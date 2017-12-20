Saran Holding’ten TİDER’e anlamlı destek

Medya, Havacılık, Savunma ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Saran Holding, Temel İhtiyaç Derneği – TİDER’in kurumsal destekçileri arasına katıldı. Saran Holding çalışanları israfı önlemek ve ihtiyacı olanların yardımına koşmak için TİDER kumbaralarına kıyafet, ayakkabı ve kitap bağışında bulundu.

Kurduğu Destek Marketler’de israftan kurtardığı ürünleri desteğe ihtiyacı olan aileler ile karşılıksız paylaşan ve bu ailelerin işsiz bireylerine istihdam olanağı yaratarak onları destekleyen Temel İhtiyaç Derneği(TİDER) , Medya, Havacılık, Savunma ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Saran Holding’in kurumsal desteği ile güç kazandı.

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Saran Holding, TİDER aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, ayakkabı ve kitap bağışında bulundu. Saran Holding’in merkez ofisine yerleştirilen TİDER iyilik kumbaralarına yaklaşık 3 bin grup çalışanı, kullanılabilir durumda olan ikinci el kıyafet, ayakkabı ve kitaplarını getirerek israfa son vermek ve iyilikte yarışmak için gönül birliği yaptılar. Kampanyada toplanan yardım malzemeleri, TİDER’in Destek Marketleri vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

TİDER Başkanı ve iş adamı Serhan Süzer, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ı ofisinde ziyaret ederek, TİDER tişörtü hediye etti. TİDER’e Kurumsal desteği için teşekkür eden Serhat Süzer, her yıl katıldığı Adım Adım İyilik Koşusunda İstanbul ve Antalya Maratonu için Sadettin Saran’ın desteğini istedi.

TİDER’in çalışmalarının önemine dikkat çeken Sadettin Saran, “Temel İhtiyaç Derneği’nin çabalarını, toplumun maddi sıkıntı çeken kesimine yaptıkları yardımlar sebebi ile çok anlamlı buluyorum. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk yaşayan çok sayıda insan olabilir. Bu kişilerin tümünü sıkıntılarından kurtarmak mümkün olmayabilir ama TİDER’in dokunduğu her aile için önemli bir fark kattığı şüphe götürmez bir gerçek. Tıpkı kıyıya vurmuş deniz yıldızlarını tekrar denizle buluşturmanın anlamlı katkısında olduğu gibi… Kendisi de bir iş adamı olmakla birlikte, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekenlere yardım etmek, katkıda bulunabilecek kişi ve kurumların desteklerine aracılık etmek için çaba sarf eden Serhan Bey’i de yürekten kutluyorum. Hem başarılı bir iş adamı olmak, hem de topluma katkıda bulunmak için en ön safta koşmak gerçekten yürekten alkışlanası bir durum. Serhan Bey’in şahsında tüm TİDER destekçilerini tebrik ediyorum.” sözleri ile değerlendiren Sadettin Saran, Serhan Süzer’in TİDER adına koştuğu Adım Adım İyilik koşularında da destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Serhan Süzer, Saran Holding’in TİDER’in kurumsal destekçileri arasında yer almasının kendileri açısından önemine değinerek, “Saran Holding, sekiz farklı alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketi ve binlerce çalışanı ile ülkemizin en önemli kurumları arasında yer alıyor. Kendisi ile aynı vizyonu paylaştığımız, Sayın Sadettin Saran’ın desteğini yanımızda hissetmekten dolayı son derece mutluyum. Sadettin Bey, sosyal sorumluluk bilinci olan, toplumdan kazandığını toplumla paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyen mümtaz bir şahıs. Doğu ve Güneydoğu’da birçok eğitim ve spor tesisi yaptıran, sünnet törenlerine hamilik yapan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 13 branştaki tüm milli takımlarının sponsorluğunu üstlenen, kendisi de rekortmen bir eski milli yüzücü olan Sadettin Bey’e ve onun şahsında TİDER’e destek veren tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin katkısı ile yoksullukla mücadelesinde el uzattığımız her ailenin yüzünde tebessümler oluşacak. El uzattığınız aileler adına sizlere müteşekkiriz” dedi.

Süzer, 2015 yılında Maltepe’de ve Bağcılar’da açılan Destek Market ile bugüne kadar beş binden fazla aileye, 1 milyon TL değerin üzerinde temel ihtiyaç maddesi ulaştırıldığını söyledi. Süzer, “Yoksullukla mücadele için Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar TİDER modelini ulaştırmamız gerekiyor. Bu mücadelemizde bireysel katkıların yanı sıra kurumsal katkılar da önemli. Saran Holding’in katkısı örnek teşkil etmesi açısından da bizim için çok kıymetli. Her sektörden kurumların katkılarına, ortak projeler geliştirmeye açığız. İyilikte birlikte koşmaya davet ediyoruz.” dedi.