Mynet ve MedyaNet’ten stratejik işbirliği

Mynet, çok kanallı dijital reklam envanterinin yönetimi, optimizasyonu, direkt ve programatik satışı için dijital pazarlamanın öncülerinden MedyaNet ile stratejik iş birliğine imza attı.



Ayda 34 milyonun üzerinde tekil kullanıcıya erişen Mynet’in desktop, mobil, mobil uygulama ve video reklam envanteri, kurulan iş ortaklığı çerçevesinde MedyaNet’in 15 yıllık pazarlama ve teknoloji deneyimiyle pazara sunulacak. İş birliği çerçevesinde Mynet’in yurt için direkt ve programatik satışları 1 Ocak tarihinden itibaren MedyaNet ile yürütülecek, native (doğal) reklam ve yurtdışındaki reklam işbirlikleri Mynet bünyesinde yer almaya devam edecek.

34 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısıyla Türkiye’nin en çok ziyaret edilen adreslerinden biri olan Mynet, her ay toplamda 1 milyarın üzerinde sayfa gösterimi gerçekleştiriyor. Mobil uygulama kullanıcı kitlesi bazında Gemius araştırmasına göre Türkiye’de 1. yayıncı olarak konumlanan Mynet, aylık ziyaretçilerinin %61’ini mobil cihazlar üzerinden alıyor. Sosyal medyada 8,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Mynet, video ve native içerikler üzerine yaptığı etkin çalışmalarla dijitalin tüm noktalarına dokunarak reklam ve pazarlama için uçtan uca bir platform sunuyor.