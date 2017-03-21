Yazıcılarda artık öncelik maliyet değil güvenlik!

Türkiye’de yazıcılar alanında güvenlik ihtiyacının arttığını belirten HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek, “15 Temmuz öncesi güvenliği ek fayda gibi anlatıyorduk şimdi tam tersine döndü; maliyet ek fayda gibi sunuluyor, güvenlik birinci öncelik” diyor.

Atilla Mede

HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ile kurumların artan yazıcı güvenlik endişelerini ve HP’nin bu alanda sunduğu çözümleri konuştuk.

Yazıcı teknolojilerinde tercih sebepleri neler? HP hangi alanlarda rakiplerinden öne çıkıyor?

Son kullanıcı için en önemlisi sorun yaşandığında muhatap bulabilmesi. Zaten internetle birlikte marka o kadar kolay lekelenebiliyor ki, bir anda sosyal medyada ‘yazıcı kartuşlarınız bozuluyor’ diyebilirler, ya da ‘bilgisayarlarınız hemen ısınıyor’ diyebilirler. Oraya bile çok hızlı dönüş yapılması gerekiyor, işte biz bunu yapıyoruz. En büyük farklılaşmamızın bu olduğunu düşünüyorum. Yazıcıda baktığımız zaman hepsi basıyor, hepsi işlevini görüyor ama bir sorun olduğunda hemen karşıda bir muhatap aranacak, biz işte burada farklılaşacağız.

Özellikle de kurumsal tarafta çok çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü çok büyük adetlerde ürünler ve çok büyük cihazlar satıyoruz. Büyük maliyetlerden bahsediyoruz.

Yazıcılar IT yatırımları için de önemli bir kalem. Bu alanda şirketlere önerileriniz neler?

Çok farklı segmentlerde ürünler var, önemli olan müşterinin gerçek ihtiyacı olan ürünü tespit edip onu makul bir fiyatla sunmak.. Mesela bir KOBİ’nin en büyük yazıcıyı alması gereksiz olabilir. Bu tür yerinde olmayan satın almalar şirketlerin IT maliyetlerine de gereksiz külfet getirebiliyor. O yüzden HP olarak her zaman müşterinin ayağına kadar gidiyor, yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla bir yandan da danışmanlık veriyoruz. İhtiyacı olan ürünün tespiti şehirdeki bayi iş ortağı üzerinden yapılıyor, ürünü satmak ise bu aşamalardan sonra geliyor. Daha sonra belli kontratlar yapılıyor ama onların sonucunda yine en önemli şey aslında servis alabilmek.

Doğru yazıcı tercihi IT giderlerini sanılandan daha çok etkiliyor yani…

Elbette. Bir müşteride de tam tersi olmuştu örneğin. Aylık 6 bin basan yere 3 bine uygun makine alıyor. Ucuz diye onu aldı ama makine iki ayda bir bozuluyor ve yenilemesi gerekiyor. Bu kez de ‘ Benim servis masrafım maliyetini geçti’ problemleri çıkıyor. Oysa baştan iyi bir danışmanlık hizmeti alınsa böyle bir sorun çıkmaz. Bu danışmanlık müşteri tarafından gerçekten çok değerli. Mesela şirkette kim kaç tane çıktı alıyor bunu IT kolay kolay oturup hesaplayamaz. Bizim bununla ilgili de çözümlerimiz var. Yazılımı yüklüyoruz o katta kimin ne kadar baskı alabildiğine kadar her şeyi görüyoruz.

Sarf malzemesi açısında lazer yazıcılar ile mürekkep yazıcılar arasında hangisi daha avantajlı veya ekonomik?

Aslında lazer daha ucuzdur veya mürekkep daha ucuzdur diye bir gerçek yok. Bunun cevabı müşteriden müşteriye göre fark eder. Bununla birlikte özellikle diyoruz ki 6 bin sayfaya kadar aylık baskı alınıyorsa mürekkepli sistem lazere göre en az yüzde 50 daha uygun maliyet sağlar. Ama 6 bin sayfanın üstüne çıkıyorsa zaten mürekkep teknolojisi yetemiyor, orada lazere geçiyor olmanız lazım.

Ya da küçük ofislerde officejet dediğimiz segmentlerimiz bulunyor. Bunlar dakikada 20-30 sayfayı görebilen sistemler. Zaten küçük ofis de bir muhasebe ya da hukuk bürosu değilse ona yetecek bir baskı olur. Bu gibi yerlerde yine officejet ürünleri önerilir.

Yazıcılarda güvenlik nasıl sağlanıyor?

Türkiye’de de yazıcılarda güvenlik ihtiyacı çok arttı. Mesela kamudan güvenlikle ilgili hiç soru gelmezdi ama 15 Temmuz sonrası gelmeye başladı. Hatta bazı kurumlarda güvenlik açığı yaratabilir endişesiyle kablosuz yazıcılar istememeye başladılar. HP’nin de çok isabetli bir dönemine geldi bu ihtiyaç. Çünkü HP 2015’ten beri güvenlik tarafında sürekli yatırım yapıyor. Zaten yazıcılarımız en güvenli yazıcılar şeklinde konumlandırılıyor ve bunun dışında bunları yazılımlarla destekleyecek ve yeni ürünleri bu şekilde çıkartacak platformlar da oluşturduk.

Ne tür güvenlik açıkları oluşuyor?

Yayınlanan araştırma raporlarına göre casuslar bir bilgisayarda server’a ulaşmaktansa yazıcıdan, network’e girebiliyor. Yazıcıdan girip ağdaki bütün cihazlara, servere bağlanma riski var. Yani çok basit güvenlik açıkları yakalanabiliyor. HP yazıcılar güvenlik duvarını zaten kendisi örüyor. Kurumsal taraftaki ürünlerde yazılımlar çok daha kuvvetlenmiş şekilde geliyor. Yazıcı kendisine gelen böyle bir saldırıyı kendisi fark edip yazılımını tekrar güncelliyor. Orada kodlarını yeniliyor. Siz atak olup olmadığını fark etmeden yazıcı kendi önlemini kendisi alıyor.

Yazıcıdan alınacak dokümanların korunması da güvenlik önlemlerine dahil mi?

Evet ben bir doküman basıyorsam onu başkasının almasını istemeyebilirim. İnsan kaynakları çalışanı bordro basar ya da şirketin gizli bilgisini basar vesaire…Bunlar için de yine güvenli baskı çözümlerimiz var. Kartlı veya şifreli baskı bunların en önemlisi. Ben o yazıcıya bir doküman gönderdiğimde ben gidene kadar benden başkası zaten o dokümanı göremiyor. Çünkü kartımla veya şifremle kendimi tanıtıp alabiliyorum dokümanı yazıcıdan.

Bu özellikle üretilmemiş mevcut yazıcılara bu fonksiyon eklenebiliyor mu?

Bir yazılım yardımıyla çok rahatlıkla ekleniyor. Zaten isminde ‘enterprise’ geçen tüm yazıcılarımız bu sistemle entegre. Müşteri bu yazılımı istediğinde lisans satın alıyor aslında. Herhangi bir yazıcısını yenilemesi gerekmiyor, mevcut yazıcısına bu yazılım ekleniyor.

Şifre veya kart okuyucu o yazıcılara donanımsal olarak nasıl ekleniyor?

Müşteri kart okuyucu isterse kart okuyucu ekstradan ekleniyor. Eskiden üretilen yazıcılara kart okuyucu vs eklendiğinde belli olurdu kenarda bir eklenti gibi durduğundan. Ama şu an zaten bütün yazıcılar bir ceple geliyor ve o cepte ihtiyaç olduğunda o kart okuyucular entegre ediliyor. Dışarıdan baktığında sonradan eklendiği anlaşılmıyor bile. Rahat bir şekilde onun da kurulumu yapılıyor. Onun en güzel tarafı hem güvenlik hem de maliyet avantajı. Müşterilerin zaten bazıları bunları güvenlik tarafında değil maliyet tarafını düşünerek tercih ediyor.

Cihazlardaki güvenlik önlemleri maliyette nasıl bir avantaj sağlıyor?

Böyle bir sistem aldığınız zaman otomatik bir raporlama sistemi de almış oluyorsunuz. Kim ne kadar baskı almış diye takip edilebiliyor. Şirket içinde çok kişisel baskıları alma konusunda denetleyici bir özellik oluyor. Mesela finans departmanı fatura baskısı alır ve renksizdir. Ama orada birinin renkli baskısı anormal bir şekilde yükseldiyse IT veya satın alma birimi bunu fark edebiliyor. Aslında bu özelliklerin tercih edilmesinde bir sene öncesine kadar maliyet güvenlikten daha öncelikli bir tercih nedeniydi. Şimdi güvenlik en önemli taraf haline geldi. Eskiden güvenliği ek fayda gibi anlatıyorduk şimdi tam tersine döndü; maliyet ek fayda gibi sunuluyor, güvenlik birinci öncelik.

Yazıcı teknolojilerinde son trend 3D yazıcılar. HP bu alanda neler yapıyor?

HP aslında bu alanda piyasaya girdi. Türkiye’de girmese de globalde, Avrupa’da girmiş durumda. Bu alanda HP, Multi Jet Fusion’u satın aldı. Bu da sektördeki benzerlerinden 10 kat daha hızlı ve yarı yarıya daha düşük maliyette 3D baskı almasını sağlıyor. Burada alışveriş merkezlerinde gördüğümüz biblo basan yazıcılardan bahsetmiyoruz, bizimki tamamen endüstriyel segment. Siyah bir tozu plastiğe dönüştürerek model basıyor. Bu renkli hale dönecek şekilde de çıkacak. Ama tamamen endüstriyel bazlı, bir yedek parça, vida gibi segmentlere yönelik.

HP, 3D yazıcılarda Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Şu anda 2018-2019 gibi görünüyor. Burada önemli mesele servis verilebilirliğinden emin olmamız. O kısmı bitirdikten sonra belki daha da öne gelir, 2018’den önce de çıkarabiliriz Türkiye’de.