Şirketlerin gücünü çalışanlar belirleyecek

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmalar, yüksek güven kültürüne sahip işletmelerde ekonomik getirinin ve çalışan performansının 3 kat artığını gösteriyor.

En iyi işveren şirketlerde çalışanların yüzde 84’ü şirketleriyle gurur duyuyor. Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında yer alarak güçlü bir işveren markası oluşturmayı hedefleyen şirket sayısı artıyor.

Dünyanın en geniş çaplı kurum kültürü araştırmasını gerçekleştiren Great Place to Work Enstitüsü, küresel çapta en iyi işverenleri belirliyor. Yapılan analizlerde yüksek güven kültürü, çalışan odaklı ve etkin yönetim yaklaşımına sahip şirketler en iyi işverenler listesine giriyor. Türkiye’de altıncı kez düzenlenecek araştırmaya, şimdiye kadar 450’nin üzerinde şirket katıldı, 230 binden fazla çalışan temsil edildi. Şirket kültürünü derinlemesine analiz eden Great Place to Work, binlerce işletmenin ve milyonlarca çalışanın dahil edildiği araştırma sayesinde firmaların kurum kültürü gelişimine yardımcı oluyor. Çalışan sayısına göre beş kategoriden listeye giren şirketler, Türkiye’nin en iyi işvereni unvanını almaya hak kazanacak. Başvurular, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

Şirketler “En İyi İşveren” unvanıyla bilinirliklerini artırıyor

Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırması ve yarışmasında şirketler, Trust Index çalışan anketiyle ölçümlenen güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarıyla İK uygulamalarının tümünü kapsayan iş yeri kültürü analiziyle değerlendirilecek. Analizler sonucunda bu alanlarda fark yaratan ve çalışanları tarafından güçlü bir kurum kültürüne sahip olduğu değerlendirilen şirketler, en iyi işverenler olarak ödüllendirilecek. Araştırma, çalışanlarının şirketin mevcut kurum kültürü hakkındaki değerlendirmeleri ve İK uygulamalarının bağımsız bir şekilde analizi ile gerçekleştirilecek.

En iyi işveren olma olanağı tüm işletmelere açık

Şirketlerin kurum kültürlerini geliştirerek rekabette nasıl öne geçebileceklerini yaptıkları araştırmalarla belirlediklerini vurgulayan Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Her sektörden farklı büyüklükteki şirketlerle yaptığımız çalışmalar, milyonlarca çalışana düzenlediğimiz anketler ve dünya çapında binlerce işvereni araştırarak oluşturduğumuz verileri, şirketlerin mükemmel bir iş yeri kültürü oluşturmaları, bunu sürdürmeleri ve ölçebilmeleri için kullanıyoruz. Türkiye’de iş yeri ve güven kültürü, işveren markası gibi kritik öneme sahip kavramların son yıllarda daha hızlı şekilde içselleştirildiğini gözlemliyoruz. Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırması, her sektördeki şirketin katılıma açık olarak düzenleniyor. Araştırma, işveren markasını geliştirmek ve bu alandaki bilinirliklerini güçlendirmek isteyen şirketler için benzersiz avantajlar sağlıyor.”