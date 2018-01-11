Logitech, “2017 Good Design Awards”tan 19 ödülle döndü

Logitech, “2017 Good Design Awards”tan 19 ödülle döndü
, 11 Ocak 2018

Ürünleriyle üst üste 7 yıldır GOOD DESIGN™ ödülünü alan Logitech, “2017 GOOD DESIGN™ Award” kapsamında 19 ödüle birden layık görüldü.

4K çekim yapabilen kamera Logitech Brio, ev güvenlik kamerası Logitech Circle 2, dünyanın ilk kablosuz şarj sistemi Logitech G POWERPLAY, mekanik oyun klavyesi ve oyun kulaklığı Logitech G413, Logitech G433, multi device kablosuz klavye ve mouse Logitech K780, Logitech M720 Triathlon, kablosuz klavye ve mouse seti Logitech MK850, kablosuz kulakiçi kulaklıklar Jaybird RUN ve Jaybird X3, video konferans ürünü Logitech MeetUp, toplantı odası konsolu Logitech SmartDock, sunum kumandası Logitech Spotlight, iPad aksesuarları Logitech Slim Combo ve Logitech Universal Folio, taşınabilir hoparlör Ultimate Ears WONDERBOOM, mouse serisi Logitech Doodle Collection ile webcam Logitech C670i ürünleriyle birinciliği elde etti.

Her yıl dünyanın dört bir köşesinde üretilen yenilikçi endüstriyel ürünlerin ve grafik tasarımların ödüllendirildiği yarışma hakkında bilgi veren Logitech Tasarım Müdürü Alastair Curtis, “Logitech, 2017 yılında birçok farklı kategoride aldığı tasarım ödülleriyle kendi şirket rekorunu kırdı. İnsanların sevdiği ve keyif aldığı istisnai ürünler tasarlama hedefimizi tanıyan saygın kurumlar tarafından sürekli ödüllendirilmek bizi onurlandırıyor. Özenle yürüttüğümüz çalışmaların, Good Design gibi prestijli bir yarışmada 7 yıldan bu yana ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz.” dedi

Good Design Ödülleri, “Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi” ile “Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi”nin işbirliğiyle düzenleniyor.

Facebook Comments
Kategoriler Sektörden haberler
Tags: Logitech, ödül

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Office 365 satın alanlara Uber yolculuğu hediye

Office 365 satın alanlara Uber yolculuğu hediye

Vestel, Yerli Malı ve Tutum Haftası’nı çocuklarla beraber kutladı

Vestel, Yerli Malı ve Tutum Haftası’nı çocuklarla beraber kutladı

Konica Minolta’nın çevreci faaliyetleri ödüllendirildi

Konica Minolta’nın çevreci faaliyetleri ödüllendirildi

Logitech G’den, 2 yeni klavye: G610 Orion Brown ve G610 Orion Red

Logitech G’den, 2 yeni klavye: G610 Orion Brown ve G610 Orion Red

Şirketlerin gücünü çalışanlar belirleyecek

Şirketlerin gücünü çalışanlar belirleyecek

Kulaklık pazarında nasıl bir yılı geride bıraktık?

Kulaklık pazarında nasıl bir yılı geride bıraktık?

PlayStation’da büyük Black Friday indirimleri

PlayStation’da büyük Black Friday indirimleri

Qualcomm ve Acuity Brands’ten önemli işbirliği

Qualcomm ve Acuity Brands’ten önemli işbirliği

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *