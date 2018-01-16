LG, TwinWash’u eğlenceli aktiviteler ile tanıtacak

LG Electronics (LG), Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenleyeceği bir dizi AVM etkinliğiyle hafta sonlarını renklendiriyor. İlki 20 – 21 Ocak tarihlerinde İstanbul’da Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde gerçekleşecek roadshow, sırasıyla İzmir, Ankara, Adana ve Bursa ile devam edecek.

LG Electronics (LG), TwinWash çamaşır makinesi ve Instaview Door-in-Door buzdolapları için AVM’lerde bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. 20 – 21 Ocak 2018 tarihleri arasında Mall Of İstanbul’da gerçekleştirilecek ilk etkinlikte kullanıcılar, LG TwinWash™ çamaşır makinesi ile InstaView Door-in-Door™ buzdolabının üstün özellikleriyle tanışma fırsatını yakalarken, düzenlenen eğlenceli oyunlarda hediye kazanma şansına sahip olacaklar.

Roadshow kapsamında düzenlenen etkinlikte, aynı anda 2 farklı çamaşır grubunun eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™’un Türkiye’ye özel olarak getirilen 14 kg’lık versiyonu kullanıcılara tanıtılacak. Kullanım kolaylığını artırmak için tasarlanan ve daha önce görülmemiş şık cam paneli ile yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken InstaView Door-in-Door™ buzdolabı da aynı etkinlikte tüketicilerle buluşacak.

LG TwinWash™ Roadshow etkinliği, İstanbul’dan sonra Mayıs ayının ortalarına kadar sürecek bir takvimle İzmir, Ankara, Bursa ve Adana’da da tüketicilerle buluşacak.

LG TwinWash

LG, çok sayıda çamaşırın eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı inovasyon sayesinde kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu ekstra yıkama bölmesi kullanıcılara tam bir yıkama yükü birikinceye kadar beklemek zorunda kalmadan daha küçük boyutlu yükleri yıkama imkanı sunuyor. Ayrıca, TwinWash ™ Mini makinesi, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği oluşturuyor. En önemlisi ise bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda ve ayrı ayrı yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlıyorlar.

LG Smart InstaView

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında, InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 33 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyor ve kapıların açılıp kapanması sırasında kaybedilen soğuk hava da yüzde 41 azalarak besinlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Nem Dengeleyicili Sebzelik üst düzey nem seviyesini korurken inovatif FRESH Balancer™ tek bir düğmeye dokunarak sebzeliği kilitliyor, böylece meyve ve sebzelerin ilk günkü tazeliklerini koruyabiliyorlar.