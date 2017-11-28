P&G Avrupa IT Hackathon’da 3 yaratıcı fikir

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkede aynı anda düzenlenen P&G Avrupa IT Hackathon, ses ve görüntü tanıma teknolojileri alanında yaratıcı fikirleri buluşturdu.

Türkiye’den 5 takımın yarıştığı Hackathon’da kazanan takım sosyal mecralara yönelik görüntü tanıma teknolojisini P&G Avrupa IT Liderleri Kurulu’na sunacak.

24-25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul ile birlikte, Paris, Madrid, Tel Aviv, Moskova, Cenevre, Bükreş, Varşova, Newcastle ve Frankfurt’ta aynı anda düzenlenen P&G Avrupa IT Hackathon, ses ve görüntü tanıma teknolojisi alanında yaratıcı fikirlere ev sahipliği yaptı. İstanbul ayağı P&G Türkiye Kampüsünde gerçekleşen P&G Avrupa IT Hackathon’a katılımcılar Amazon’un Alexa sanal asistanını kullanarak müşteri iletişim deneyimini ileri taşıyacak yaratıcı fikirler üzerinde çalıştı.

Türkiye’de girişimci ağını güçlendirmek için çalışan Endeavor Türkiye’nin özel olarak desteklediği etkinlikte 5 takım yarışırken; önerilen fikirler, prototiplerin çalışabilirliği, sunulan yenilik, P&G’nin iş alanı ile uyumluluk ve yapılan sunumların profesyonelliğine göre değerlendirildi.

Hackathon sonunda ses ve görüntü tanıma teknolojisi üzerinden müşteri memnuniyetini geliştirmeyi amaçlayan mobil uygulama önerisi üçüncü, müşteri veri tabanını mobil uygulama desteği ile zenginleştirmeyi hedefleyen güzellik sağlık asistanı önerisi ikinci olurken; birinci olan takım Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal mecralara yönelik görüntü tanıma projesi sundu.

Kazanan takımlara fikirlerini girişime dönüştürebilmeleri için Endeavor Türkiye tarafından mentor toplantısı ve workshop imkanı sağlanacak. Kazanan takım ayrıca diğer ülkelerin birincileri ile birlikte P&G Avrupa IT Liderlerine sunum yapacak