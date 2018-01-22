Western Digital, sabit sürücü yelpazesini genişletiyor

Western Digital, orta ölçekli firmalara sunduğu sabit sürücü yelpazesini kurum-içi büyük veri ortamlarını da içine alacak şekilde genişletiyor

Helyumlu sabit sürücü HelioSeal ve sektör lideri yüksek kapasiteli sürücüleri sayesinde kurumlara yeni toplam sahip olma maliyeti sunmasıyla bilinen Western Digital Corporation , kurumsal müşterileri için oluşturduğu portföyünü genişletiyor. Portföye katılan yeni ürünler arasında, 4 terabayt (TB) orta ölçekli serisi ve 6 TB ve 8TB kapasiteye sahip hava tabanlı sabit sürücüler yer alıyor. Yeni ürünler, hiper ölçekli ortamlara kıyasla daha küçük veri seti ölçekleri olan kurumsal veri merkezlerinin, analitik ve dağıtık dosya sistemleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan Büyük Veri uygulamalarında, verilerin gücünden faydalanmalarını sağlıyor.

Western Digital, hiper ölçekli ve bulut ortamları için yüksek kapasiteli kurumsal sabit sürücü sektörünün öncülüğünü 10 TB, 12TB ve 14TB kapasiteli sürücüleriyle sağlıyor. En yüksek kapasite ve yoğunlukla en düşük (veya en iyi) toplam sahip olma maliyetini sağlayabilmek için ise HelioSeal helyum mühürleme teknolojisi gerekiyor. Bununla birlikte birçok uygulamada küçük veri setleri var ve düşük kapasiteli, hava-tabanlı sabit sürücü kümeleri kullanarak fayda sağlayabiliyorlar. Birçok geleneksel veri merkez sistemleri ise RAID tabanlı block-and-file sistemleri için hala orta kapasite noktalarını kullanıyor.

“Büyük Verinin gücü, geniş yelpazeye sahip uygulamaların aracılığıyla yüksek kapasitelere olan ihtiyacı artırmaktadır” diyen Western Digital’ın Cihaz Birimi’nde Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Brendan Collins sözlerine “Bugün orta ölçekli uygulamalar 1TB ve 2TB kapasiteli yapılandırmalardan daha yüksek kapasitelere yol almaya hazırlanıyor. Yeni kurumsal çözümlerimiz teknolojiyi ve Western Digital’ın toplam sahip olma maliyetindeki liderliğini sağlayan kapasiteli kurumsal ürün serilerini, yüksek yoğunluklu hava-tabanlı sabit sürücü tasarımıyla harmanlıyor. Böylelikle, orijinal malzeme üreticileri, tamamen buluta geçmek yerine Büyük Veriyi yerinde tutabilecekleri bir veri merkezi çözümüne sahip olabilecekler” diyerek devam etti.

Apache Hadoop® gibi dağıtık dosya sistemlerinde, çoğunlukla Büyük Verinin analitik işlerini devam ettirirken performansı koruyabilmek için daha yüksek erişim yoğunluğuna ihtiyaç duyan iş yükleri bulunuyor. Bu uygulamalar için en etkili kapasiteler ise 4TB, 6TB ve 8TB olarak karşımıza çıkıyor. Western Digital’ın yeni kurumsal çözümleri bu alanlar için tasarlanırken depolamadaki orijinal malzeme üreticisi iş ortaklarına kurumsal seviyede performans ve özellikler sunuyor. Böylece orijinal malzeme üreticileri son kullanıcılara bugünün veri merkezi mimarlarının gerektirdiği gibi şirketin bütünlüğünü korurken kapasite ve fiyatta geniş yelpazeler sunarak hizmette bulunabiliyor.

Nitelik açısından derhal kullanılabilir olan ve 4TB ve 6TB kapasite noktalarını destekleyen yeni Ultrastar® 7K6, yeni 4 diskli ve kurumsal seviyedeki hava tabanlı tasarımdan yararlanıyor. Yeni ürünler bir önceki jenerasyona ait olan Ultrastar 7K6000’a göre %12 daha hızlı performans sunuyor. Aynı zamanda bu yeni çözümler geleneksel depolama ve sunucu uygulamalarıyla birlikte block-and-file depolama mimarisinin de dahil olduğu dağıtık ve ölçeklenebilir bilgi-işlem için tasarlandı. Bu çeyreğin ilerleyen günlerinde Western Digital, hava tabanlı tasarımdan güç alan ve şirketin 5 diskli platformunun dokuzuncu nesli olan Ultrastar 7K8 8TB çözümünü sunacak. Ultrastar 7K6 ve 7K8’e dair daha fazla bilgi için websitesini.

4TB, 6TB ve 8TB ürünleri 2018’in ikinci çeyreğinde hacim artışı yapmaya hazır olacak. Western Digital’in medya önbelleği ve flash tabanlı geçici önbellek (NVC) yazım performansını geliştirmek için uygulanacak. Bu yeni kurumsal sürücüler SAS veya SATA arayüzüyle kullanılabilir olacak ve ürün ömrünü kurumsal düzey olan 2 milyon saat derecesinde sunacak.