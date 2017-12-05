Konica Minolta’nın çevreci faaliyetleri ödüllendirildi

Sürdürülebilir bir ekonomi gerçekleştirmek için faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluş CDP, İklim A Listesi’nde Konica Minolta’yı bu yıl üst üste ikinci kez küresel lider seçti.



İklim A Listesi’ne, iklim değişikliğine karşı dünya genelinde eylem ve stratejileri ile tanınan 6.200’den fazla şirket arasından bu yıl 13’ü Japon olmak üzere 112 şirket seçildi. Konica Minolta, İklim A Listesi’nde bu yıl ikinci kez lider olmasını, iklim değişikliğine karşı aldığı önlemlere ve bu sürece ilişkin bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasına bağlıyor.

Konica Minolta ‘Eco Vision 2050’ programında, 2005 mali yılıyla karşılaştırıldığında ürün ömrü boyunca

• 2016: %40

• 2030: %60

• 2050: %80

oranlarında olmak üzere CO₂ emisyonlarını azaltmak için iddialı hedefler belirlemişti.

“ ‘Eco Vision 2050’ programımızda belirlediğimiz 2016 hedefimizi, %49 daha düşük CO2 emisyonu ile aştık” diyen Konica Minolta Business Solutions Europe Uluslararası Pazarlama Bölümü Genel Müdürü Olaf Lorenz “Mevcut ve gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir dünya yaratmak şirket felsefemizin merkezinde yer alıyor. Konica Minolta ürün geliştirme, satınalma, üretim, dağıtım, satış ve servis, toplama ve geri dönüşüm gibi tüm iş süreçlerindeki çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor” şeklinde açıklama yaptı.

2030 yılı hedefi, bu yılın Mart ayında Bilim Tabanlı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. SBTi 2015 yılında, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve böylece endüstriyel dönem öncesi sıcaklıklara kıyasla küresel ısınmayı 2 °C’nin altına düşürmek için, bilim tabanlı hedeflere (SBT) ulaşmak amacıyla CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından ortaklaşa kurulmuştur.