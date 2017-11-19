Vodafone, Felis’te “Yılın Reklamvereni” oldu

İnovatif pazarlama anlayışıyla yaratıcı kampanyalara imza atan Vodafone Türkiye, bu yıl 12’nci kez düzenlenen ve pazarlama iletişiminin en prestijli ödülleri arasında yer alan MediaCat Felis Ödülleri’nde “Yılın Reklamvereni” seçildi.

Vodafone, bu yıl 3 bin 385 başvuruyla tarihi bir başarı yakalayan Felis Ödülleri’nde 13 dalda 1 Büyük, 21 Felis ve 19 Başarı olmak üzere toplam 41 ödül birden kazanarak en çok ödül alan kurumlar arasına girdi. Vodafone’un “Red Fi Sponsorluk Kurtarılan İmzalar” kampanyası ise “Medya” dalında Büyük Ödül’e layık görüldü.

19 Kasım 2017 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi ve yaratıcı pazarlama iletişimi kampanyalarıyla ödül almaya devam ediyor. Vodafone, pazarlama iletişiminde Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 12’nci yaşını kutlayan MediaCat Felis Ödülleri’nde “Yılın Reklamvereni” seçildi. Vodafone, bu yıl 3 bin 385 başvuruyla tarihi bir başarı yakalayan Felis Ödülleri’nde “Açıkhava”, “Basın”, “Doğrudan Pazarlama”, “Film”, “Medya”, “Promo ve Aktivasyon”, “Üretimde Ustalık”, “Dijital”, “Markalı İçerik ve Eğlence”, “Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik”, “Sosyal Medya”, “Mobil” ve “PR” olmak üzere 13 dalda toplam 41 ödül kazanarak en çok ödül alan kurumlar arasına girdi.

Vodafone “Red Fi Sponsorluk Kurtarılan İmzalar” kampanyasıyla “Medya” dalında Büyük Ödül’e layık görülürken, “Özür Dileriz – Atlama”, “Özür Dileriz – Meteor”, “Özür Dileriz – Balina”, “#BizKaraKartalız”, “Baba Ben Uyuyamıyorum”, “Red Fi Retweet to Watch”, “Free WiFi – Kürk”, “Kamyon Yazıları”, “Vodafone Park #AnnelerGünü”, “Canım Telefonum”, “Efsane Geri Dönüyor”, “Free WiFi – Hırsız”, “Free Wi-Fi Papaz”, “Yavaş İnternet – Cımbız – Dövme – Yarabandı”, “Treephone”, “Red Pass Foursquare check-in History”, “İzlesene Data Calculator”, “Yarını Kodlayanlar” ve “Girişimcilikte Önce Kadın” gibi proje ve çalışmalarıyla da 21 Felis ve 19 Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Diğer yandan, Y&R Team Red Istanbul, Tribal Worldwide Istanbul, Mindshare Turkey, Kala Film, C-Section ve Benchmark, Vodafone için hazırladıkları kampanyalarla ödül kazanan ajanslar arasında yer aldı.

Engin Aksoy: “Müşterisini dinleyen bir markayız”

İletişim teknolojileriyle herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, müşterisini dinleyen, müşterisinin istek ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerine şekil veren bir markayız. Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak abonelerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Bunun için dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyuyoruz. İnovatif bir pazarlama stratejisi için sürekli değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak yetmiyor. Uzun soluklu bir pazarlama stratejisinde gelişen trendleri takip ederek oluşabilecek ihtiyaçları öngörmek; bunları yenilikçi mecraları kullanarak müşteriye sunmak, müşteriyi hem memnun edip hem de şaşırtmak gerekiyor. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pazarlama iletişimi kampanyalarıyla gurur duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Felis Ödülleri’nde en çok ödül alan kurumlar arasına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de medya ve kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli işbirliklerimizi sürdüreceğiz.”