram ağırlığıyla Pixcel C biraz daha küçük ve hafif Nexus 9 ile karşılaştırıldığında tıknaz hissettiriyor. Ayrıca büyük ellere sahip değilseniz Google’ın yazılım klavyesinde başparmakla yazamayacaksınız. Buna rağmen kasayı esnetip işkence uygulamak için elimden gelenin en iyisini yaptığımda Pixel C esnemedi. Aynını Nexus 9 için söyleyemiyorum çünkü baskı altında çatırdayıp bükülüyor.

Google’ın Chromebook’u gibi Pixel C alüminyum arka tarafının üstünde bir ışık çubuğuna sahip. Google’ın renkli marka düzeninin kalıcı ve fiziki bir ifadesi olarak hizmet etmenin yanı sıra bu ışık çubuğu diğer yol savaşçılarına sizin çok özel bir tabletle çok özel bir kişi olduğunuzu işaret ediyor; işte bu kadar. Çevresindeki alüminyuma iki kez dokunun ve ışık çubuğu bir batarya seviye göstergesine dönüşüyor. Bunun ötesinde? Hiçbir şey.

Pixel C’nin 10.2 inç LTPS ekranı sülü olmaktan çok uzak. 2560×1800 çözünürlük ve 500 nit parlaklığıyla olağanüstü görünüyor. Piksel yoğunluğu (inç başına 308 piksel) 8.9 inç, 2048×1536 Nexus 9’u (281 ppi); 9.7 inç, 2048×1536 iPad Air 2’yi (264 ppi); ve 12.3 inç, 2736×1824 Surface Pro 4’ü (267 ppi) geride bırakıyor.

Kişisel olarak Pixel C’nin tuhaf 1:√2 görüntü oranını beğendim. Bu Google’ın bazı donanım tuşlarını (yakında bahsedeceğiz) törpülemeye itmiş olabilir ama web sitelerini portre modunda görüntülerken ekstra genişlik ve yatay moda metin dokümanlarıyla çalışırken de oldukça iyi karşılana ekstra derinlik sağlıyor.

Nexus 9’un ekranıyla karşılaştırıldığında C’nin ekranı piksel piksel hem daha parlak hem de daha doygun. Aynı zamanda daha büyük bir ekran ki olası en büyük ekranda saf Android istiyorsanız bu Pixcel C’yi aşikar seçenek yapıyor.

Tegra X1 performansını haykırıyor

Büyük bir ekran arkasında büyük bir silikon gerektirir ve Pixel C de yeterince silikonu görevlendirmiş durumda. Önde gelen yonga bir Nvidia Texgra X1. Bu yonga Nvidia’nın en son PC grafik kartlarında çok başarılı olan Maxwell mimarisini baz alan bir GPU’yu barındırıyor. Aynı zamanda 3 GB LPDDR4 RAM’e de sahip. Halihazırda Tegra X1’i çalıştıran diğer tek dikkate değer cihaz Nvidia’nın kendi Shield Android TV kutusu. Bu yongayla olan deneyimimiz kısıtlı ama şimdilik onun çok iyi olduğunu paylaşabiliriz.

Gerçek dünya kullanımında Pixel C herhangi bir ekran geçişinde, kaydırmalarda ya da video oynatımlarında ne yavaşladı ne de takıldı. Kullanıcı arayüzü akıcı ve uygulamaları bu kadar hızlı indirip kuran başka herhangi bir tür mobil cihaz görmedim. Aynı şekilde benchmark’lar Pixel C’nin diğer Android cihazlarına karşı oldukça üstün olduğunu gösteriyor.

PCMark’ın Work Performance testinde, Samsung Galaxy Tab S2 9.7, doğal bir rakip, şaşırtıcı bir 5840 puan alıyor. Ama Pixel C 6711 ile o skoru çok gerisinde bırakıyor. Ayrıca yazıdaki 3DMark oyun test sonuçlarına da bakın. Pixel C rakip tanımıyor. Peş peşe testler sonrasında Pixel C diğer Android cihazlarının eskimiş teknolojiler gibi görünmesine neden oldu.

Google, Pixel C’nin 10 saati aşkın gerçek dünya batarya ömrü sağladığını söylüyor ve anlatılanlara göre tabletin yüksek performanslı silikonu ve göz alıcı ekranı çok fazla güç tüketmiyor. Fakat ne yazık ki PCMark’la Google’ın 34.2 watt/saat ömrünü doğrulayamadık; benchmark testleri tekrar tekrar tamamlayamadı. Bir test sonucu elde eder etmez güncelleme yapacağız.

Pixel C, USB Type-C portundan oldukça hızlı şarj oluyor. Google’ın yeni türemiş şarj özellikleriyle yürümesi benim için sorun değil çünkü Nexus 6P akıllı telefonum sağ olsun giderek büyüyen bir 15 w şarj adaptörü koleksiyonum var.

Tek USB portunun yanı sıra Pixel C aynı zamanda uzak ses girdisi için dçrt mikrofona sahip. Bu harika bir düşünce ama Nexus 6P’nin “OK Google” ses komutuna 30 cm uzaktan çok daha iyi yanıt verdiğini gördüm.

8 MP arka v e2 MP ön kameranın yanında () bahsedilmeye değer dışa dönük tek bileşen Pixel C’nin alüminyum kasasının iki tarafında yer alan iki stereo hoparlör. Çıkışları tiz ama ses seviyesi oldukça yüksek. Nexus 9’daki mükemmel Boomsound hoparlörler çok daha yumuşak bir sese sahip ama o kadar yüksek ses çıkarmıyor.

Klavyeye bayıldım. Ama tüm yaptığı bu mu?

Pixel C klavyesi 149 dolar olabilir Microsoft Surface cihazlarının 130 dolarlık Type Cover’ına göre çok daha sağlam bir kit. iPad Pro’nun 169 dolarlık Smart Keyboard’undan da çok daha iyi bir giriş cihazı. Pixel C klavyesi 1.4 mm’lik cömert bir tuş aralığına sahip ve kullanım için çok iyi hazırlanmış hissi veriyor.

Google’ın klavyesi Pixel C’ye manyetik bir arayüz aracılığıyla bağlanıyor. Klavye bağlı haldeyken tableti sallamayı deneyin: Klavyenin uçup gitmesi için Pixel C’yi bir boya karıştırıcısı gibi hızla sallamanız gerekir. İki taraf birbirleriyle Bluetooth LE üzerinden iletişim kuruyor ve tablet şarj olurken klavye de endüktif olarak şarj oluyor.

Klavyeye bağlandığından Pixel C’nin ekranı 100 derece (tam dik) ile 180 derece arasında yatıyor (her ne kadar 135 derece civarında kullanışlı olmayı terk etse de). Bu hareket kabiliyeti güzel ve siz kendi açınızı bulduğunuzda, ekran sabit olarak duruyor.

Genel bir kritik yapacak olursak, klavyenin arkaplan aydınlatması eksik ve tuş yerleşimi sıkışık. Harf ve sayı tuşlar mükemmel derecede iyi ama bu tam ölçekli bir klavye değil. Bazı tuşlar eksik ve bazıları standarttan daha küçük. Sağ yandaki geri, enter ve shift tuşlarına (tümü komik derecede küçük) yazma esnasında birkaç kez yanlışlıkla basıldı.

Ne olursa olsun klavye harika bir verimlilik aracı. Ve günün birinde, Google Android’i birkaç önemli özellikle güncellediğinde, Pixel C de mükemmel verimlilik tableti olacak.

Açık bir şekilde Android iki uygulamayı aynı anda yan yana kullanmanızı sağlayan çoklu pencere modunun herhangi bir türünü halen içermiyor. Bu özellik Marshmallow’un kaynak kodunun derinlerine gömülmüş durumda ama Google henüz onu tüketici kullanımı için aktive etmiş değil. Ana ekran seviyesi çoklu görevin Pixel C ile birlikte çıkarılmamış olması ayıp çünkü çoklu pencere Microsoft, Apple ve hatta Samsung verimlilik tabletlerinde önde gelen bir özellik.

Ve bu benim her şeyi kapsayan Pixel C şikayetime bağlanıyor: Tabletin donanımının kendisi müthiş ama klavyesi bir kenara, Pixel C, 2015’te bildiklerimiz gibi bir “verimlilik tableti” gibi hissettirmiyor kesinlikle. Çoklu görev penceresi desteği yok. Kalem desteği yok. Google Docs aynı dünkü gibi duruyor, Piksel C deneyimiyle özelleştirilmiş sinerjisini haykırıyor olsa da.

Kısacası: “Biz Google’ız ve işleri yerine getirmek için Android’i daha da kullanışlı bir hale getirdik,” diyen herhangi bir şaşırtıcı ve güzel verimlilik aracı yok.

Elbette Google Now On Tap doğrudan Marshmallow içerisine inşa edilmiş ve geniş çeşitlilikteki uygulamalar içinde bağlamsal bilgi aramaları yürütmek için harika bir araç. Onu çok seviyorum; ama oyunu değiştiren bir şey değil. Daha da kötüsü testler sırasında favori web sitelerimin küçültülmüş mobil görünümlerini varsayılan yapmak için sürekli olarak Chrome tarafından rahatsız edildim. Daha küçük ekranlı Nexus 9 dahi aynı sitelerin eksiksiz masaüstü görünümlerini gösteriyor. Pixel C’nin bir verimlilik tableti olması gerekiyor ama o yine de verimsiz bir biçimde web’de gezinmeyi daha sıkıcı yapıyor.

Toplamda Pixel C göz alıcı bir karşılıkla verimlilik hikayesini tamamlamak için yeni bir Android yazılım deneyimini haykırıyor. Esasında çoklu pencere desteğiyle gelmiş olsaydı 4.5 puan alabilirdi, hatta belki de en iyi skoru. Ayrıca Samsung’un 9.7 inç Galaxy Tab S2 (ki çoklu pencere desteği var) ile karşılaştırıldığından biraz ağır hissettiriyor.

Çok mu merhametsizim? Zannetmiyorum. Bu bir Pixel. Üretiminden kullanıcı deneyimine Google tam kontrole sahip ve firma rehberinde ifade ettiği gibi, “Partner ekosistemini destekleyip ilham verecek yeni bir teknoloji türünü tasarlama ve bir deneyimi içeride yeniden düşüme fırsatı gördüğümüzde Pixel ürünleri yaratıyoruz.” Bu yüce bir hedef ama bu durumda öyle gözüküyor ki Android ve Docs ekipleri yeniden düşünme partisine davet edilmemişler.

Ama yanılmayın: Donanımın kendisi muhteşem. Eğer saf bir Android tableti istiyorsanız alacağınız cihaz bu. Ve saf Android olduğundan Google’ın çoklu pencere versiyonunu çalıştıran ilk tabletlerden biri.