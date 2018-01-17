Zyxel iş ortaklığı programını genişletiyor

Zyxel ağ teknolojileri alanında dünyanın ve Türkiye’nin en önde gelen şirketlerinden biri. 2017 yılında büyük bir dönüşüm yaşayan şirket Tayvan’a bağlı olarak çalışırken bu dönüşümle birlikte merkezi artık Avrupa oldu. Zyxel Türkiye’nin 6 milyon dolarlık yeni bir nakit sermaye artışı yaptığını belirten Zyxel Channel Head Tuğba Şişik, şirketin 2018 yılında çok ciddi bir büyüme hedefi olduğunu söyledi. Kendisi ile şirketin 2018 stratejisini konuştuk.

Zyxel için 2017 nasıl geçti? 2018 hedefleriniz nelerdir?

2017 bizim için hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2018 yılı için de çok ciddi bir büyüme hedefimiz var. 2017 yılında Zyxel Türkiye’ye 6 milyon dolarlık ek nakit sermaye artışı yapıldı. Zyxel Türkiye operasyon olarak tüm Avrupa operasyonu içerisinde çok ciddi bir bölümü oluşturuyor. Çok önemsenen bir ofis olduğumuz için 2018’deki hedefleri de gerçekleştirebilmek amacıyla gerek ürün ve servisler tarafında gerek ekip tarafında çok iyi yatırımlar ve açılımlar yaptık. 2018 yılı için bütün planlarımızı belirledik. Gerek kurumsal kanalda gerek tüketici kanalında ciddi bir büyüme hedefliyoruz. Zxyel olarak 2018’den oldukça umutluyuz.

Zyxel’in yeni kanal yapısından bahseder misiniz?

Mevcut kadromuz yeni arkadaşların dahil olmasıyla birlikte daha güçlü bir hale geldi. Yaklaşık 80 kişilik bir ekibiz. Şirketin verdiği karar sonrasında Avrupa’ya bağlı olarak çalışmaya başladık. İş tarafını da Kanal ve Servis Sağlayıcıları olarak iki bölüme ayırdık. Böyle bir organizasyon değişikliği oldu. Genel olarak anlatmak gerekirse katma değerli iş ortaklarından sorumlu bir ekibimizin yanında Retail, Marketing ve Pre-Sale ekiplerimiz bulunuyor. Mağazalarda konumlanan promotörlerimiz var. Organizasyon olarak böyle bir yapıya sahibiz.

İş ortaklarınız ile büyüme hedefiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

2018’deki en önemli odağımız partner yani iş ortaklarımız. Global’de son çeyrekte partner programı anonsu yapıldı. Zyxel Türkiye olarak biz de bunun duyurusunu yaptık. 2018’de ilk çeyrekteki hedefimiz; Partner programımız çerçevesinde iş ortaklarıyla birlikte büyümek. Bu program, onların daha karlı ürün satabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca teknik eğitimlerini internet üzerinde kolayca alabiliyorlar. ZAP Zyxel Ally Programı ile iş ortaklarımız, online sertifika sınavları, karlılıklarının artırılması için danışmanlık hizmetleri ve marketing desteği gibi ayrıcalıklara sahip oluyorlar. ZAP ile beraber iş ortaklarımızı üç ana kategori altında toplandık; Ally, Silver ve Gold. Daha fazla ürün satışı neticesinde kategoriler arasında geçiş yapılıyor ve her bir seviyenin farklı kazanımları bulunuyor. Birinci çeyrekte hem hedeflerimizi gerçekleştireceğiz hem de bu dönüşümü tamamlamış olacağız. Bayi programımızı tanıtmak için de bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu bizim için kritik derecede önemli. Bütün ekibin işi öncelikli olarak bu programı doğru bir biçimde piyasadaki bayilerimizle buluşturmak olacak.

Zyxel’in odağında kurumsal pazar mı bireysel pazar mı olacak?

Her iki pazar da bizim için çok önemli. Zyxel olarak evlerde de varız şirketlerde de varız. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir ayrım yapmıyoruz. Aslında her bireysel satış size bir kurumsal bir müşteriyi getirecektir. Bizim sattığımız ürünler itibariyle de çok ayrım yapmıyoruz ve her iki tarafa da ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

Modem ve ağ teknolojileri alanındaki hayatımızı değiştirecek en yeni trenler nelerdir? Bu trendler arasında Zyxel nasıl konumlanıyor?

İnternetle ilgili özellikle ev kullanıcıları için en önemli sıkıntı kablosuz bağlantının zaman zaman yetersiz kalmasıdır. Büyük evlerde belli bir noktadan internete erişim sağlayamazsınız. Bu alanı genişletecek bir takım araçlar geliştiriyoruz. Multy adındaki ürünümüz de bu soruna çözüm getiriyor. Buradan bir uygulamayı zaktan kumanda edebiliyorsunuz. Kimin ve saat kaçta bağlanacağı, güvenliği, açma ve kapamaya kadar her şeyi tek noktadan yönetebilmek mümkün. İnternet konusunda en önemli önceliğimizde güvenlik ve genişlik. Zyxel olarak bu alanda yatırımlarımız devam ediyor. Ar-Ge’ye çok ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Dünyadaki toplam cirosunun yüzde 10’unun Ar-Ge harcıyor. 600’e yakın Ar-Ge çalışanı olan bir firmayız. Şunu açıkça söyleyebilirim ki; Zyxel bir ürünü üretmekten vazgeçtiyse ya da bir ürünün içerisinde yer almıyorsa bu o ürünün trendinin bittiği anlamına geliyor. Son kullanıcılardan ve pazardan gelen eğri bildirimler için çok ciddi emekler sarf ediyoruz. Bu bizim için bir slogan değil. Ve bu konu ciddi anlamda gelişimimizi ve ileride neye yatırım yapacağımızı belirleyen unsurlar oluyor.

Akıllı nesnelerin yayılımı ve daha popüler hale gelmesi ile işbirlikçi modeller de artacak; nesneler arasındaki iletişim, görevlerin birlikte hareket edilerek tamamlanmasının önünü açacak. Siz bu açıdan Zyxel olarak kendinizi nerede görüyorsunuz?

Artık her şey her şeyler konuşur hale geldi. Ve bu konuyla ilgili de yatırım yapan çok büyük bir firmayız. Buna da kayıtsız kalmamız mümkün değil. Nesnelerin haberleşmesi için de yine Zyxel’e ihtiyaç var. Nesnelerin interneti ile artık yakın bir zamanda elektrik, su, doğal gaz, kalorimetre sayaçlarından buzdolaplarına, toplu taşıma araçlarından, otomobillere kadar milyonlarca cihazın birbiriyle bağlantılı hale geleceğini göreceğiz. Bu noktada da Zyxel’e büyük görev düşüyor. Zyxel olarak, bu noktada en yeni teknolojileri destekleyen ağ ürünlerimiz ile insanların ve kurumların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.