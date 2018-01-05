Amazon Web Services iki yeni bölge daha açtı

Amazon Web Services dünya çapında faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz ay içinde Çin ve Fransa’da iki yeni bölgesini daha hayata geçirdi.



Amazon Web Services (AWS) geçtiğimiz ay içinde ardı ardına iki yeni bölge açılışını duyurdu. Bu iki yeni bölge, AWS’nin dünya çapındaki 17. ve 18. bölgeleri oldu.

AWS’nin Çin’deki yeni bölgesi, Çin’de yerleşik veri merkezi ve bulut çözümleri tedarikçisi Ningxia Western Cloud Data Technology Co. Ltd. (NWCD) işbirliğiyle açıldı. AWS’nin Çin’deki yeni bölgesiyle birlikte, firma bu büyük pazarda mevcut ve potansiyel müşterilerine daha da iyi hizmet sunma şansına erişecek. Hizmetlerden Çin’deki geliştiriciler, start-up’lar, işletmeler, kar amacı gütmeyen kurumlar ve kamu sektörü yararlanabilecek.

AWS’nin Avrupa kıtasındaki yeni bölgesi ise Fransa’da kuruldu. Paris’te kurulan bölge ile AWS Fransa ve Fransa çevresindeki müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Societe Generale, Radio France gibi önemli Fransız kurumlar da bu bölgenin hizmetlerinden direkt olarak faydalanmaya, veri kayıt ve depolama işlemlerini Fransa’da gerçekleştirme imkanı elde etmeye hazırlanıyor.