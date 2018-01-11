Logitech, “2017 Good Design Awards”tan 19 ödülle döndü

Ürünleriyle üst üste 7 yıldır GOOD DESIGN™ ödülünü alan Logitech, “2017 GOOD DESIGN™ Award” kapsamında 19 ödüle birden layık görüldü.

4K çekim yapabilen kamera Logitech Brio, ev güvenlik kamerası Logitech Circle 2, dünyanın ilk kablosuz şarj sistemi Logitech G POWERPLAY, mekanik oyun klavyesi ve oyun kulaklığı Logitech G413, Logitech G433, multi device kablosuz klavye ve mouse Logitech K780, Logitech M720 Triathlon, kablosuz klavye ve mouse seti Logitech MK850, kablosuz kulakiçi kulaklıklar Jaybird RUN ve Jaybird X3, video konferans ürünü Logitech MeetUp, toplantı odası konsolu Logitech SmartDock, sunum kumandası Logitech Spotlight, iPad aksesuarları Logitech Slim Combo ve Logitech Universal Folio, taşınabilir hoparlör Ultimate Ears WONDERBOOM, mouse serisi Logitech Doodle Collection ile webcam Logitech C670i ürünleriyle birinciliği elde etti.

Her yıl dünyanın dört bir köşesinde üretilen yenilikçi endüstriyel ürünlerin ve grafik tasarımların ödüllendirildiği yarışma hakkında bilgi veren Logitech Tasarım Müdürü Alastair Curtis, “Logitech, 2017 yılında birçok farklı kategoride aldığı tasarım ödülleriyle kendi şirket rekorunu kırdı. İnsanların sevdiği ve keyif aldığı istisnai ürünler tasarlama hedefimizi tanıyan saygın kurumlar tarafından sürekli ödüllendirilmek bizi onurlandırıyor. Özenle yürüttüğümüz çalışmaların, Good Design gibi prestijli bir yarışmada 7 yıldan bu yana ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz.” dedi

Good Design Ödülleri, “Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi” ile “Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi”nin işbirliğiyle düzenleniyor.