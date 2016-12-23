Girişimciler için başlangıç noktası StartersHub olacak

Bugüne kadar 30 girişimciye 5.7 milyon dolarlık yatırım yapan StartersHub, 2017 yılında nesnelerin interneti, büyük veri ve Fintech alanlarına yoğunlaşan özel programlar hazırlıyor.



MV Holding ve Gedik Yatırım bünyesinde kurulan StartersHub, yalnızca Türkiye’de değil, bölgedeki girişimcilerin desteklenmesi, danışmanlık alması ve işlerini büyütebilmesi için gerekli tüm altyapıyı sunuyor. Geçtiğimiz dönemde 30 girişimciye destek olan ve programlarının çeşitliliğini artırarak daha fazla girişimciye odaklanan StartersHub’ın amacını ve gelecek projelerini StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı ve MV Holding CEO’su Ebru Dorman’a sorduk.

StartersHub nasıl bir hedefle kuruldu?

Haziran 2015’te kapılarını açan StartersHub’ın oluşum fikri 2014 yılında Startupbootcamp Istanbul programını Türkiye’ye getiren Ersin Pamuksüzer önderliğinde gelişti, ardından 2015 yılında fonumuzun kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu fikrin temelinde girişimcilere geniş kapsamlı, uzun vadeli ve istikrarlı bir destek programı oluşturmak yer alıyor. Ana yatırımcıları MV Holding ve Gedik Yatırım olan StartersHub, farklı kurumların da destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. StartersHub’ı erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen, başarılı ve global şirketler olmaları için destekleyen bir girişimcilik platformu olarak tanımlayabiliriz. Girişimlere sadece yatırım yaparak değil; mentorluk, yurt içi ve yurt dışı uzmanlardan eğitimler, stratejik ortaklıklar, yerel ve global iş bağlantıları dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları her alanda, baştan sona her aşamada destek oluyor, eşsiz imkanlar sağlıyoruz.

Program ne kadar sürüyor, içeriğinde neler bulunuyor?

Startupbootcamp Istanbul üç aylık, Game Garage ve StartersHub XO ise altı aylık programlar. Ancak StartersHub olarak, desteklediğimiz girişimcilerle iletişimimizi sadece program süreleriyle sınırlamıyoruz. Sürekli bir ilişki yaratarak uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesinden yatırım takibine kadar birçok konuda da girişimcilere destek oluyoruz. Program içeriklerine gelince; alanında profesyonel bir ekip tarafından titizlikle değerlendirilen başvurular arasından Startupbootcamp Istanbul’a seçilen takımlar, üç ay boyunca yoğun eğitimler ve mentor görüşmeleriyle girişimlerini adım adım geliştirme ve 200’den fazla üst düzey yönetici, kurumsal iş ortağı ve yatırımcıyla tanışma fırsatı buluyor. Game Garage hızlandırma programında ise altı aylık bir eğitim kampından geçen girişimciler, oyun sektöründe deneyim sahibi 50’den fazla mentor ile çalışabiliyor; atölyeler, eğitimler, danışmanlık, oyun test ve kalite kontrol imkanlarıyla girişimlerini başarılı bir şekilde geliştirebiliyor.

Programa başvuru kriterleri neler?

StartersHub olarak, tüm ülke ve sektörlerden erken aşama teknoloji girişimlerine açığız. Bugüne kadar yazılım, donanım ve platform şirketlerine yatırımlarımız oldu. Yatırım yapacağımız şirketlerin arayışı iki yönlü oluyor. İlk adım bize başvuranlar, ikincisi de bizim araştırmalar sonucu ulaştıklarımız. Proaktif olarak hem yurt içi hem yurt dışında şirketleri inceliyoruz. Bu yıl Startupbootcamp Istanbul dahilinde yani tek bir program için 223 farklı şehirden 800’ün üzerinde başvuru aldık. Bunların yüzde 75’i yabancıydı.

Girişimcilere ne gibi destekler sağlanmış oluyor?

Startupbootcamp Istanbul’a seçilen takımlar ilk fonlama olarak 15 bin avroluk finansal desteğe sahip oluyor. Girişimciler, programın global ortaklarının sunduğu desteklerden de faydalanarak toplamda 550 bin dolar değerinde hizmet ve bu şirketlerin ağları aracılığıyla mentorluk alabiliyor. Her girişim, Google’dan ve Amazon Web Services’tan 100 bin dolarlık ücretsiz bulut kredisine, Salesforce tarafından üç adet ücretsiz SalesCloud Enterprise hesabına, Intel ve anlaşmalı Girişim Sermayesi (VC) bağlantılarına erişebiliyor. Girişimciler, bu iş birlikleri sayesinde dünyanın en büyük markalarının temsilcileriyle bire bir görüşmeler yaparak fikir alışverişinde de bulunabiliyor.

Game Garage programı kapsamında ise girişimciler, ilk katılım yatırımı olan 20 bin dolar ile programa başladıktan sonra Game Garage Demo Day kapsamında projelerini yatırımcılarla paylaşıyor ve devam yatırımı alma fırsatı yakalayabiliyor. Girişimciler ayrıca Netmarble’ın küresel ve özel oyun yayıncılığı anlaşmalarından faydalanabiliyor. Lisanslamalar, indirimler ve tanıtımların yanı sıra program kapsamında tüm teknik, tasarım, görsel, kodlama, ses ve konu bazlı eğitimleri de alabiliyor.

Yatırım yaptığımız tüm girişimlere Levent’te bulunan 1.000 metrekarelik ilham verici ofisimizde 12 aya kadar ücretsiz ofis alanı sağlıyoruz. StartersHub aynı zamanda muhasebe, hukuk, yatırım bulma ve yatırım sürecini yönetme gibi alanlardaki destekleriyle girişimcilere projelerine odaklanma fırsatı sağlıyor. Programlardan başarı ile mezun olan girişimlere şirket başına 250 bin dolara kadar ek yatırım yapıyoruz. StartersHub olarak bugüne kadar 30 girişime toplam 5.7 milyon TL yatırım yaptık.

Programa katılan girişimcilere nasıl bir yatırım yapınız var?

Programlarına katılan girişimlerden ön yatırım artı ayni destek karşılığında %8’lik hisse alıyoruz. Program sonrası girişimcilere sunduğumuz en önemli destek, 250 bin dolara kadar yaptığımız ek yatırım. Bu ek yatırım karşılığı hisse oranı şirketin o sırada geldiği aşamaya ve yaptığımız yatırım miktarına göre değişiyor. Toplamda %20 hissenin üzerine çıkmamayı planlıyoruz. Melek ağları veya girişim sermayesi fonlarının ortak yatırımcı olarak katılımı ile bizim sağladığımız miktarın 2-3 katı bir fonlama sağlanabiliyor. Bunlar melek yatırımcılar veya Segmentify’da olduğu gibi bir VC fonu da olabiliyor. Bu yatırımcılarla görüşmeleri organize ediyor ve yatırım sürecini yönetiyoruz. Ayrıca programı tamamlayan girişimcilerimiz StartersHub ofis alanımızı kullanmaya devam edebiliyor. Global pazarlara açılma konusunda uluslararası ortaklarımız sayesinde verdiğimiz destek bizi pek çok diğer programdan ayırıyor. Programdan mezun olan girişimcilerle artık ortak oluyoruz ve başarılı bir çıkışa kadar aynı yolda birlikte yürüyoruz.

StartersHub ve girişimcilik ekosistemi açısından 2017 öngörüleriniz neler?

Bu yılın son çeyreğinde StartersHub XO adında yeni bir Venture Building programı lanse ettik. Bu program Nesnelerin İnterneti (IOT), Büyük Veri (Big Data) ve Finansal Teknolojiler (FinTech) alanlarını kapsıyor. 6 aylık olarak kurguladığımız bu formata ilgili sektörlerden pek çok kurumu da dahil ederek önemli bir platform oluşturuyoruz. Başvurular sonrasında düzenleyeceğimiz Seçim Günleri (Selection Days) ile yeni girişim destek programının katılımcılarını seçeceğiz. 20 bin dolarlık ön sermaye sunacağımız girişimciler arasından başarılı olanları 6 aylık bir programa dahil edeceğiz. Her ay yeni hedeflerin verildiği programda, hedefleri başarıyla tamamlayan startup’lar, programın sonraki aylarında da yer almaya hak kazanacaklar. Girişim Destek Programı, 6 ayın sonunda bir tanıtım gününün (Demo Day) düzenlenmesiyle tamamlanacak. Mentorluk alanı için de kendimize yeni hedefler koyduk. Türkiye’deki mentorların ekosisteme daha büyük katkı sağlayabilmelerine destek vermek için özel bir program yaratmayı planlıyoruz. İleride daha büyük miktarlarda yatırım yapabilmek amacıyla mevcut fonu büyütme veya bir sonraki aşamaya hitap eden ek bir fon kurma konularını da değerlendiriyoruz.

Murat Yıldız