Veri merkezi seçerken dikkat edilmesi gereken 7 konu

Radore, şirketler için günümüzün en önemli aracı haline gelen verinin teslim edileceği modern veri merkezi seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor

Yaşadığımız dijital çağda şirketlerin hayatta kalmasının temelinde yer alan verinin başarıyla depolanması, barındırılması ve işlenmesi ancak modern bir veri merkezinde mümkün olabiliyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, modern bir veri merkezi seçerken dikkat edilmesi gerekenleri ve sorulması gereken soruları 7 maddede açıklıyor:

1. Veri merkezinin konumu ve imkanları

Veri merkezinin bulunduğu konumun güvenli olması, olası sorunlara karşı müdahalelerin yapılabilecek bir yerde olması ve gerektiğinde işletmelerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde olması önemlidir. Veri merkezinin konumu hakkında sorulması gereken sorular şu şekilde sıralanıyor:

• Konuma ulaşım kolay mı?

• Herhangi bir afet anında bu konuma rahat ulaşılıp müdahale edilebilir mi?

• Merkezin bulunduğu binanın yaşı ve teknik altyapısal özellikleri neler?

• Veri merkezi gerekirse altyapısını geliştirebilecek bir konumda mı yer alıyor?

• Veri merkezi güvenli bir bölgede mi bulunuyor?

2. Veri merkezinin finansal durumu

Veri merkezini değiştirmek maliyetli bir süreçtir. Bu sebeple de uzun vadede çalışabileceğiniz bir veri merkezi tercih etmek oldukça önemlidir. Uzun vadede çalışabilmek için de veri merkezinizin finansal olarak güçlü olması, kötü bir sürprizle karşılaşılmasının da önüne geçecektir. Finansal durum hakkında bilgi almak ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak için şu soruları yöneltmek gerekiyor:

• Halka açık bir şirket mi özel bir kurum mu?

• Geleceğe dönük yatırım süreçleri bulunuyor mu?

• Sektörde kaç yıldır bulunuyorlar?

• İşletmenin amiral gemisi hizmetleri nelerdir?

• İşletmenin sahip olduğu sertifikalar ve ödüller nelerdir?

3. Esneklik ve büyüme kapasiteleri

Seçeceğiniz veri merkezinin, sunduğu hizmetler konusunda ne kadar esnek olduğu ve işletmelere sunduğu hizmetlerin kapasitelerini artırıp artıramadığını öğrenmek gerekiyor. Veri merkezi masraflarını kısmak için ilk etapta daha düşük hizmetler almak isteyebilirsiniz; ancak uzun vadede işletmenizin büyümesi durumunda satın aldığınız hizmetlerin kapasitesini arttırmak isteyebilirsiniz.

• Çalışacağınız veri merkezi bu konuda ne kadar esnek davranabiliyor?

• Kuruma ya da duruma özel ne gibi seçenekler sunabiliyor?

• Mevcut sistemin kapasitesini artırmak istediğinizde size nasıl bir çözüm sunuyor?

• Sunulan çözümlerin maliyetleri nasıl oluyor?

4. Kurulum süreçleri

Günümüzde hızlı kurulum ve işe başlayabilmek birçok işletme için hayati önem taşıyor. Bu koşulların sağlandığından emin olmak için sorulması gerekenler ise şu şekilde:

• Veri merkezi, onlardan istediğiniz hizmetlerin kurulumunu ne kadarlık bir sürede gerçekleştirebiliyor?

• Veri merkezi operasyon tarafında iş süreçleri nasıl işliyor?

5. Uptime oranları ve güvenilirlik

Veri merkezlerinin güvenilirliği uptime oranları ile ölçülmektedir. Uptime oranlarının yüksek olması, veri merkezinizin size sunduğu hizmetin kalitesini de göstermektedir. Veri merkezlerinin yüksek uptime oranlarını sağlayabilmeleri ve bu desteği sunabilmeleri için teknik alanda uluslararası geçerli olan bazı sertifikalara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple en önemli soru şudur:

• Uptime oranlarının yanı sıra teknik alandaki çalışanların sahip oldukları sertifikalar nelerdir?

• Veri merkezi 7/24 destek sunuyor mu?

• Mühendislik, teknik ve destek alanında ne gibi yardımlarda bulunabiliyor?

• Firmanın size sunduğu erişimler ve yöntemleri nedir?

6. Müşteri destek hizmetleri

Verilerinizi barındırırken aynı zamanda veri merkezinizden destek almanız da gerekir. Bu sebeple de müşteri destek servislerinin nasıl çalıştığı konusunda detaylı bilgiler almalısınız.

7. Güç kullanımı ve enerji verimliliği

Veri merkezlerinde güç kullanımı ve enerji verimliliği de oldukça önemlidir; çünkü bu iki unsur yapılan işin performansını önemli ölçüde etkilemektedir. O nedenle şu soruları sormak yerinde olacaktır:

• Güç kullanımının yanı sıra olası bir kesinti halinde bu sistemlerin sürekliliği nasıl yönetiliyor?

• Ne tür alternatif çözümler bulunuyor?

• Veri merkezinin yedekleme çözümleri neler?