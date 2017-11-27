Alonso ve G2 Esports, güçlerini Logitech G ile birleştirdi

Formula 1’in başarılı isimlerinden Fernando Alonso ve G2 Esports takımı, güçlerini Logitech G ile birleştirerek e-spor dünyasına adımını attı.

Birçok oyun ve platformda mücadele edecek FA Racing G2 Logitech G takımının ilk sürücüsü ise Cem Bölükbaşı oldu. G2 Esports ve Logitech G, FA Racing işbirliği sayesinde, F1 şampiyonu Alonso ile ortaklık kuran ilk yarış ekibi haline geldi.

Konuyla ilgili bilgi veren Logitech EMEA Başkanı Kristian Tear, “Logitech G, 1997 yılından beri e-sporun gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Profesyonel takımlar, e-sporların büyümesinde ve özellikle simülasyon yarışlarında kritik önem taşıyor. Bu nedenle, G2 Esports ve Fernando Alonso ile yarış meraklılarının heyecanla beklediği takımı kurduğumuz için heyecanlıyız. Yeni sürüş programları oluşturmak ve profesyonel yarışlar organize etmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi

Her Formula 1 yarışçısının kalbinde, bir e-spor oyuncusu olmanın yattığını söyleyen Fernando Alonso, “Henüz yarışamayacak genç sürücüler için, sanal sahnede mücadele etmek muazzam bir fırsat sunuyor. İlk defa hayranlar sadece seyirci olarak kalmıyor, aynı zamanda oyunun bir parçası da olabiliyor. Hatta gelecekte kendi takımlarını kurarak, gerçek bir e-sürücü olma şansını yakalayabiliyor. G2 Esports ve Logitech G ile kurduğumuz ortaklığın, gençlere kendi takımlarını kurma ve yarışma imkânı sunarak, gelişmelerine yol açacağını umuyorum.” dedi.

G2 Esports CEO’su Carlos Rodriguez ise “Formula 1 Dünya Şampiyonu tarafından yönetilen elit bir takım yaratmak için e-spor ve motorsporları tutkumuzu birleştirmek, çocukluk hayalimdi. Ortaklığın, rekabetçiliği ve yarışların kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum.” dedi.