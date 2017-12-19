Canon’dan dünyanın en küçük ve en hafif 4K lazer projektörü

Canon Europe, dünyanın en küçük ve en hafif 4K projektör serisini “Kompakt, parlak ve yüksek çözünürlüklü XEED 4K600Z modeli”yle güçlendirdi. 6000 lümen kapasitesiyle üstün kalite ve net görüntüleme sunan cihaz, tasarım, eğitim, sunum gibi profesyonel ortamlar için en ideal görüntüleme seçeneği olacak gibi görünüyor.

Canon Europe, dünyanın en küçük ve en hafif 4K projektör serisini “Kompakt, parlak ve yüksek çözünürlüklü XEED 4K600Z modeli”yle güçlendirdiğini duyurdu. 6000 lümen kapasitesiyle üstün kalite ve net görüntüleme sunan cihaz, tasarım, eğitim, sunum gibi profesyonel ortamlar için en ideal görüntüleme seçeneği olacak gibi görünüyor.

Net detaylar, her koşulda odaklanma

4096 x 2400 kapasiteli doğal 4K çözünürlüğü, inanılmaz görüntü parlaklığı, LCOS ve AISYS iyileştirmesine sahip uzman Canon optikleri sayesinde XEED 4K600Z, detayları net göstermesi ve renkleri birebir gerçek hayattan almasıyla izleyicisini şaşırtıyor. Tüm üst sınıf simülasyon ortamları için ideal olan cihaz, sahip olduğu asgari ilan eğriliği ile hareket bulanıklarını da azaltıyor. 1.34-2.35:1 yansıtma oranı sunarken, net odaklanmasını her ortamda yapabiliyor.

Kompakt boyut, üstün kullanım kolaylığı ve bağlantı kapasitesi

Lens dahil sadece 26 kg. ağırlığında olan XEED 4K600Z, kendi sınıfında dünyanın en küçük ve en hafif doğal 4K lazer projektörü kabul ediliyor. Kurulum süreci de kısa sürede yapılan cihaz, çok sayıda programlanabilir ayarı ile gece, gündüz kesintisiz çalışabiliyor, bağlantısı iOS cihazlar üzerinden wi-fi ile yapılabiliyor ve dikey modda kullanılabiliyor.

XEED 4K600Z, lazer teknolojisine sahip olduğu gibi dijital yönlendirmelerde de çok başarılı sonuçlar çıkarıyor. Tıbbi görüntüleme eğitiminde DICOM 14 standartlarıyla uyumlu DICOM (Tıbbi Standartta Dijital Görüntüleme ve İletişim) simülasyon modu kullanılarak gri skalasında röntgen ışınını doğru bir şekilde yakalayabiliyor.

Uzun ömürlü lamba

Cihazın özellikle büyük işletmeler tarafından tercih edilmesinin nedeni ise ; 40 bin saate çıkan ömür avantajı ile bakım ve arıza masraflarını asgari düzeye indirmesi, beş yıllık garantisi*, yüksek ışık performansı için klasik yerine mavi ışıklı lazer kullanılmış olması…

XEED 4K600Z temel özellikleri;

• Doğal 4K’dan daha yüksek çözünürlük (4096 x 2400 piksel)

• 6.000 lümen parlaklık

• Hafif (26 kg), kompakt (559mm x 201mm x 624mm) kasa

• Yatay ve dikey modlarla 360° yönlendirme

• sRGB renk standardını karşılayan geniş renk gamı

• 1,76x motorize zoom lensi

• Mükemmel ve pürüzsüz görüntüler için 4K LCOS teknolojisi

• 4000:1 doğal kontrast oranıyla canlı renk üretimi

*Beş yıllık garanti hizmeti şartlar ve koşullara bağlı olup sadece belli bölgelerde verilebilmektedir.

(Basın Bülteni)