İş için yalnızca akıllı telefon yetecek

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8 ve kurumsal tabletler ile işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir ürün portföyü de ortaya çıkarmış oldu. Tanıtılan ürünler arasında DeX masaüstü standı ise hem kurumların hem de bireylerin bilgisayar ve cep telefonları arasında giderek azalan sınırları ortadan kaldırıyor. Samsung’un DeX ile neler hedeflediğini ve yeni iş stratejisini Samsung Türkiye Kurumsal Bölüm Direktörü Murat Atıcı ile konuştuk.

Geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi telefonunuz Samsung Galaxy S8’i piyasaya sürdünüz. Özellikle işletmeler açısından bakıldığında S8 nasıl faydalar sağlıyor?

Samsung DeX, şu anda portföyde bulunan Galaxy S8 ve S8+ telefonlar için tasarlanmış yenilikçi bir donanım. Kısaca DeX, telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürüyor. Monitör, klavye ve farenizi DeX’e bağlayıp, üzerine Galaxy S8 veya S8+’ı yerleştirdiğinizde, bir masaüstü bilgisayar deneyimine kavuşmuş oluyorsunuz. DeX üzerinde 2 adet USB ve 1 adet Ethernet girişi de bulunuyor. Bu sayede yalnızca WiFi değil aynı zamanda kablolu internet bağlantısını da kullanabilir hale geliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor, artık akıllı cep telefonları bilgisayar işlevlerini yerine getirmek için çok daha yetenekli yardımcı araçlara kavuşuyorlar. Ayrıca kullanıcıların en çok zorlandıkları iki şey, yani büyük ekran ve hızlı veri girişi sorunu ortadan kalkıyor. Artık cep telefonları yalnızca veri görüntüleme ekranı değil, veri üretme, düzenleme yani üretkenlik cihazı haline gelecek.

DeX nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Cep telefonları gerçekten de bilgisayarların yerini alabilir mi?

Akıllı telefonlar zaman içerisinde geleneksel bir ofis bilgisayarının sahip olduğundan çok daha fazla işlem gücüne sahip oldular. Üstelik bu yeni bir şey değil. Galaxy S6 veya S7 bile, ofis uygulamalarını çalıştırabilecek donanımlara sahip. Kullanıcılar sunumlarını, Excel veya Word dokümanlarını rahatlıkla bu cihazlar üzerinden açıp düzenleyebiliyor. Ancak burada iki husus önem taşıyor. Birincisi daha büyük bir ekranda çalışabilme isteği. İkincisi ise yeni dokümanlar oluşturma ya da üretkenliği artırmak için klavye ve fare kullanabilmek. DeX bu ihtiyaçları tam olarak karşılıyor ve cep telefonlarını artık kullanıcıların ana cihazı haline getirmede işi bir adım öteye taşıyor. Elbette özel yazılımlar gerektiren karmaşık işlemler için bilgisayara ihtiyacımız var. Ancak sıradan üretkenlik uygulamalarında ve ofis yazılımlarında DeX ile birlikte cep telefonları yeterli olacak.

DeX iş dünyasında ne gibi değişiklikler yapacak?

DeX çalışanlara ve özellikle sık sık seyahat edenlere ciddi bir özgürlük getiriyor. Artık bilgisayarlarını yanlarında taşımak zorunda değiller. Diyelim ki bir görüşmeden sunum yapmanız gerekiyor. DeX’i ve Samsung’un özel tasarladığı mini klavyeyi çıkarıp cep telefonunuzdaki sunum dosyalarını doğrudan projeksiyon cihazına ya da LCD TV’ye aktarmanız mümkün. Çalışanlar alışık oldukları masaüstü bilgisayarlarına ulaşmak için yanlarında notebook taşımak zorunda değiller. Aynı zamanda Citrix, VmWare, Amazon Web Services gibi farklı partnerler ile çalışarak DeX’in yeteneklerini artırmaya çalışıyoruz. İş ortamlarını bilgisayarlardan kurtarmak CIO’lar için de farklı avantajlar getiriyor. Artık birden çok cihazı yönetmek yerine Samsung Knox gibi yönetim yazılımları ile yalnızca cep telefonlarının güvenliğini almak için uğraşmaları yeterli olacak. Bu hem maliyetten tasarruf ettirecek hem de güvenliği artıracak. DeX, gelecekte iş ortamlarının yapısını da değiştirecek yeni yeteneklere sahip olacak.

DeX yine de Android bir arabiriminde çalışıyor. Burada tüm üretkenlik uygulamalarını bulmak mümkün mü?

Önce sistemin nasıl çalıştığından bahsedelim. Şu anda Galaxy S8 ürününü DeX ile birlikte monitöre bağladığınızda özel bir Android masaüstü ekranı sizi karşılıyor. Bu alışık olduğunuz masaüstü ekranların oldukça benzeri bir yapıya sahip. Hem uygulamalarınızı hem de kaydettiğiniz dokümanlarınızı görebiliyorsunuz. Ancak daha büyük bir ekranda ve fare, klavye ikilisini de rahatça kullanabileceğiniz bir ortamda. USB portları, HDMI çıkışı, USB Type C portu ve Ethernet girişi sayesinde bir bilgisayarda olması gereken tüm bağlantılara sahipsiniz. Şu anda Android Nougat 7.0 kullanıp çoklu pencere desteğine sahip tüm uygulamalar DeX’de bir pencere içerisinde açılıp kullanılabiliyor. Eğer uygulamanın bu desteği yoksa, tam ekran açılarak kullanılıyor. Tabi en önemlisi içerisinde bulunan Office paketi sayesinde Word, Excel, PowerPoint dokümanlarınızı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor ya da yeni dokümanlar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama geliştiriciler için DeX uyumlu uygulamalar geliştirmeleri konusunda açık bir platform oluşturduk. Yıl sonuna kadar Android 7.0 ve çoklu pencere desteği sunan yüzlerce yeni uygulama daha gelmiş olacak. Bu konuda Microsoft ve Adobe gibi partnerlerimiz ile çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

DeX uygulama portföyü gelişecek

DeX yalnızca Galaxy S8 için çıkmış bir ürün mü? DeX’in geleceğinde neler var?

DeX şu anda portföyümüzdeki S8 ve S8+ ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu sene içerisinde tanıtılacak olan Note 8 ürünü de DeX ile uyumlu olacak. Yani Samsung’un bundan sonraki yol haritasında DeX önemli bir yerde. Şu anda anlık mesajlaşma, e-posta, oyun, eğlence, sosyal medya, fotoğraf çekme gibi sık kullanılan akıllı telefon işlemlerine biz yenilerini ekleyerek cihazlarımızı bilgisayara daha fazla yaklaştırmak istiyoruz. 2017 yılında hem yeni cihazlar hem de DeX arabirimi için geliştirilmiş yeni uygulamalar ile bu portföy genişlemiş olacak.

Murat Yıldız