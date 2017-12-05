Epson’dan iki yeni ofis projektörü

Epson, EB-S41 ve EB-X41 olmak üzere iki yeni modeli Türkiye’de satışa sundu. Ofis kullanımı odaklı yeni modeller, teknik özellikleriyle sunum kalitesini yükseltirken ergonomik tasarımlarıyla da az yer kaplıyor.

15.000:1 kontrast oranına sahip her iki model de, Epson’un Eşit Oranlı Renkli ve Beyaz Işık Çıkışı (CLO) teknolojisiyle en aydınlık ortamlarda dahi renkleri net ve canlı olarak sunuyor.

Epson EB-S41, 3.300 ve EB-X41, 3.600 lümenle giriş seviyesi projeksiyonda sınırları zorluyor. İki model de ekonomik modda kullanıldığında 10.000 saate varan lamba ömrüyle iddialı. Kablosuz bağlanma seçeneği ise opsiyonel.