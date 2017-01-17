Çipli kimliklerdeki e-imza bürokrasiyi azaltacak

Yeni çipli kimliklerle, bankacılık, noter, tapu gibi bir çok işlemde güvenli doğrulama işlemi yapılabileceğini belirten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, çipli kimliklere dahil edilebilecek e-imza’nın da kamu hizmetlerindeki bürokrasiyi azaltacağını söylüyor.

Kimliklere eklenecek e-imza günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlayacak?

E-dönüşüm kapsamı içerisinde yer alan birçok uygulama ile iş süreçleri hızlanırken, zaman ve maliyetten önemli oranda tasarruf etmek mümkün. Çipli kimlik kartları ile e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecek. Uzun vadede isteğe bağlı olarak kimliklerin içerisine dahil edilebilecek olan e-imza, bireysel e-imza kullanımını daha fazla yaygınlaştıracak. Yeni çipli kimliklerle vatandaşlar; bankacılık, noter, okul, emniyet ve tapu işlemlerinin yanı sıra sağlık ve sigorta işlemlerinde de güvenli doğrulama işlemi yapabilecek. Çipli kimlik ve entegre e-imzanın en önemli faydalarından biri de kamu hizmetlerindeki bürokrasiyi azaltacak. Denetim yapılması ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi sağlanıp, mali kayıpların da önüne geçilecek. Biz de çipli kimlik kartları ile uzaktan kimlik doğrulaması yapan ilk kurum olarak, dijital dönüşüm süreçlerine katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

E-İMZA’DA 7 KATMANLI GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANILIYOR

E-imza ile birlikte güvenlik riski söz konusu mu? Buna karşın nasıl önlemler alınmalı?

E-imza yasasının çıkarılması ve ardından getirilen düzenlemelerle Türkiye bu alanda diğer ülkeleri yakalamak için önemli bir adım attı. E-GÜVEN’in 7 ayrı katmandan oluşan güvenlik sistemine sahip e-imza hizmeti ile tüm sistemler üzerinden güvenli işlem gerçekleştirilebiliyor. E-GÜVEN’de kişiye ait bilgilerin yer aldığı elektronik sertifikalara ait gizli anahtarlar, kullanıcılara verdiğimiz yüksek güvenliğe sahip cihazının içinde üretiliyor. Bu sayede kullanıcı bilgileri hiçbir zaman dışarıya çıkmıyor. Yine E-GÜVEN’de bu tokenlar ISO/IEC 15408 (-1, -2, -3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde bulunuyor. Bugün çalışmalarımızı, ETSI gibi Avrupa’nın ve dünyanın ileri gelen standart kuruluşlarının belirlediği kriterler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

E-imzanın kullanım alanlarının hangi alanlarda artması öngörülüyor?

Son birkaç yıl içerisinde hayata geçirilen KEP, e-fatura, e-defter gibi projeler, e-imza’nın kullanım alanlarını büyük oranda artırdı. Dünyaya baktığımız zaman ABD, Güney Kore, Çin, Japonya ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde artan oranlarda e-imza kullandığını görebiliyoruz. Ayrıca çevre kirliliğinin arttığı ve kaynakların giderek tükendiği günümüzde çevreci çözümler yaratan ürünlerin sayısını artırmak ve mevcut ürünleri geliştirmek önemli. Günümüzde mobile olan yönelimin artmasıyla dijital dönüşümün etkin bir parçası olarak hem mobil hem de diğer platformlarda kullanılabilecek yeni ürünlerimizin çalışmalarını sürdürüyoruz.

E-imza sağlayıcısı kurumların e-dönüşüm sürecindeki rolü nedir?

Türkiye’nin ilk ESHS’si olarak e-imzanın getirdiği pek çok avantajın yaygın olarak kullanılmasını, hem bireylerde hem de kurumlarda yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken kurumların ve bireylerin zamanlarını etkin yönetebilmelerini, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini, kolay ve etkin iş süreçleri kurgulayabilmelerini, günümüzün iş yapış modellerini ileri taşıyabilmelerini hedefliyoruz ve bu sayede e-dönüşüme katkı sağlıyoruz.

Sunduğumuz, E-İmza, Mobil İmza gibi temel ürünler, İmzala–Gönder, Belgepro gibi Web tabanlı&lokal kurulumlu ürünler, EBİmza, PdfSigner gibi masa üstü çözümler ve JetOnay, Pikzum gibi mobil uygulamalarla kurumların ve bireylerin daha mobil olmalarını sağlıyoruz. Zaman damgası ürünü ile belgelerin oluşturulma zamanına hukuksal geçerlilik kazandırıyoruz. Yazılım çözümleriyle de kurumlara elektronik dönüşüme yönelik projeler kurguluyor ve danışmanlık yapıyoruz. Özel şirketlere ve meslek kuruluşlarına hem kamu alanında hem de kurum içi projeler kapsamında özel ürünler geliştirerek e-dönüşüme katkı sağlayarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz.

Atilla MEDE