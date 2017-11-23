Huawei, 5G Spektrum öneri raporunu sundu

Huawei, 15 Kasım’da Londra’da gerçekleştirilen 8. Dünya Mobil Geniş Bant (MBB) Forumunda, 5G Spektrum Politikası hakkında Huawei’nin görüşlerini ve önerilerini içeren bir öneri raporu sundu. Bu rapor, endüstrideki kurumların ve düzenleyicilerin, spektrum uyumlulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve 5G’nin erken kurulumu ve büyük ölçekli ticari kullanımı için uygun zamanlamayı sağlamayı amaçlıyor.

5G, ultra hıza ulaşabilen, düşük gecikme süresi ve mükemmel güvenilirlik özelliklerine sahip yeni nesil MBB teknolojisi. 5G Yeni Radyo (5G-NR) arayüzü, Nesnelerin İnternet’ini (IoT) devreye sokarken, son kullanıcılara her zaman ve her yerde üstün MBB hizmetleri sağlayabilir. Bu, akıllı üretim, bağlantılı araçlar, akıllı lojistik ve kablosuz ev genişbantı gibi değişik inovatif kullanım alanları yaratacaktır. 5G süper bağlantılı bir dünya kurmaya hazırlanıyor.

5G, toplumda dijital dönüşümü destekleme yolunda sorumluluk üstlenmekte ve çok çeşitli spektrum kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Huawei, 5G hizmetlerinin farklı ihtiyaçlarını ve ilgili frekans bantlarının farklı özelliklerini dikkate alarak çok katmanlı bir spektrum yaklaşımı önerdi. “Kapsama ve Kapasite Katmanı”, kapasite ve kapsama arasındaki en iyi uyumun sağlanması için 2 ila 6 GHz aralığına (ör. C-bandı, 3.3-4.2 ve 4.4-5.0 GHz) dayanıyor. Bu katman, beklenen 5G’nin ticari kurulumunda dünyadaki ilk bant olacaktır. “Kapsama Katmanı”, 2 GHz’in (ör. 700 MHz) altındaki spektrumdan yararlanır ve geniş alanda ve derin iç mekanda kapsama sağlar. “Süper Veri Katmanı”, aşırı yüksek kapasite ve yüksek veri hızları gerektiren özel kullanım durumlarına hitap edebilmek için 6 GHz’nin üstündeki spektruma (ör. 24.25-29.5 ve 37-43.5 GHz) dayalı olarak çalışıyor.

5G döneminde spektrum kaynaklarının kullanılır olabilmesi için, yönetimlerin planlama yapmasına ve ardışık spektrum tahsisine ihtiyaç vardır. C-bandı, 5G’nin 2020 yılında piyasaya sürülebilmesi için kilit önemdeki frekans bandıdır. Her bir operatörün, Massive MIMO’yu (çok girişli-çok çıkışlı çoklu anten sistemi) desteklemek için en az 100 MHz’lik ardışık kanal bant genişliğine ihtiyacı vardır. 3.3-3.8 GHz bandındaki 5G-NR sisteminin 2018 yılına kadar ticari olarak hazır olması bekleniyor. 5G kurulumunun ilk adımı olarak, 3.3-3.8 GHz aralığının ya da bir bölümünün, mümkün olan en kısa sürede tahsis edilmesi oldukça tavsiye ediliyor.

Yüksek frekanslar da (6 GHz’in üstünde) 5G’de önemli bir rol oynayacaktır. Huawei, kablosuz ev genişbantın (WTTx) ultra-yüksek kapasitesi ve özellikle kablosuz erişim alanlarında (hotspot) yüksek mobilite için 5G gereksinimlerini karşılamak amacıyla ilk aşamada her operatöre en az 800 MHz ardışık spektrum tahsis edilebileceğini belirtiyor.

5G-NR, LTE / NR uplink spektrum paylaşımı, Massive MIMO, ağ senkronizasyonu (operatörler arası), dubleks esneklik ve bunun gibi pek çok yeni özellik ve teknik yenilik getirecektir. Bu yenilikçi özellikler ve teknolojiler, spektrum kullanımında düzenleyici organlara daha verimli ve esnek düzenleme yapma fırsatı tanınıyor.

LTE / NR uplink spektrum paylaşımı, hem uplink hem de downlink için tek bir bant üzerindeki kısıtlamayı kaldırıyor. Örneğin, 3.5 GHz’de 5G-NR bağlantısı, LTE için kullanılan 1.8 GHz’de spektrum kaynaklarını kullanabilir. Bu düzen, gelişmiş şebeke kapsama alanı ve spektral verimlilik sağlıyor. Spektrum tahsisi ve paylaşımının en verimli halde yapılabilmesi için çerçeve düzenlemelerin teknoloji ve hizmet tarafsızlığına sahip olması gerekir. Massive MIMO anten sistemlerinin yaygınlaşmasını desteklemek için düzenleyici frekans maskelemeler gözden geçirilmelidir. Eşleştirilmemiş görevlendirilmelerde 5G-NR ağlarının verimli bir şekilde kurulması için 5G şebekelerinde ağ senkronizasyonunda teşvikler gereklidir. Bu arada bir sonraki adım olarak da, spektrum kaynaklarının daha esnek bir şekilde kullanılması için dubleks esnekliği destekleyici yasal şartlar üzerinde düşünülmeli.

5G’nin temel hedeflerinden biri, önceki nesil mobil teknolojilerin performansını arttırmaktan çok dikey endüstrilere kablosuz bağlantı sağlamaktır. Bu nedenle 5G’nin başarısı, telekom endüstrisi ile telekom sektörünün ötesine geçen geniş yelpazeye yayılmış potansiyel 5G şebeke kullanıcıları arasındaki olumlu işbirliğine bağlı olacaktır. Küresel olarak uyumlaştırılmış bir spektrum, son kullanıcılar için sınır ötesi koordinasyon ve dolaşımı kolaylaştıran ölçek ekonomilerini olanaklı kılar. Tutarlı spektrum zaman çizelgeleri ve uyumlaştırma tedbirleri, 5G’nin başarısı için kilit unsurlar olarak öne çıkıyor.