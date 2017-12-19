Micro Focus’tan Basistek’e ödül

Yeni yapısıyla şirketleri geleceğe taşımayı hedefleyen Micro Focus’ dan, Basistek’e “Fark Yaratan Partner” ödülü verildi

Hem Türkiye’de hem de yakın coğrafyada kurumsal firmalara IT yönetimi ve izleme konularında danışmanlık hizmeti sunan Basistek, Micro Focus’un Türkiye’de ilk defa yapılan iş ortakları toplantısında ‘’Fark Yaratan İş Ortağı’’ ödülünü almaya layık görüldü. Basistek Genel Müdürü Barış Baykan “Ülkemizin 2017 yılında geçirmiş olduğu zorlu dönemlere rağmen firmamızın göstermiş olduğu bu performansta katkısı olan çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza desteklerinden dolayı bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz” dedi.

HPE yazılım birimiyle birleşen Micro Focus, dünyanın ilk 10 yazılım şirketinden biri olarak müşterilerini geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Micro Focus, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren HPE Software ile birleşmesini tamamlayarak dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri haline dönüştü. Birleşmenin ardından Micro Focus markası altında bir araya gelen yeni şirket, 4,4 milyar dolar yıllık gelirle dünyadaki yazılım odaklı şirketler arasında 7’nci sıraya yerleşti.