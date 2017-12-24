All Media Baltics, SES Video ile anlaştı

All Media Baltics, SES Video ile anlaştı
, 24 Aralık 2017

Baltık ülkelerinin lider yayın kuruluşu All Media Baltics, Astra 5 derece Doğu uydusu aracılığıyla Letonya, Litvanya ve Estonya’daki izleyicilerini HD kalite yayınla buluşturuyor.

SES ile imzalanan çok yıllı kapasite anlaşmasının ardından All Media Baltics Ücretli TV aboneleri, 5 derece Doğu yörüngesindeki Astra uydusu aracılığıyla yayınlanan seçkin TV kanallarını HD kalitesinde izlemenin keyfini yaşayacaklar.

Anlaşma uyarınca All Media Baltics, beş orijinal kanalının yanı sıra film, eğlence ve spor paketi içeren ücretli TV kanalını Baltık bölgesinde yayınlamak için ASTRA 4A’nın uydu kapasitesini kullanacak.

All Media Baltics, Baltık ülkelerinde gerçekleştirdiği TV yayınlarının dağıtımı için 5 derece Doğu yörüngesindeki SES uydu hizmetlerinden faydalanan Modern Times Grubu’nun tüm medya ve ücretli kanallarının, Providence Equity Partners tarafından satın alınmasının ardından Ekim 2017’de kuruldu. All Media Baltics bu anlaşmayla, izleyiciler için sürekliliği sağlarken Kuzey Avrupa ile Baltık bölgesi üzerindeki geniş erişimli SES yörüngesel konumunu da güçlendiriyor. SES, Baltık bölgesinde 1.73 milyon TV hanesine erişim sağlarken bu rakam, pazardaki TV hane genelinin %65’ini temsil ediyor.

SES Video Nordik, Baltık ve Doğu Avrupa Satışları Başkan Yardımcısı Håkan Sjödin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sadece seçkin DTH (Doğrudan Eve Yayın) hizmetlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Baltık’taki TV hanelerini HD içerikle buluşturmak için de en iyi konumda bulunan uydularımız aracılığıyla bölgedeki HDTV hanelerinin %78’ine hizmet sağlıyoruz. HD kalitesinde DTH yayın yapan All Media Baltics kuruluşunu desteklemekten mutluluk duyuyoruz ve büyümeye devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.”

All Media Baltics Uygulayıcı Genel Müdürü Arvils Kupris ise şöyle konuştu: “TV eğlencesiyle izleyicilerimizi memnun etmek, yüksek kaliteli içerik ve aynı zamanda güvenilir yayıncılık hizmetleri gerektiriyor. SES, en kaliteli yayıncılık hizmetlerini sunma konusunda başarısı tescilli bir şirket. İzleyicilerimizi en iyi yayınla buluşturma konusunda SES’in bize yardımcı olacağından eminiz.”

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Tags: All Media Baltics, anlaşma, SES, uydu

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