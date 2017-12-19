Vestel, Yerli Malı ve Tutum Haftası’nı çocuklarla beraber kutladı

Vestel, Yerli Malı ve Tutum Haftası’nı çocuklarla beraber kutladı
, 19 Aralık 2017

Mehmet Zorlu Vakfı ve Vestel, Yerli Malı ve Tutum Haftası’nı çocuklar ile kutladı. 18 Aralık tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, etkinlik sonrası Gururla Yerli sertifikalarını aldı.

Yerli Malı Haftası kapsamında, öğrencileri yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları amacıyla Zorlu PSM’de organizasyon düzenledi. Etkinlik kapsamında 25 kişilik gruplara ayrılan 100 öğrenciyle MC, rehber öğretmen ve hosteslerin kontrol ve yönlendirmeleriyle 40’ar dakika süren farklı etkinlikler yapıldı.

Etkinliklerde, öğrenciler 8 Vestel buzdolabını Stencil kalıpları ile dilediği gibi boyayarak yaratıcılıklarını sergiledi. Vestel beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile oluşturulan mutfakta küçük şefler EKS Mutfak Master Şefi Eyüp Kemal Sevinç’le beraber yeni yıl konseptinde kurabiyeler yaptı. El becerilerini ve yaratıcılıklarını kurabiyelere aktaran çocuklar hem eğlendi hem de karınlarını doyurdu. Vestel ve yerli malı haftası ile ilgili broşürlerin verildiği öğrenciler, dağıtılan Vestel Venus cep telefonları ile internet üzerinden sorulara en hızlı yanıt vererek öğrenirken eğlendi.

Vestel Venus ve Desibel kulaklık ile dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, Vestel City’den gelen mühendislerle yerli üretim, Ar-Ge ve tasarım süreçleri hakkında sohbet etti. Vestel mühendislerini soru yağmuruna tutan çocuklar geleceğin Gururla Yerli mühendisleri olmanın sinyallerini verdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, Gururla Yerli sertifikaları ile onurlandırıldı.

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