ininal Cüzdan uygulamasına yeni özellikler eklendi

Finansal teknoloji şirketi ininal, Cüzdan uygulamasına E-Pin ve dijital kod alımı özelliğini ekledi. Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, sadece ininal kartlarla alabilecekleri yüzlerce oyuna ve dijital servise ait E-Pin ve dijital kodlara Cüzdan uygulaması üzerinden ulaşabilecek.



Steam Kodları, League of Legends, Wolfteam, ZULA, Point Blank, Metin 2 ve çok daha fazla oyunun E-Pin kodlarının yanı sıra, iTunes, Google Play, Facebook gibi en sevilen dijital platformların kodları ininal Cüzdan’a eklenen yeni özellik sayesinde oyun ve dijital servis tutkunlarına sunulacak ve eğlence keyfi kesintisiz devam edecek.

ininal CEO’su Ömer Suner, “Oyun ve dijital dünyaya olan inancımızla, kurulduğumuz yıldan bu yana bu alanda yepyeni atılımlar gerçekleştirdik. Özellikle 2017 senesi API alanında çok aktif olduğumuz, oyun segmenti için de yeni özel projeler ve işbirlikleri geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Dünyanın en çok oynanan ve en fazla ciro yapan mobil oyunu “Arena of Valor”’un yapımcısı Tencent Games ile işbirliğine imza attık. Oyuncular için özel tasarımlı ön ödemeli kartlar ve mobil cüzdan servisleriyle finansal hizmetler sunduk. Vodafone ile API servislerimizi bağlayarak e-spor ve taraftar kart projemizi geliştirdik. Son olarak Global Oyun yayıncılarının Türkiye yetkili kod dağıtıcısı Perdigital ile API entegrasyonunu sağlayarak kullanıcılarımıza özel olarak ininal kartlarla alabilecekleri yüzlerce oyun ve dijital servislere ait dijital kodları mobil cüzdan uygulamamıza ekledik. Bununla birlikte oyuncuların en sevdiği ödeme yöntemi olma iddiamızı pekiştirmiş olduk. Uygulamamıza eklediğimiz yeni servisle birlikte dijital servisler ve oyun tutkunlarını özgürleştirici bir hizmetle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” diyor.