LG’den kıvrılabilir OLED TV

LG ‘Open Frame’ OLED ekranlar, fark yaratan yeni nesil özellikleriyle ticari kullanıma yönelik ekran pazarına yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

LG Electronics’in (LG) esnek ve göz kamaştırıcı OLED panel teknolojisinden faydalanan çok yönlü “LG OLED Kanyonu” CES 2018’de katılımcıları büyülüyor. 28 metre uzunluğundaki kavisli kanyon, sahip olduğu içbükey ve dışbükey konfigürasyonlardaki 246 LG OLED Open Frame ticari ekranıyla on binlerce ziyaretçiye benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

LG OLED teknolojisi, görüntü parlaklığının ve kalitesinin optimizasyonu için kendi ışığını üreten pikseller kullanıyor. Ayrı bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulmayan bu benzersiz teknoloji, ekranlara çok hafif, çok ince ve dahası esnek bir yapı kazandırırken onları farklı kullanım alanlarında farklı çözümler gerektiren kurumsal uygulamaların ilk tercihi haline getiriyor.

LG’nin CES 2018 standında ziyaretçileri LG OLED Kanyonu içerisindeki 90 içbükey ve 156 dışbükey “Open Frame” ekranlar karşılıyor. Ziyaretçiler, 28 metre uzunluğundaki kavisli kanyonu takip ederek, kendinden emisyonlu 2 milyar OLED piksel tarafından üretilen baştan çıkarıcı görüntüleri seyredebiliyorlar. Ekranlardan orman, buzul, şelale, kar fırtınası ve doğanın diğer mucizelerini sergileyen 2 buçuk dakikalık 4K UHD video gösterimi yapılıyor. Bu inanılmaz video deneyimi, 2018 LG OLED TV ailesinde de yer alan “Dolby Atmos” ses teknolojisi ile ileri bir boyuta taşınıyor.

LG OLED teknolojisi herhangi bir LCD ve LED ekranın aksine, geniş görüş açılarından bile kusursuz siyah ve inanılmaz bir renk seviyesi ile büyüleyici görüntü kalitesi sunan yeni bir üst düzey ekran kategorisi yaratıyor. OLED teknolojisinin her pikseli açma veya tamamen kapatma özelliği sayesinde LG OLED ekranlar renkleri daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor. Ekranlar, yüksek dinamik aralık içeriği için optimize edilmiş sonsuz bir kontrast oranı yaratıyor.