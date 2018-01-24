Xbox Game Pass kapsamını genişletiyor

Xbox Game Pass kapsamını genişletiyor
, 24 Ocak 2018

Microsoft’un oyun konsolu için geliştirilen ve geçen yıl Eylül ayında Türkiye’de de kullanıma sunulan üyelik sistemi Xbox Game Pass, kapsamını genişletiyor.

Yapılan yeni düzenleme ile Xbox One’a özel oyunlar piyasaya sürüldüğü gün Game Pass üyeleri tarafından oynanabilecek. İlk uygulama önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olan Sea of Thieves ile başlıyor.
Microsoft tarafından geliştirilen Xbox oyun konsolu ekosisteminde kullanılmak üzere tasarlanan yeni üyelik sistemi Xbox Game Pass, geçen yıl 1 Haziran’da resmi olarak duyurulmuştu. Xbox Game Pass, 1 Eylül’den itibaren Türkiye’de de kullanıma sunulmuştu. Yapılan yeni düzenleme ile Xbox One’a özel oyunlar çıktığı andan itibaren Game Pass üyeleri tarafından deneyimlenebilecek. Bu sayede platforma özel oyunlar Game Pass üyeleri tarafından hemen oynanabilecek.

İlk etapta 20 Mart’ta kullanıma sunulacak olan Sea of Thieves oyunu üyelik sistemine dahil olacak. İlerleyen günlerde Xbox One eko sistemine gelecek State of Decay 2 ve Crackdown 3 gibi oyunlarla Halo, Forza ve Gears of War serilerinin yeni sürümleri de yine Game Pass üyeleri tarafından çıkar çıkmaz oynanabilecek.

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Tags: microsoft, Xbox Game Pass

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