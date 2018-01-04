Endeksa ile konutunuzun güncel değeri Facebook Messenger‘da

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu endeksa.com‘un Chatbot hizmetiyle, Türkiye‘nin neresinde olursa olsun konutun güncel değerini Facebook Messenger üzerinden de öğrenmek mümkün.

Gayrimenkul değerlemede dijital teknolojilerin gelişmiş olanaklarını kullanan endeksa.com, Facebook Messenger‘da oluşturduğu Chatbot ile konutunun güncel değerini hemen öğrenmek isteyenlere değerleme işlemini kolaylaştıran bir hizmet sunuyor.

Saniyeler içinde konut değerleme

Endeksa.com sisteme herhangi bir konutun konum ve özelliklerini giren herkese piyasa değerini anında sunuyor. Türkiye’nin her yerinde saha araştırmaları yapan lisanslı Endeksa değerleme uzmanlarının hazırladığı verilere dayanarak anında bilgi veren platform, otomasyona dayalı istatistiki modelleme ve makine öğrenimi yöntemleri ile konut değerlerini hızla ve doğru bir şekilde hesaplayabiliyor.

Endeksa, konut satış ve kira değerlerinin yanı sıra bölge bazında yaşayanların demografik bilgileri, bölgedeki ticari parametreleri ve yaşam alanlarını da sunuyor. Konutun güncel değerini saniyeler içinde kullanıcısına bildiren Endeksa, hizmetini Facebook Messenger‘a da taşıyarak konut fiyatları bilgisine erişimi kolaylaştırıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin yanı sıra bireysel kullanıcıların da yoğun olarak kullandıkları Endeksa platformu, kullanıcılara yapmış oldukları otomatik değerlemeleri raporlayabilme, güvenilir ve bağımsız görüşe ulaşmak için bulundukları bölgelere hakim deneyimli uzmanlardan görüş raporu talep etme imkanı da sağlıyor.