Pazarlamada yeni trendler 4. Digital Analytics Summit’te masaya yatırıldı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği 4. Digital Analytics Summit, Türkiye İş Bankası ve Oracle iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Zirve konuşmacıları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, İş Bankası Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Oracle EMEA Bölgesi Lideri Ben Tice gibi alanında uzman isimler yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Türkiye İş Bankası ve Oracle iş birliğiyle düzenlediği 4. Digital Analytics Summit, 16 Kasım tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde 800’den fazla katılımcıyı ağırladı.

Katılımcılar, “Veriye Dayalı Dijital Dünyada Pazarlama” temasıyla düzenlenen zirvede, veri analitiğinden yapay zekaya yolculuk, veri akışı madenciliği, reklamcılığın yükselen yıldızı “Programatik”, dijital pazarlama trendleri, veriye dayalı pazarlama, e-sporlar ve gelişen marka iş birliklerinin aralarında bulunduğu önemli sektörel konularda 27 konuşmacının görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Toker: “Boğaziçi Üniversitesi olarak dijitalleşmeyi yakalamak için çalışıyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, Boğaziçi Üniversitesi olarak bu sene dördüncü defa düzenlenen zirve ile değişen dijital dünyayı yakalamak konusundaki kararlılıklarına değindi. Toker, moderatörlüğünü yaptığı Veriye Dayalı Dijital Dünyada Karar Verme panelinde, aşırı kişiselleşme çağında pazarlamanın doğru insana doğru zamanda doğru mesajı vermekten çıktığını ve artık doğru cihazda, doğru hedefe yönelik olmanın önem kazandığını belirterek, bunun için insanların psikografileri hakkında bilgi edinmenin önemine işaret etti. Toker, “2017’de yapılan bir çalışmada kişilik özellikleri ve pazarlamanın ilişkisi gözler önüne serilmiştir. Geldiğimiz noktada artık makineler kişisel özelliklerimizi ve psikografiklerimizi göstermekte; dijital kayıtlarımızı alarak zihin yapımızı anlayabilmektedirler. Bu psikografikleri kullanarak etkili pazarlama yapılabildiği sonucuna varılmaktadır” diye konuştu.

Sezen: “Sektörler dijitalleşme ile değişen insanlara ayak uydurmak için dönüşmek zorunda”

İş Bankası Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen de, “Veri Analitiğinden Yapay Zekaya Yolculuk” panelinde yaptığı konuşmada dijitalleşmenin bireylerin ve kurumların hayatlarına yaptığı etkiden bahsetti. Günümüzde 2 milyara ulaşan sosyal medya kullanıcıları ile birlikte sürekli bir veri kümesi oluşturulduğunu belirten Sezen, artan dijitalleşme ile birlikte değişen hayatlara sektörlerin de uyum sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Yalçın Sezen bankacılık sektöründeki değişimi şöyle özetledi: “İçinde bulunduğumuz yılda bir ayda ortalama 125 milyon işlem yapılıyor. Bu işlemlerin %90’a yakını şubenin dışında gerçekleşiyor. İletişimin %40’ı mobilden gerçekleşiyor. Müşteriler şubede bir işlem yaparken mobilde 6-7 işlem yapıyor. Buradan yapılacak çıkarım ise mobil bankacılığın, bankacılığı görünür hale getirdiğidir. Çok açık ki önümüzdeki dönemlerde platform olarak bu ekosistemin bir parçası olmamız gerekiyor.”

Tice: “Değişen tüketici alışkanlıklarında hedef tüketiciyi doğru belirlemek”

“Daha Efektif Kampanyalar İçin Büyük Veri Değil Bağlantılı Veri” başlıklı bir konuşma yapan Oracle EMEA Bölgesi Lideri Ben Tice ise, tüketicilerin farklı platformlarda ortalama 25 farklı dijital kimliği bulunduğunu ve bunun için şirketlerin tüketici profilini belirlemede çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Değişen tüketici alışkanlıkları karşısında doğru hedef tüketiciyi belirlemenin zorluğuna işaret eden Tice, “Hedef tüketicinin yanlış belirlenmesi şu üç sonuca yol açmaktadır: Boşa harcanmış reklam harcamaları, artan IT maliyetleri ve en önemlisi başarısız tüketici deneyimi. Türkiye’de teknolojik cihaz penetrasyonuna bakılacak olursa insanların üçte birinin dizüstü bilgisayarı ve beşte birinin akıllı televizyonu bulunuyor. İnsanların bir içerikle kendilerini bağdaştırmaları ise hangi aracı tercih ettiklerine bağlı olarak değişiyor” dedi.