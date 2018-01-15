Akıllı baston WeWALK CES 2018’de

YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından görme engelliler için tasarlanan WeWALK akıllı baston, dev teknoloji fuarı CES 2018’de tanıtıldı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen fuarda son teknoloji dijital ekranlar, akıllı cihaz ve sistemler, drone ve robotlar gibi pek çok inovasyon sergilendi; katılanlar yapay zeka, sanal ve arttırılmış gerçeklikle çalışan ürünler ile geleceği deneyimledi. Görme engellilerin özgürce sosyal hayata katılımı için Türkiye’de geliştirilen WeWALK da fuarda yoğun ilgi gördü.

Teknoloji temelli sosyal inovasyonlar üreten YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, CES 2018’de sergilendi. Görme engellilerin sosyal hayata özgürce katılabilmesi için geliştirilen WeWALK üç devrimsel fayda sunuyor:

• Engel Algılama: Göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılar ve uyarır.

• Telefonla Entegrasyon: Bluetooth ile akıllı bastona bağlandığı zaman, bildirimler takip etme ve entegrasyonları sayesinde navigasyon alma gibi özellikler sağlar.

• Açık Platform: Açık platform, geliştiriciler için kolay ve güvenli erişim sağlar ve WeWALK çeşitli mobil uygulamalara ve servislere kolaylıkla entegre olarak, yeni özellikler kazanır.

WeWALK, ciroskop, ivmeölçer, pusula, titreşim motorları, mikroişlemci, touchpad, mikrofon, hoparlör ve bluetooth gibi üst düzey teknolojileri içeriyor. Uzun süre kullanılabilmesi için, güçlü bir yeniden şarj edilebilir pil, donanımın içinde sabit olarak sunuluyor.

WeWALK’a entegre olan ilk uygulama YGA ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçen, 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran Hayal Ortağım oldu. Hayal Ortağım’ın Yol Arkadaşım teknolojisi sayesinde, WeWALK görme engellilere alışveriş merkezlerinde gitmek istedikleri mağazaya kadar eşlik edecek.

Teknoloji temelli sosyal inovasyonlar için tam bir birlikte başarma örneği olan WeWALK akıllı baston YGA ve Vestel iş birliği ile geliştirildi. Konsept tasarımı, 10 yılı aşkın süredir Görme Engelliler için teknolojiler üreten ve GSMA, MIT Yılın İnovasyonu ödüllerini alan YGA’ya ait. Vestel ise, Avrupa’daki en büyük fabrika olan Vestel City’nin kapılarını WeWALK için açarak, projenin gerçekleştirilmesi için gereken mühendislik ve üretim desteğini sağladı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşen Tüketici Elektroniği fuarında büyük ilgi gören WeWALK Akıllı Baston’un yakın zamanda ABD ve İngiltere’ye ihracat edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.