“Lojistik süreçler e-ticaretin hızını kesiyor”

E-ticaret alanında kurumsal çözümler sunan NGI CEO’su Fatih Özbağrıaçık, “Teknoloji olarak dünya ile paralel hareket etsek de lojistik süreçler bağlamında gidilecek çok yol var” diyor. Özbağrıaçık ile Türkiye’deki e-ticareti konuştuk.



NGI’dan kısaca bahseder misiniz?

Runibex Teknoloji Grubu (RTG) şirketlerinden bir tanesi olan NGI, 2015 yılında kurulmuş ve e-ticaret altyapılarında sürdürülebilir hizmet kalitesini ve güvenliğini sağlamaya odaklanmış bir şirket. Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret sektörü uzun zamandan beri varlığını sürdürüyor ve gelişiyor. Biz de NGI olarak kendi ürün ve çözümlerimiz ile Türkiye’ye en büyük ve en kapsamlı online perakende satış başarı hikayesiyle Boyner Grup Şirketleri ile girmeyi başardık. En önemli hedefimiz ise ürün ve hizmetlerimiz ile öncelikli olarak kurumsal perakende sektöründe büyümek. Ayrıca küresel teknolojiler ve e-ticaretteki son gelişmeleri izleyerek Ar-Ge faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Şirket olarak uluslararası işbirliklerimiz ve tecrübelerimizi paylaşarak müşterilerimizin dünyanın en ileri teknolojileriyle buluşmalarına yardımcı oluyoruz.

Türkiye’deki e-ticaret pazarı hakkındaki görüşleriniz nedir?

Türkiye’de e-ticaret pazarı teknoloji olarak dünya ile yarışır bir seviyede. Bununla beraber, e-ticaretin pazarlama tarafı da oldukça önemli ve marka ile birlikte oluşturulan stratejiler, e-ticaretteki performansa mutlaka yansıyor; Türkiye’de biz ancak yeni yeni hakkını vermeye başladık.

Bilinen alanlara oranla oldukça genç bir sektör olan e-ticaret konusunda Türkiye’de yaşanan en büyük sıkıntı ise platform üzerinden satın alınan ürün ya da hizmetin teslimatı ve fiziksel süreçleri sırasında yaşanıyor. Teknoloji olarak dünya ile paralel hareket etsek de lojistik süreçleri bağlamında gidilecek çok yol olması e-ticaretin hak ettiği kadar hızlı ilerlemesinin önünü kapatıyor maalesef. Süreç veya karar destek sistemleri anlamındaki eksiklerimizi gidermek ve yanlışlarımızı düzeltmek yerine toplam servis kalitesini veya kalitesizliğini alışkanlık edinmek hatasına düşmememiz ve şirketlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Biz, NGI olarak, commerce ürünlerimizin özellikle sipariş yönetimi ve sevkiyat planlaması ilişkili modül ve çözümlerini özelleştirdik. Sipariş toplama süreçlerini optimum hız ve maliyete odaklanarak sistemsel olarak çözmüş durumdayız.

Bunların yanında Türkiye’de, dünyadaki trendler ile paralel olarak satın alma alışkanlıkları değişiyor ve müşterilerimiz üzerindeki fonksiyonel ve bağlı teknolojik yatırım ihtiyaçları sürekli artıyor. Bu sebeple, e-ticaret ürünlerimizin içerisinde, kurumsal müşteri tarafındaki ve mağaza içinde satış temsilcilerini desteklemek amacı ile, mobil uygulamalarımızı add-on olarak sunuyor durumdayız. İleri Kazanım Servisleri (Advance Reach Services) çatısı altında çeşitli front-end fonksiyon ihtiyaçlarına da odaklandık ve örneğin fotoğraf ile arama veya dijital lookbook hazırlama gibi özellikleri bulut servisleri olarak ayrıca hizmete açmış durumdayız. Bugün, e-ticaret denildiğinde çağrıştırdıklarının eksik olduğunu düşünüyoruz; yarın e-ticaret dediğimiz olgu, tüm ticareti kapsayacak; dolayısı ile amacımız ürünlerimiz ve yeni servislerimiz ile e-ticaretin toplamdaki payını teknoloji ve fonksiyonalite olarak arttırmasında üzerimize düşeni yapmak.

e-ticaret pazarımızın gelişmesi için yapılması gerekenler sizce nedir?

Az önceki soruda da bahsettiğimiz üzere bu alanda yapılması gereken en önemli iş satın alınan ürün ya da hizmetin teslimatı anında yaşanan sıkıntıları çözebilecek lojistik akışları hayata geçirebilmek. Bu lojistik süreçler, sadece depo veya mağazalardaki planlama veya toplama operasyonları olarak değerlendirilmemeli. İşe ürün fotoğraflama, editörlük ile hızlı ve eksiksiz ürün yayımlama süreci ile başlayıp mağazalardaki satış ve yönetici kadrolarımızın prim sistemlerini düzenlemek gibi riskli görülen ama zorunlu olan süreçlere kadar yeniden düzenlemeliyiz. Pazaryerlerinin toplamdaki önemi de her geçen gün artıyor; şirketlerimiz pazaryerlerinde bulunmayı kaçınılmaz olarak görüyorlar. Bu görüşe katılmakla beraber bu tip kararların da marka konumlandırmanız ve operasyonel yetenekleriniz doğrultusunda fayda sağlayabiliyor olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısı ile son 2 sorunuzun özeti olarak, şirketlerimizin, yeni ticaret dinamikleri için gerekli altyapı ve operasyonlarını hiç vakit kaybetmeden dönüştürmeye başlamaları ve geleneksel mağazacılık dediğimiz ve çok tecrübeli de olduğumuz alanların yanına yeni öncelikler ve kendilerine özgün, markaları ile bütünleşik dijital stratejiler oluşturmaları gerekiyor.

2017 yılını nasıl kapatacaksınız, hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı bizim için oldukça olumlu geçti. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle hedeflerimizi yakaladık. Grup şirketleri olarak bulut teknoloji servis gelirleri ile e-ticaret ve analitik ürünlerimizin lisans gelirleri bazında beklentimizin üzerinde büyüdük. 2017 bizim için yurtdışı hazırlıklarına da başladığımız ve belli ölçüde olgunlaştırdığımız bir yıl oldu; umarım 2017 son çeyrek ve 2018, lisanslı ürün ve servislerinde koyduğumuz %20 ihracat gelir hedeflerimiz için verimli geçer.

Önümüzdeki dönemde hangi alanlarda ve nasıl büyümeyi planlıyorsunuz?

Her sektörün, ülkenin, işin kendine göre çeşitli zorlukları mutlaka var; amacımız bu zorlukları aşarken kısa vadede tek seferlik başarılar değil, sürdürülebilir ve sürekli gelişen bir dinamik yakalamak. Geçtiğimiz dönemde bu kurumsal dönüşümü gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönem ise bizim için yine dinamik geçecek, ar-ge faaliyetleri analitik alanda hız kazanacak ve öğrenen makineler kavramı ile gerçek zamanlı karar verme servislerimizi e-ticaret ve finansal iş süreçlerine uyarlayacağız. Yakın zamanda oldukça spesifik bazı bulut servisleri duyurmaya başlıyoruz. Bunun yanında yurtdışı ofislerimize Londra’dan sonra Dublin’de katılıyor olacak ve zor bir pazar olan Avrupa’da e-ticaret yazılım ürünlerimiz, analitik ve yapay zekâ çözümlerimiz ve ayrıca bulut yönetim servislerimiz ile büyümeye odaklanacağız.

Atilla MEDE