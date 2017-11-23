PlayStation’da büyük Black Friday indirimleri

PlayStation’da büyük Black Friday indirimleri
, 23 Kasım 2017

24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Black Friday kampanyası kapsamında PS4 oyunlarını yüzde 60’a varan indirimlere ek olarak PS VR ve PS4’e yönelik özel kampanyalı paketlerden yararlanmak da mümkün.

Sony, 24 Kasım Cuma günü başlayan Black Friday kampanyası ile dört gün sürecek büyük indirimleri hayata geçiriyor.

24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek indirimler kapsamında oyunseverler PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation Camera ile PlayStation VR Worlds ve GT Sport oyunlarından oluşan 4’lü pakete 1.499 TL’ye sahip olabilecek. Bu dört gün boyunca PS4 1TB konsol ve FIFA 18 paketi ise yalnızca 1.549 TL’ye sunulacak.

Aynı zamanda oyunlarda yüzde 60’a varan indirimli fiyatların geçerli olacağı Black Friday süresince NBA 2K18 ve W2K18 oyunları 219 TL, GT Sport 129 TL, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras oyunları ise 89 TL’ye oyuncularla buluşacak.

 

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Tags: Black Friday, Sony

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