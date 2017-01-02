“Adresten adrese taşımacılıkta ilk yerli uygulamayız”

İstanbullular geçtiğimiz Kasım ayında şehir içinde adresten adrese özel ulaşımda ilk yerli uygulamasıyla tanıştı. Olev isimli uygulamanın kurucusu Ertunç Çiriş’e sistemin nasıl çalıştığını ve faaliyetlerini sorduk.



OLEV’de sistem nasıl çalışıyor?

iOS ve Android tabanlı mobil cihazlarda çalışan Olev’i kullanmaya başlamak için, yolcunun gideceği adres bilgisini girmesi ve ‘Çağır’ butonuna dokunması yeterli. Sonrasında kullanıcı yolculuk sonunda ödeyeceği yaklaşık tutarı ve rotayı görüntüleyip işlemi onaylıyor ve bulunduğu konuma en yakın araç sistem tarafından yönlendiriliyor. Yaklaşık bekleme süresi ile birlikte aracın konum bilgisi de uygulama ekranında gerçek zamanlı izlenebiliyor. Yolculuğun sonunda ödenecek tutar, yolculuk başlamadan önce yaklaşık olarak gösteriliyor. Aracın ulaşmasının ardından başlayan yolculuk boyunca, sürücü rotayı kendi mobil cihazı üzerinden takip ettiği için, yol tarif etmeye de gerek kalmıyor. Belirtilen adrese ulaşılması ile birlikte seyahat bedeli kullanıcının kredi kartından otomatik olarak çekiliyor. Yolcu, isterse sürücü ve aracı puanlayabiliyor. Şu an sisteme kayıtlı 250 araç var. Tamamı 9+1 yolcu kapasitesine sahip araçlar lisanslı ve kayıtlı sürücülerle çalışıyor.

Kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin korunmasında uygulamanın güvenilirliği nasıl sağlanıyor?

Öncelikle, kart bilgilerinin sadece bir defaya mahsus uygulamada ilgili alana girilmesi yeterli. Yani kredi kartının fiziksel varlığına ihtiyaç duyulmuyor. Uygulama, kart bilgilerinin güvenliğini tüm dünyada kullanılan ve kabul gören en gelişmiş güvenlik özellikleri ile sağlıyor.

Bugün aktif şekilde kullanılan taşımacılık uygulamaları var. Bulunduğun yere çağırıp, aynı şekilde ulaşım sağlayabiliyorsun. Bunların karşısında sizi farklı kılan ne?

Ülkemizden bu alanda çıkan ilk girişim olmamızı bir kenara koyarsak, en önemli özelliklerimizden birinin tamamen yasal bir zeminde hizmet sunmak olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de kurulu bir şirket olarak kazancımızın vergimizi ödüyoruz ve sadece kazancının vergisini ödeyen araç sahipleri ile çalışıyoruz.

Yasal zeminde online iş yapmayı biraz açabilir miyiz?

Ödemeler konusunda “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile Olev, internette bir pazar yeri olarak konumlandırılıyor. Bu kapsamda, müşterilerin yolculuklarından sonra yaptıkları kredi kartı ödemeleri, BDDK denetiminde faaliyet gösteren, iş ortağımız olan ödeme sistemi yönetim platformu tarafından alınıyor. “Kontrol hesabı” olarak adlandırılan bu hesaptaki para, yasa gereği, Türkiye’de açılmış bir hesapta blokeli olarak tutulduğu için, Olev dahil herhangi bir kurumun üzerinde herhangi bir değişiklik yapması mümkün değil. Ödeme sistemi yönetim platformu tutar üzerinden kendi komisyonunu aldıktan sonra, ilgili tutarları sürücülerin ve Olev’in yine Türkiye’de bulunan hesaplarına aktarıyor.