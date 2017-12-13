KOBİ’lerin İK yönetimini dijitale taşıyor

Akbank, Kolay İK ile yaptığı işbirliğiyle işletmelerin insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmayı ve bu süreçlerle ilgilenen çalışanların iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor.

Akbank’ın KOBİ’leri dijitalleştirmek ve iş verimliliklerini artırmak üzere, bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi sistemi Kolay İK ile yaptığı işbirliğiyle işletmeler İK süreçlerini dijitale taşırken maaş ödemelerini de aynı uygulamadan gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda KOBİ’ler bordro, izin, eğitim, harcama, zimmet, özlük bilgileri gibi birçok konuda şirket çalışanlarına dair süreçlerini rahatça ve güvenli bir şekilde yönetebilecekler. İhtiyaç duydukları her an çalışanlarına dair öğrenmek istedikleri bilgilere bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletlerinden ulaşabilecekler.

Kolay İK ile yapılan Akbank Direkt entegrasyonu sayesinde KOBİ’ler Akbank hesaplarından yaptıkları maaş ödemelerini bu uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Üstelik ilk 1 ay ücretsiz deneyebilecek ve bu süre sonunda devam etmek isterlerse Akbank’tan maaş ödemelerini gerçekleştiren firmalar Kolay İK’dan 6 ay daha ücretsiz yararlanabilecekler.