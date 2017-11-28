Careem Türkiye’ye yeni genel müdür

Careem Türkiye’ye yeni genel müdür
, 28 Kasım 2017

Araç çağırma hizmeti Careem’in, Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek oldu.

Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil olmak üzere Körfez Bölgesi’nin araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye faaliyetlerine hız vererek Genel Müdür düzeyinde yeni bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu.

 Careem’e katılmadan önce Turkcell Marka Yönetimi ve İletişim Direktörü olarak görev yapan Dilara Demir Kısakürek, Turkcell’in birçok farklı departmanında görev yaptı. Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi okuyan Kısakürek, teknoloji ve bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir deneyime sahip.

Careem, Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil olmak üzere geniş Ortadoğu bölgesinde bulunan 12 ülkedeki 80’in üzerinde, KSA, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi şehirlerde faaliyet gösteriyor.

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Kategoriler Atamalar, Sektörden haberler
Tags: araç çağırma hizmeti, Careem, genel müdür

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