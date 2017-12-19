Türk start-up’ların yarıştığı Ford SYNC AppLink Paris Hackathon’da kazananlar açıklandı



Ford’un Türkiye dahil dünyanın birçok önemli start-up ekosistemi ile tanışma fırsatı bulan “Ford Applink Smart Mobility Challenge” finalinde kazananlar Paris’te gerçekleşen etkinlikte belli oldu. Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda, Estonya ve İsrail’de gerçekleştirilen ön elemeler sonucunda Paris’te gerçekleşen Hackathon’da, geleceğin ulaşım projelerini gerçekleştirmek için yarışmaya hak kazanan 20 ekip arasından 3 ekip, toplamda 30 bin Euro tutarında para ödülünün sahibi oldu. Bağlantılı araçlar, navigasyon ve eşzamanlı bağlantı sistemleri için geliştirilen 3 adet yazılım ve uygulamanın her biri 10 bin euro tutarında para ödülü kazandı. Kazanan ekipler ayrıca geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme fırsatı yakalayabilecek.

Etkinlikte, günlük yolculuklarda sürücülerin yanındaki boş koltukları doldurarak gelir elde etmesini sağlayan ve benzer alışkanlıklara sahip sürücü ve yolcuları buluşturan Zify uygulaması; sürücülerin seyahat güzergahı, günün hangi saati seyahat ettikleri ve ilgi alanları üzerine tasarlanmış podcast hizmeti sunan “Acast”, kişilere yolculuklarını planlarken hem özel araçla hem de toplu taşıma ile farklı seyahat seçenekleri planlayan “RouteValet” uygulaması kazanan girişimler oldu. Ford’un “Make it Driveable Applink Challenge” finalinde ödüle layık bulunan uygulama ve yazılımlar, yarının yolculuklarının kolaylaştırılmasında ve daha keyifli hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenecek. Sadece bununla kalmayarak, sürücülere halihazırdaki yolculuklarından gelir elde etmeleri için ortak platform hizmeti sunabilecek.

“Akıllı şehirler için akıllı araçlara ihtiyaç var”

Paris’te geliştirdikleri yazılım ve uygulamaları sunan 3 Türk start-up’la birlikte etkinlikteki girişimlere ilham vermek üzere katılım gösteren Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa Tresigne King, final ardından şunları söyledi:

‘Geleceğin akıllı şehirleri için, daha akıllı araçlara olan ihtiyacımız git gide artıyor. Gelecekte, müşterimiz gerek bireyler, gerek şehirler olsun yolculukları kolaylaştırmak otomotiv şirketlerinin görevi olacak. Ford olarak araç içi bağlantı sistemimiz SYNC üzerinden günümüz dünyasına bağlanmayı mümkün kılan AppLink platformunu geliştirmek için çalışıyoruz. Gelecekte daha bağlantılı bir ulaşım yaklaşımı için yeni öneriler sunan girişimci ve yazılımcılarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi ve ekledi: “Make it Driveable AppLink Challenge” etkinliğinin İstanbul’daki ön elemelerinde 13 Türk start-up yarışmıştı. Yarışan ekipler arasından Paris’e gitmeye hak kazanan 3 Türk start-up, burada diğer ülkelerden gelen 20 ekiple kıyasıya yarıştı. Türk start-up’ları da geliştirdikleri uygulama ve yazılımlar için bir kez daha tebrik ediyorum.”