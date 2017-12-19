Kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70 tasarruf mümkün

Veri merkezi Radore, free cooling teknolojisiyle kış aylarında yüzde 70’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Radore Veri Merkezi, kış aylarında enerji tasarrufu sağlayarak hem maliyet avantajı hem de çevreye katkı sağlıyor. Radore’de, veri merkezinin iklimlendirmesinde suyun soğutulması için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığından faydalanan çevre dostu iklimlendirme metodu ‘free cooling’ teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemle özellikle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70 oranında tasarruf sağlanıyor.

Radore Veri Merkezi’ndeki sıcak hava koridorlarına hapsedilen 30-35°C‘lik hava, hassas klima üniteleriyle emiliyor ve soğutuculardan (chiller) gelen soğuk su ile 16-23° dereceye kadar soğutuluyor. Soğutulan hava doğrudan sunucuların soğuk hava girişlerine yönlendiriliyor. Bu işlem, kış aylarında dış ortamda bulunan soğutucu ünitelerinin kompresörlerini kullanmadan doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor.

Daha çevreci olabilmek için her fırsatı değerlendirdiklerini belirten Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Daha çevreci bir dijital endüstri için veri merkezlerine önemli bir iş düşüyor. Yapılan araştırmalara göre, yalnızca ABD’deki veri merkezleri tüm ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünden sorumlu. Bir veri merkezinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji kullanımının azaltılması ise çevreye doğrudan katkı sağlıyor” dedi.

2018 PUE hedefi 1,35

Veri merkezine giren toplam gücün BT ekipmanları tarafından tüketilen güce oranını belirten PUE değerinin düşük olması, bir veri merkezinin ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 1,85 olarak belirlenirken, Radore’nin şu anda yıllık PUE oranı ortalaması ise 1,43. Radore’nin 2018 yılı için hedefi ise bu değeri 1,35’e düşürmek. Ayrıca 2018 döneminde altyapı tarafında da Chiller borularında ısı yalıtımını amaçlayan yeni bir projeyi hayata geçirmesi planlanıyor.

Kullanılan enerji tasarruflu teknolojiler sayesinde Radore’nin yıllık PUE oranı sektör ortalamalarının altında gerçekleşiyor. Yüksek karbondioksit salınımının önüne geçerek çevreye katkıda bulunuyor. Ayrıca bu enerji verimliliği sayesinde sunucu kiralama, barındırma maliyetleri düşüyor, böylece doğrudan avantajlı fiyatlara dönüşüyor.