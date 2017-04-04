2017’de sunucuları etkileyecek 6 trend

Otomasyon, kuantum hesaplama ve nesnelerin interneti 2017’de sunucu pazarını etkileyecek trendler arasında yer alıyor.



Otomasyon

Spiceworks’un yıllık IT bütçe araştırmasına göre, organizasyonların yüzde 64’ü 2017’de IT departmanlarında herhangi bir personel değişikliği yapmayı planlamadığını gösteriyor. Bunu göz önünde bulundurak, IT yöneticileri iş yüküne ayak uydurabilmeleri için otomatikleşme faaliyetlerine başlamaları gerekiyor. Otomasyon sonuçta sezgizel değerlendirme (veri temelli otomasyon) için gerekli olduğundan komut dizisinde ilerlemesine de ihtiyaç duyacaktır.

Uzaktan çalışma ve BYOD

BYOD hali hazırda birçok çalışma ortamında yaygın ve giderek artan çalışan sayısı ile hassas dokümanların cihazlar ve konumlar arasında paylaşımı da güvenlik riskleri de aynı şekilde artırıyor. Güvenli konteynır’lar, yeterli güvenlik korumasına sahip cihazlara sahip çalışanlara güvenmek yerine, hassas bilgileri güvence altına almak için yaygınlaşan bir yöntemdir.

Güvenli konteyner uygulamaları, genel kullanımdaki işletim sistemleriyle (Android, iOS, BlackBerry, Windows) çalışan çoğu mobil cihazlarda bulunur. Bu, bazı çalışanların kişisel ve iş bilgilerini bir cihazdan erişmeyi tercih edebilmesine ve bir şirketin tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Mobil cihaz yönetimi stratejilerinin yerini alamazlarsa da, güvenli konteyner kullanımları kesinlikle vardır.

Nesnelerin İnterneti

Bağlı cihazlar, 2017’de büyük bir gelişme gösterecek ve bu yeni yaşam biçimi; ek kapasite, güvenlik ve analitik gereksinimler getirecek. IoT olarak sınıflandırılan çok sayıda cihaz, çok miktarda verinin güvenli bir şekilde saklanmasına ve gerçek zamanlı olarak analiz edilmesine dayanacak. Her zamankinden daha fazla veri üreteceğiz ve bunların bir yerde saklanması gerekecek.

Kuantum hesaplama

Anaakım kuantum hesaplamanın 2017’den daha uzak bir gelecekte olmasına rağmen, IT yöneticilerinin özellikle de büyük kuruluşların aklında mutlaka olması gereken bir şey. Beklenildiği gibi, Google 2016’da “kuantum bilgisayar üstünlüğünü” geliştirmeye çalıştıklarını duyurarak, kuantum bilgisayarın erken aşamalı olarak benimsenmesini amaçlıyor.

Yazılım tanımlı depolama

Sanallaştırma artık oldukça olgun bir konsept olarak kabul ediliyor. Ancak bunun eşanlamlısı gibi görünen yeni bir terimin ortaya çıkışıyla biraz karışıklık yaşanıyor. Bu terimin adı ‘yazılım tanımlı depolama’.

Yazılım tanımlı depolama, veri düzlemini ve kontrol düzlemini ayırmayı içerir. Böylece kontrol düzlemi, yabancı depolama birimlerini de kontrol edebilir. Bu, IT yöneticilerinin yüksek performanslı donanıma ihtiyaç duymadan önemli bir depolama çözümü oluşturmalarına imkan sunar. Beklenildiği gibi bu da ölçekleme ihtiyacı duyan, ancak yüksek performanslı depolama çözümleri satın almak için bütçeden yoksun orta ölçekli işletmeler için popüler bir çözüm haline geliyor.

Hyper-converged depolama

Hyper-convergence, benzer depolama yönetimi özellikleri sağladığından, pazardaki yazılım tanımlı depolama ile sık sık karıştırılan bir başka terimdir. Yazılım tanımlı depolama yalnızca depolama sunarken, hyper-convergence ise bir çatı altında depolama, hesaplama, networking, sanallaştırma ve diğer teknolojileri bünyesinde topluyor. Ayrıca ‘cluster-in-a-box’ ya da ‘infrastructure-in-a-box’.olarak da biliniyor.

Orta ölçekli işletmelerin, birbirine uymayan donanım parçalarını her defasında genişletme veya yükseltme yapmak için barındıracak bir yer bulmaları gereken günler geride kaldı.

Bir converged infrastructure (bütünleşik altyapı) daha az yer kaplar. Bazı cluster-in-a-box çözümler, 2017 yılında sunucu alanı için IT uzmanlığı gereksinimi olmadan kurabilecek şekilde tasarlandı.