Müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz

Alcatel Ülke Müdürü Tamer İşisağlam, Alcatel ile ilgili global gelişmeleri ve 2017 yılında yeni ürün portföyünde neler olacağını anlattı.



Dünyanın en büyük üretim şirketlerinden biri olan TCL, yakın zamanda Alcatel markasının lisans haklarını alarak telefon ve tablet pazarındaki ürünleri devam ettirmeye başladı. TCL aynı zamanda BlackBerry için de benzer bir anlaşma imzalayarak donanım pazarının güçlü bir oyuncusu olacağını duyurmuş oldu. Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştirdiklerini belirterek, Türkiye pazarının bölgede en çok yatırım yapılan üçüncü ülke olduğunu söylüyor.

Alcatel’in yeni yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

Alcatel hızlı bir dönüşüm içerisinde. Türkiye’deki yeni yapılanmamıza 2016 yılında başlamıştık. 2016 yılı Haziran ayında bakanlıktan iznimizi aldıktan sonra yapımızı, ürün gamını ve ekibimizin yapısını oluşturduk. Alcatel markası artık Çin’li TCL bünyesinde ancak Fransız bir CEO ile yoluna devam ediyor. Bu bizim için çok önemli çünkü kültür ve yapı olarak farklı bir bakış açısı var. Artık bütün bu süreçte operasyonel ve stratejik kararları Alcaltel CEO’su Nicolas Zibel ve ekibi yapıyor. Ayrıca TCL olarak Blackberry ile olan işbirliklerimizi de Barcelona’da anons ettik. Blackberry ile lisans anlaşmamız mevcut ve ilk cihazımız da Avrupa’da birçok ülkede satışa çıkardık. Türkiye ve 16 ülkenin bulunduğu coğrafya da yönetimimiz Viyana’da ve Türkiye bu ülkeler arasında en çok yatırım yapılan üçüncü ülke konumunda.

TCL oldukça büyük bir grup. Portföyünde başka hangi ürünler var?

TCL’i her coğrafyada ayrı değerlendirmek lazım. Kuzey Amerika’da beyaz eşya alanında lider. Dünyada en büyük ekran üreticisi. Asya Pasifik Kıtası’nda çamaşır makinası, buzdolabı ve televizyonlar ile liderlik ediyor. Kuzey Amerika’da ise TCL en hızlı gelişen televizyon markası konumunda. 45 inç’den 70 inç’e kadar 4K cihazların satışı gerçekleşiyor. Ayrıca Thompson bizim stratejik markamız ve Avrupa’da Thompson televizyonları yavaş yavaş oturmaya başladı. TCL diğer markaların aksine ciddi bir üretici konumunda, tüm ürün portföyündeki ürünleri kendisi üretiyor. Türkiye dahil olmak üzere birçok markanın LCD ve LED ekranlarını baştan aşağıya biz üretiyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da çok güçlü iş ortaklarımız var.

Artık TCL’in bir markası olan Alcatel Türkiye’de ağırlıklı olarak telefonları ile tanınıyor. TCL olarak bu alanda neler yapıyor?

Telefon tarafına baktığınızda TCL markası Asya Pasifik’te, Alcatel markası Avrupa’da güçlü konumda. Kuzey Amerika’da ise ODM işlemini biz yapıyoruz. Avrupa operatörlerinin ve özellikle Vodafone’un kendi markalı telefon ihtiyaçlarının %70’ini biz sağlıyoruz. Olrich ve T-Mobile ile ve Kuzey Amerika’da da Verizon ile iş birliklerimiz var.

Akıllı telefonlar haricinde eski tip tuşlu telefonları da görüyoruz. Bu alanda da olmaya devam edecek misiniz?

Biz işlevsel ve belirli bir ihtiyacı çözen her konuda olmaya devam edeceğiz. Feature Phone olarak isimlendirilen bu tuşlu telefonlar tarafında tüketiciden halen talep var. Özellikle “yaşlı telefonu” yani senior phone olarak nitelendirilen bazı modellerimiz piyasada yoğun talep görüyor. Daha büyük tuşları, kolayca kullanımı ve SOS tuşu gibi özellikleri var. TCL olarak tek ve çift SIM kartlı ürünlerden 4 ila 7 inç aralığına kadar farklı ürünler geliştiriyoruz. Ürün modellemesi ve üretiminde oldukça esneğiz. Pazar dinamiklerine bakıp, ekran boyutundan hafızaya, çözünürlüğe ya da diğer tüketici taleplerine uyumlu cihazlar geliştiriyoruz.

Tablet tarafı eskisi kadar üreticilere ilginç gelmiyor. Tablet tarafında ne gibi çalışma yapıyorsunuz?

Tabletlerde de oldukça güçlü konumdayız. Wifi ve LTE talet seçeneklerimiz var. Türkiye’de pazara sunduğumuz 7 inç tablet tüketicilerden büyük beğeni topladı ve yoğun talep gördü. Turkcell ile 10 inç klavyeli bir tablet konusunda iş birliğimiz mevcut ve oldukça rekabetçi bir son kullanıcı fiyatı ile pazara sunuldu. Bu pazardaki önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Her ne kadar tablet pazarı Türkiye’de daralıyor olsa da bazı özel alanlarda ciddi ihtiyaçlar var ve bu ihtiyacı adresleyen ürünlere yoğun ilgi oluşuyor. Bu tablet stratejimiz ve Turkcell işbirliği sayesinde Türkiye’de çift haneli rakamlara ulaşan ciddi bir pazar payı aldık. Şimdi bunu yavaş yavaş diğer iş ortaklarımıza da açıyoruz. Öte yandan yavaş yavaş “2 in 1” yani klavyeli tablet cihazlarımız ile kendi markamızı kullanarak pazara gireceğiz. Bu yeni cihazların en büyük özelliği ise Windows işletim sistemi ile çalışıyor olması. 10 ve 12 inç olmak üzere iki farklı 2 in 1 tabletimiz piyasaya çıkacak. Bu tabletlerin klavye kısımlarında Wifi Router özelliği olacak ve bu sayede 15 tane cihaz bağlanabilecek. Ayrıca tabletlerde 1 tam gün kullanım imkanı olacak, klavye ve tablet birbirini şarj edebilecek. Bu yeni tabletlerimizi doğrudan iş dünyasına yönelik geliştirdik ve bu alandaki pazarlamamızı yoğunlaştıracağız. Yeni cihazlar ile ilgili olarak operatör iş ortaklarımızla da beraber projelendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Farklı ve yenilikçi ürünler de görüyoruz. Bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Biz müşteri ihtiyacının olduğu her noktada var olmak istiyoruz. Örneğin Alcatel Xess isimli bir ürünümüz var. Bu ürünü de dördüncü çeyreğin sonlarına doğru Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Alcatel Xess, evdeki ikinci televizyon ya da taşınabilir monitör olma özelliği taşıyor ve android işletim sistemine sahip. 17 ve 19 inç olmak üzere iki farklı seçeneği var. Bu ürün sayesinde televizyonunuzu istediğiniz odaya taşımış oluyorsunuz ve büyük ekranlı tablete kavuşuyorsunuz. Ayrıca evcil hayvanınızı takip edebileceğiniz ürünlerde, çocuğunuzu takip edip iletişiminizi koparmayacağınız akıllı saatlere kadar birçok ürünümüz var.

Müşteriler için en önemli şey de teknik servis yeterliliği. Satın aldığı ürün ile ilgili sorun yaşamamak, yaşasa bile hızlı bir şekilde çözüm bulmak istiyor. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

Bizim en başarılı olduğumuz alan teknik servisimiz. Ürünün dönüş oranı çok düşük ve parça temini ve planlamasını çok iyi yapıyoruz. Satış ekibinden ayrı bir ekibimiz var ve çok tecrübeli, yıllardır Alcatel’deler ve ürünleri çok iyi tanıyorlar. Tüketici cihazı aldıktan sonra bir sorun olduğunda çok hızlı müdahale ediyoruz ve böylece hem iş ortağımızı hem de tüketiciyi memnun ediyoruz.

Çocuğunuz nerede bileceksiniz

Alcatel olarak tüketicinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi ürünler üretiyoruz. Move Time’de günümüzdeki büyük bir ihtiyaçtan doğdu. Move Time içerisine 10 farklı numara kaydediyorsunuz. Çocuğunuz bu 10 farklı numaradan sizi arayabiliyor yada bu numaralardan çağrı alabiliyor. Ayrıca dilerseniz harita üzerinde belirlediğiniz alanlar dışına çıkıldığında sizi otomatik olarak haberdar ediyor. Çocuğunuzun bulunduğu konumu ya da kalp atış hızını uzaktan takip edebiliyorsunuz. Biz tüketicinin ihtiyacı nedir ve hayatını ne kolaylaştırırsa onunla hitap ediyoruz. Telefon, tablet, modem, akıllı saat gibi ürünlerde hep bu öncelikle hareket ediyoruz.

Murat Yıldız