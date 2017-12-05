ING Bank Fintech Özel Ödülleri sahiplerini buldu

İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda finansal teknolojiler üzerine çalışan girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirilen “ING Bank Fintech Özel Ödülleri”nde kazananlar belli oldu.

Toplam 150 bin TL’lik ödülü kazanan üç girişim mahalle esnafını tek bir platformda buluşturan Bikoshu, yeni nesil güvenlik asistanı Eyedius ile gıda ve tarım ürünlerine yönelik doğal koruyucular üreten Nanomik oldu.

ING Bank, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine destek veren çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile yeni bir aşamaya taşıdı. Altıncı kez düzenlenen İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması kapsamında bu yıl ING Bank Fintech Ödülü de hayata geçirildi.

Ön elemeden geçerek İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde eğitim ve mentorluk desteği aldıktan sonra Big Bang yarışmasında projelerini sunan girişimlerden üçü ING Bank Fintech Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazanan projeler toplam 150 bin TL’lik finansal desteğin yanı sıra ING Bank’ın bankacılık laboratuvarı Orange Lab’in ofis alanını bir yıl boyunca ücretsiz kullanma imkanının sahibi oldu.

ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, yarışma sonrası değerlendirmesinde, “ING Bank olarak ‘bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi’ olma vizyonumuz kapsamında kişisel, anlık, kusursuz ve ihtiyaca uygun bir müşteri deneyimi yaratmak için geniş kapsamlı bir inovasyon sistemi yarattık. Dört yıldır düzenlediğimiz Hackathon, inovasyon atölyemiz Orange Lab, kurum içi girişimciliği destekleyen Yenilikçilik Kampı ve İnovasyon Fonu’nun ardından bu yıl İTÜ Çekirdek ile iş birliğine gittik. Böylece girişimcilere kuluçka döneminde de destek vermeye başladık. Bugün fark yaratacağına inandığımız üç projeye ING Bank Fintech Özel Ödülü’nü verdik. Hedefimiz, bu projelerin nihai ürüne dönüşmesi olacak. Kazananlara hazırlık döneminde olduğu gibi bundan sonra da destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ING Bank Fintech Özel Ödülü’nü kazanan girişimler şöyle:

• Bikoshu: Bikoshu, hem bir evin günlük ve acil ihtiyaçlarını en güvenilir ve hızlı şekilde karşılamak hem de mahalle esnafının iş hacmini genişletmek üzere oluşturulmuş bir proje. İhtiyaç sahipleri ile üye işyerlerini tek platformda buluşturan Bikoshu, mahalle esnafına komisyonsuz üyelik, sadakat programı ve kampanya yönetimi gibi destekler sunuyor.

• Eyedius: Yeni nesil güvenlik asistanı Eyedius, görüntüleri otomatik anlamlandırma teknolojileri ile akıllı güvenlik çözümleri sunuyor. Mevcut kameralara entegre olarak ortamı 7/24 izleyen ve gerekli uyarıları oluşturan Eyedius, ortamdaki insanları, nesneleri, yüzleri tespit edebiliyor; aracın hareket etmesi, çocuğun tek başına havuza girmesi gibi durumlarda özel uyarılar oluşturabiliyor. Sistem Mobese, EDS ve araç içi kameralara entegre olarak ulaşım sektöründe de akıllı çözümler sunabiliyor.

• Nanomik: Gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştiren Nanomik, günümüzün temel sorunlarından gıda israfına çözüm üretmeyi hedefliyor. Her yıl üretilen 2,5 milyar tonluk taze sebze meyvenin yüzde 25’i küflenme nedeniyle kaybediliyor; koruyucular ise ürün üzerinde kalıntı bırakarak insan sağlığına zarar verebiliyor. Nanomik, Myco-X isimli yeni doğal koruyucusu ile daha güvenilir bir dünya ve daha sağlıklı gıda hedefine ulaşmayı amaçlıyor.