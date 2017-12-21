HMD Global ilk yılını kutluyor

Nokia telefonlarının yeni adresi HMD Global, sahip olduğu geniş ürün portföyüyle ve başarılı performansıyla ilk doğum gününü kutluyor.



Yeni kurulan teknoloji şirketi, sadece 12 ay içinde, on bir cihazın tanıtımını gerçekleştirerek ve ZEISS gibi sektörün önde gelen şirketleriyle işbirlikleri yaparak önemli başarılara imza attı.

Toplamda 48 dilde hizmet veren internet sitesiyle öne çıkan HMD Global, altı Nokia akıllı telefondan oluşan yeni portföyünü ve beş temel fonksiyonlu telefonunu 80’in üzerindeki pazarda tüketicilerin beğenisine sundu. Dünya Mobil Kongresi 2017’de Nokia 3310’u tanıtarak dikkatleri çeken HMD Global, ilk Android işletmeciye sahip telefonuyla 20’nin üzerinde ödül kazandı ve satışa sunulduğu tüm pazarlarda yoğun ilgi gördü.

Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın lansmanı Dünya Mobil Kongresi sırasında 1 milyondan fazla kişi tarafından canlı izlendi. Facebook’ta 2,2 milyon takipçi sayısına ulaşan HMD Global’in videoları 200 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken, internet sitesi de 87 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İnovasyona sürekli yatırım

HMD Global ilk yılında, aralarında Nokia, Google, Foxconn ve ZEISS’ın da bulunduğu sektör liderleri ile önemli stratejik ortaklıklar kurdu. Önümüzdeki yıl içinde ise şirket, bu ortaklıklara sadık kalarak inovasyona yatırım yapmayı ve bir akıllı telefondan beklenen yeni standartları belirlemeyi sürdürmeyi hedefliyor. Nokia telefonları, bugün 80’in üzerinde ülkede 45 internet sitesi üzerinden satılıyor.

‘Tüketicilerimizin gösterdikleri coşku ve sevgi başarımızda önemli bir yol oynadı’

Kuruldukları günden bu yana verdikleri destek için Nokia tüketicilerine teşekkür eden HMD Global CEO’su Florian Seiche, “Tüketicilerimizin Nokia telefonlarımıza ve başarmak istediklerimize olan bağlılıkları, gösterdikleri coşku ve sevgi gösterdiğimiz başarılı performansta önemli bir rol oynadı. Bu performans insanlara ulaşmanın, size bağlı bir topluluk oluşturmanın ve telefonlarında neler görmek istediklerini dinlemenin ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor. Kaydettiğimiz ilerleme ve gördüğümüz ilgiden yola çıkarak 2018’in şirketimiz ve tüketicilerimiz için heyecanlı olacağını söyleyebilirim,” dedi.

‘Böylesine bir döneme tanıklık ettiğim için son derece mutluyum’

HMG Global’in bundan tam bir sene önce tüketiciler tarafından beğenilen ve onların güvenini kazanmış Nokia telefonları ile yeni bir sayfa açtığını belirten HMD Global Doğu Akdeniz Genel Müdürü Patrick Harb ise, “Böylesine bir döneme tanıklık ettiğim için son derece mutluyum. Sadece portföyümüzde bulunan telefonların satışlarından elde ettiğimiz başarıları değil, aynı zamanda bizleri her zaman destekleyen ve sunduğumuz yenilikçi ve yüksek kaliteli cihazları deneyimleyen tüketicilerimizi de kutluyoruz,” dedi.