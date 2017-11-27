Nişantaşı Üniversitesi, TP-Link’i tercih etti

TP-Link, kurumsal ağ çözümlerinde de iddialı. Şirket, son olarak Nişantaşı Üniversitesi’nin ağ altyapısını kurdu.

Kablosuz ağüreticisi TP-Link, sadece bireysel ağ ürünleri değil, aynı zamanda kurumsal ağ çözümleri de üretiyor. Küçük ve orta ölçekli kurumların A’dan Z’ye ağ ihtiyacını karşılayabilecek donanımlara sahip olan şirket, bu yıldan itibaren Türkiye’de kurumsal ağ pazarına da odaklanmaya başladı. Yurtdışında başta oteller, okullar, hastaneler olmak üzere pek çok kurumsal projeye imza atan TP-Link, geçtiğimiz ay Türkiye’de Nişantaşı Üniversitesi’nin öğrenci laboratuvarının ağ altyapısını kurdu.

İstanbul Maslak’ta faaliyet gösteren Nişantaşı Üniversitesi’nin öğrenci laboratuvarı ve kamera sistemlerinin bağlı olduğu ağ omurgasını kuran TP-Link, kesintisiz ve düzenli çalışması gereken ağı PoE (Power over Ehternet) switch ürünler ile oluşturdu. TP-Link ürünleri sayesinde kullanıcı dostu bir ağ oluşturulan Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenci laboratuvarı olması nedeniyle ağın kesintisiz olması önemli idi. Bu nedenle güvenli ve güçlü bir ağ altyapısı kuruldu. Ayrıca ağın farklı marka ağ ürünleriyle de uyumlu ve gelişmeye açık olması sağlandı.

Nişantaşı Üniversitesi’nde ileride oluşacak ek taleplere cevap verecek nitelikte güçlü bir ağ kurduklarını söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Kurumsal çözümlerimiz de tıpkı bireysel çözümlerimiz gibi fiyat/performans ürünleri. Kaliteli, güçlü ve güvenli kurumsal ağ çözümlerini, uygun fiyatla sunuyoruz” dedi. Bu yıldan itibaren kurumsal pazara daha güçlü odaklandıklarını ifade eden Dinçer, “Kendi içimizde bu çözümlere ilişkin ayrı bir bölüm oluşturduk. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi projesinde olduğu gibi çözüm ortakları ile çalışıyoruz. Üniversiteler, oteller, hastaneler ve AVM’ler hedef kitlemiz” dedi.