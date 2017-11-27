Hugo Boss İzmir’e IDC’den iki ödül

Akıllı fabrika uygulamalarıyla tekstil sektöründe tüm dünyanın dikkatini çeken HUGO BOSS İzmir üretim tesisi, IDC Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri”nden iki birincilik ödülü birden aldı.



Akıllı Üretim Zirvesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen IDC Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri Sapanca’da sahibini buldu. CIO ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik jürinin katılımıyla yapılan değerlendirmelerde HUGO BOSS İzmir, 6 kategoriden 2’sinde ödüle layık görüldü. HUGO BOSS İzmir, üretimde kullandığı inovatif çözümleri teyit edercesine ödüllerde hem “Üretimde Nesnelerin İnterneti”, hem de “Büyük Veri ve Yapay Zeka” kategorilerinde birincilik ödülü aldı.

Akıllı fabrika dönüşümünün ilk adımı olan fabrikanın dijital ikizini yaratma hedefiyle 2 yıldır yürütülen M3P (Machine, People, Product ve Process) stratejisi kapsamındaki SAIL (Smart Artificial Intelligence Leadership) projesiyle birincilik ödülleri kazanan HUGO BOSS İzmir, bu projeyle hem kalite standartlarını yükseltmeyi hem de makine arızalarını oluşmadan önce tahmin etmeyi hedefliyor. Dört önemli yapıtaşının (M3P) birbiriyle iletişimi yoluyla toplanan büyük veriyi bilgiye dönüştürebilen SAIL (Smart Artifical Intelligence Leadership) projesi, hem tekstil hem de diğer tüm sektörlerde kalite tahminleme adına bir ilk olma özelliğini taşıyor.

HUGO BOSS İzmir, 2015 yılının ortalarından itibaren ‘Endüstri 4.0’ı merkeze alan yeni bir vizyonla, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı akıllı fabrika dönüşüm yolculuğunu başlattı. 2 yıl süren dijitalleşme yolculuğunun ardından, otomasyon ve robotik teknolojilere de eşzamanlı yatırımlarını sürdüren HUGO BOSS İzmir, TeknoLab adını verdiği teknoloji laboratuvarında otomasyon ve robot kullanımı konularında prototipler üretiyor. Şimdiden arttırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanıldığı uygulamaları üretim hatlarına entegre eden HUGO BOSS İzmir, bugün ilk somut adımları atılan yapay zekâ uygulamalarını artırarak üretim ve yönetim sistemlerine 2018 yılı sonuna kadar entegre etmeye hazırlanıyor.